Wystąpienie Donalda Trumpa wywołało panikę! Cena ropy gwałtownie wystrzeliła

„Wczoraj uderzyliśmy ich mocno i dziś uderzymy ponownie. Będziemy ich atakować, i to bardzo mocno” – oświadczył Trump, dodając w mediach społecznościowych, że Iran „będzie musiał zapłacić cenę” za celowe przeciąganie negocjacji. Oleju do ognia dolał sekretarz obrony Pete Hegseth, zapowiadając rychłe bombardowanie kluczowych irańskich obiektów strategicznych.

Sytuacja geopolityczna zaogniła się we wtorek wieczorem, kiedy siły amerykańskie przeprowadziły niespodziewany atak odwetowy na terytorium Iranu. Była to bezpośrednia odpowiedź Waszyngtonu na wcześniejsze zestrzelenie amerykańskiego śmigłowca wojskowego Apache. W środę prezydent Donald Trump w telewizyjnym orędziu całkowicie rozwiał nadzieje na szybki deeskalację konfliktu.

Krwawa sesja w Nowym Jorku. Wall Street pod potrójną presją

Zapowiedzi Białego Domu momentalnie przełożyły się na fatalne nastroje na nowojorskim parkiecie. Główne indeksy giełdowe osunęły się do najniższych dziennych poziomów. Najmocniejsze uderzenie przyjęli producenci mikroprocesorów i zaawansowanych technologii, których wyceny od dłuższego czasu uznawane były przez analityków za mocno naciągnięte.

Sytuację rynkową skomplikował dodatkowo czynnik wewnętrzny – nadchodząca, piątkowa oferta publiczna (IPO) giganta SpaceX. Eksperci rynkowi oceniają, że wielu dużych graczy celowo pozbywało się w środę dotychczasowych aktywów, aby uwolnić gotówkę i zrobić w portfelach miejsce na ten prawdopodobnie największy debiut giełdowy w historii finansów. Inwestorzy zmagają się obecnie z kumulacją ryzyk: od Bliskiego Wschodu, przez drogie spółki technologiczne, aż po rosnące obawy, że Fed zdecyduje się na kolejne podwyżki stóp procentowych.