Mocne słowa prezydenta podczas defilady. MON odpowiedział ze sceny. Poszło o bezpieczeństwo Polski

15 sierpnia 2026 14:32 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

Święto Wojska Polskiego w Warszawie przyniosło nie tylko wielką defiladę, ale także mocną wymianę zdań dotyczącą bezpieczeństwa kraju. Prezydent Karol Nawrocki ostrzegł przed uzależnianiem Polski od decyzji podejmowanych w innych europejskich stolicach. Wicepremier i minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz odpowiedział, przedstawiając własne znaczenie hasła SAFE.

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Prezydent Rzeczypospolitej Karol Nawrocki
Prezydent Rzeczypospolitej Karol Nawrocki. Fot. Warszawa w Pigułce

W sobotę 15 sierpnia oczy wielu Polaków skierowane były na Warszawę. Podczas centralnych obchodów Święta Wojska Polskiego prezydent mówił o lekcjach płynących z Bitwy Warszawskiej, współczesnych zagrożeniach i odpowiedzialności państwa za własną obronę. Szczególne emocje wywołał fragment dotyczący tego, gdzie powinny znajdować się „klucze” do bezpieczeństwa Polski.

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Karol Nawrocki przypomniał zwycięstwo Polski nad bolszewikami w 1920 roku. W jego ocenie tamte wydarzenia pozostają ważną lekcją także dla współczesnego państwa.

Prezydent zwracał uwagę przede wszystkim na znaczenie silnego społeczeństwa oraz zdolność do działania ponad politycznymi podziałami. Przekonywał, że w sytuacji rzeczywistego zagrożenia partyjne spory tracą znaczenie.

Ujął to w bardzo obrazowy sposób, wskazując, że spadająca rakieta nie będzie sprawdzała, na którą partię głosowała osoba znajdująca się na zagrożonym terenie. W jego wystąpieniu był to argument za budowaniem wspólnej odpowiedzialności za bezpieczeństwo kraju.

Padły słowa o „sejfie”. Prezydent postawił sprawę jasno

Największą uwagę przyciągnęła część przemówienia dotycząca samodzielności Polski w kwestiach obronnych. Nawrocki podkreślił, że współpraca z partnerami jest potrzebna, ale nie może oznaczać oddawania innym państwom kontroli nad najważniejszymi decyzjami.

Prezydent użył przy tym metafory sejfu. Stwierdził, że Polska nie może umieścić swojego bezpieczeństwa w sejfie, jeżeli klucze do niego znajdowałyby się w innych europejskich stolicach.

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Nawrocki mówił jednocześnie, że wszystkie najważniejsze decyzje dotyczące polskiego bezpieczeństwa powinny ostatecznie pozostawać w Warszawie. W swoim wystąpieniu przypomniał również o znaczeniu NATO i strategicznych relacji ze Stanami Zjednoczonymi.

Hasło SAFE znalazło się w centrum uwagi

Słowa prezydenta miały szczególne znaczenie ze względu na hasło tegorocznych obchodów: „Polska SAFE – bezpieczna Polska”.

Nawrocki zaznaczył, że Wojsko Polskie nie potrzebuje zagranicznych określeń, aby budować swoją pozycję i tożsamość. Wskazywał przy tym na znaczenie polskich tradycji wojskowych oraz własnego potencjału obronnego.

Prezydent zwrócił również uwagę na sprzęt prezentowany podczas defilady. Podkreślił, że nowoczesne wyposażenie armii zostało sfinansowane z pieniędzy publicznych, a więc ze środków pochodzących między innymi z podatków płaconych przez obywateli.

Kosiniak-Kamysz odpowiada. Cztery litery i cztery filary

Wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz odniósł się do dyskusji wokół hasła SAFE. Zamiast rezygnować z angielskiego skrótu, nadał każdej z jego liter polskie znaczenie.

S ma oznaczać sojusze, A – armię, F – fabryki, natomiast E – Europę. Szef MON przedstawił te cztery elementy jako fundamenty systemu bezpieczeństwa państwa.

W ten sposób zarysowała się wyraźna różnica w sposobie przedstawiania polskiej polityki obronnej. Prezydent mocniej akcentował konieczność zachowania samodzielności decyzyjnej, podczas gdy szef MON wskazywał również na znaczenie współpracy europejskiej i sojuszniczej.

Za hasłem SAFE stoją ogromne pieniądze

Spór nie dotyczy wyłącznie słów. SAFE jest również nazwą unijnego instrumentu finansowania inwestycji obronnych, który już wcześniej stał się przedmiotem politycznej dyskusji między rządem a prezydentem.

Polska może korzystać w jego ramach z około 43,7 mld euro, czyli kwoty odpowiadającej niemal 200 mld zł, przeznaczonych na inwestycje związane z bezpieczeństwem i obronnością. Rząd wskazywał wcześniej, że zdecydowana większość tych środków ma zasilić zamówienia realizowane przez polski przemysł zbrojeniowy.

Dlatego dyskusja o SAFE ma znacznie szersze znaczenie niż samo hasło umieszczone przy okazji wojskowych uroczystości.

Warszawa stała się centrum obchodów

Centralne uroczystości Święta Wojska Polskiego odbywają się 15 sierpnia w Warszawie. Data nie jest przypadkowa. Nawiązuje do Bitwy Warszawskiej z 1920 roku, jednego z najważniejszych zwycięstw militarnych w historii odrodzonej Rzeczypospolitej.

Tegoroczne obchody połączyły historyczną symbolikę z pokazem współczesnych możliwości Sił Zbrojnych RP. Na ulicach stolicy można zobaczyć sprzęt wykorzystywany przez polską armię, a wystąpienia najważniejszych przedstawicieli państwa pokazują, że temat dalszego wzmacniania obronności pozostaje jednym z najważniejszych punktów krajowej debaty.

Co to oznacza dla Ciebie?

Za polityczną wymianą zdań stoją decyzje, które mogą wpływać na bezpieczeństwo państwa przez wiele kolejnych lat. Chodzi nie tylko o liczbę żołnierzy czy zakup czołgów i samolotów, ale również o produkcję uzbrojenia w Polsce, rozwój zakładów zbrojeniowych, finansowanie modernizacji armii oraz współpracę z NATO i państwami europejskimi.

Dla obywatela kluczowe jest więc nie samo hasło SAFE, ale to, jakie konkretne działania zostaną pod nim zrealizowane i jaka część ogromnych nakładów na obronność pozostanie w polskiej gospodarce.

Sobotnie wystąpienia pokazały również, że między Pałacem Prezydenckim a MON istnieją różnice dotyczące sposobu opowiadania o bezpieczeństwie. Prezydent stawia mocny akcent na samodzielność Polski. Minister obrony wskazuje na połączenie własnej armii i przemysłu z sojuszami oraz Europą.

W jednym punkcie oba stanowiska się jednak spotykają: Polska ma dysponować silniejszą armią i zwiększać własne możliwości obronne. Pytanie dotyczy przede wszystkim tego, jak ten cel osiągnąć i jak dużą rolę w całym systemie powinny odgrywać mechanizmy europejskie.

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