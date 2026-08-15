Zaatakował siekierą strażników miejskich. Interwencja jak z horroru pod Warszawą
Do groźnego zdarzenia doszło w Wołominie pod Warszawą. Policjanci zatrzymali tam agresywnego mężczyznę, który najpierw awanturował się w domu, a później zaatakował interweniujących strażników miejskich. Podejrzany uzbrojony był w siekierę i miał przy sobie gaz pieprzowy.
Do zdarzenia doszło po godzinie 16 i wtedy też policja otrzymała zgłoszenie. Strażnicy z kolei zostali wezwani, bo mężczyzna awanturował się we własnym domu. Strażnicy poszli na interwencję i zostali przez niego zaatakowani. Podejrzanym okazał się 49-letni mieszkaniec Wołomina, który uzbrojony był w siekierę. Na szczęście funkcjonariusze poradzili sobie z niebezpiecznym mężczyzną i został zatrzymany. Jak ustalił TVN24, mężczyzna usłyszy zarzuty.
Agresor w chwili zatrzymania miał przy sobie siekierę i gaz pieprzowy. Zaatakowani strażnicy miejscy zostali zbadani w szpitalu, ale na szczęście nie odnieśli poważniejszych obrażeń.
49-latek został zatrzymany przez policję. Wkrótce usłyszy formalne zarzuty związane z atakiem na funkcjonariuszy publicznych podczas wykonywania obowiązków służbowych. Dalsze szczegóły postępowania, w tym dokładna kwalifikacja prawna czynu, mają zostać ustalone w toku prowadzonego śledztwa.
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