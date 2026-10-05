Wystarczy kupić dwie sztuki, by zaoszczędzić aż 20 zł. Ludzie kupują na zapas
Dino obniżyło cenę kilogramowej kawy ziarnistej MK Café Crema dla klientów, którzy kupią od razu dwa opakowania. W takim przypadku każda paczka kosztuje 44,95 zł, a za cały zakup trzeba zapłacić 89,90 zł. Do koszyka trafiają więc łącznie 2 kg kawy. Różnica w porównaniu z zakupem pojedynczego opakowania jest wyraźna, ponieważ jego cena wynosi 69,99 zł. Oferta znalazła się w gazetce sieci obowiązującej od 30 września do 6 października i dotyczy ogólnopolskiej promocji Dino.
Warunek niższej ceny to zakup dwóch opakowań objętych akcją. Samo wybranie jednej kilogramowej paczki Crema nie wystarczy, by zapłacić kwotę widoczną na największym oznaczeniu promocyjnym. Gazetka pokazuje również drugi wariant kawy ziarnistej MK Café, czyli Premium, oferowany na tych samych zasadach. Przy obu produktach znajduje się informacja, że można je mieszać dowolnie. Klient może zatem wybrać dwie paczki Crema albo po jednej Crema i Premium, zachowując cenę 44,95 zł za każde kilogramowe opakowanie.
Przy cenie 69,99 zł za pojedynczą paczkę dwa takie opakowania kosztowałyby 139,98 zł. Zakup w promocji za 89,90 zł oznacza więc 50,08 zł mniej za tę samą ilość kawy. W przeliczeniu na opakowanie różnica wynosi 25,04 zł. Dla osoby, która i tak planowała kupić 2 kg tego produktu, jest to konkretna zmiana w rachunku. Trzeba jednak pamiętać, że aby skorzystać z tej ceny, przy kasie należy wydać łącznie 89,90 zł, a kwota 44,95 zł jest ceną jednej paczki w zakupie spełniającym warunek promocji.
Przy ocenie oferty znaczenie ma również informacja podana mniejszym drukiem. Dino wskazuje, że najniższa cena z 30 dni przed obniżką wynosiła 44,99 zł za opakowanie. Obecne 44,95 zł jest zatem od niej niższe o 4 grosze, chociaż różnica względem aktualnej ceny zakupu jednej sztuki wynosi ponad 25 zł. To dwa odrębne porównania: jedno pokazuje koszt pojedynczego zakupu dziś, a drugie odnosi się do najniższej ceny z ostatnich 30 dni. Kwota 50,08 zł oszczędności za dwie paczki wynika z porównania z ceną 69,99 zł za sztukę.
Przy samej prezentacji produktu na stronie internetowej nie ma daty zakończenia, ale tę samą ofertę można znaleźć w gazetce nr 40/2026, ważnej do wtorku 6 października. To termin, którym należy kierować się przy planowaniu zakupów na podstawie tego wydania. Promocja obejmuje kawę ziarnistą w opakowaniach po 1 kg, dlatego warto sprawdzić zarówno nazwę wariantu, jak i gramaturę na półce. Inne produkty tej marki mogą mieć odrębne ceny i warunki zakupu. Gazetka nie daje też informacji o liczbie paczek dostępnych w konkretnym sklepie.
Przed zakupem warto policzyć, czy 2 kg kawy odpowiada rzeczywistym potrzebom domowników. Niższa cena za kilogram oznacza tutaj większy jednorazowy wydatek niż zakup jednej paczki za 69,99 zł. Jeśli dwa opakowania są potrzebne, można wybrać ten sam wariant albo skorzystać z możliwości połączenia Crema i Premium. Przy kasie warto sprawdzić, czy za dwie właściwe paczki naliczono łącznie 89,90 zł. Pozwala to od razu upewnić się, że zakup został rozliczony zgodnie z warunkami oferty.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z blisko 20-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.