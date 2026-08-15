Mocne słowa prezydenta podczas defilady. MON odpowiedział ze sceny. Poszło o bezpieczeństwo Polski
Święto Wojska Polskiego w Warszawie przyniosło nie tylko wielką defiladę, ale także mocną wymianę zdań dotyczącą bezpieczeństwa kraju. Prezydent Karol Nawrocki ostrzegł przed uzależnianiem Polski od decyzji podejmowanych w innych europejskich stolicach. Wicepremier i minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz odpowiedział, przedstawiając własne znaczenie hasła SAFE.
W sobotę 15 sierpnia oczy wielu Polaków skierowane były na Warszawę. Podczas centralnych obchodów Święta Wojska Polskiego prezydent mówił o lekcjach płynących z Bitwy Warszawskiej, współczesnych zagrożeniach i odpowiedzialności państwa za własną obronę. Szczególne emocje wywołał fragment dotyczący tego, gdzie powinny znajdować się „klucze” do bezpieczeństwa Polski.
Nawrocki wrócił do wydarzeń sprzed 106 lat
Karol Nawrocki przypomniał zwycięstwo Polski nad bolszewikami w 1920 roku. W jego ocenie tamte wydarzenia pozostają ważną lekcją także dla współczesnego państwa.
Prezydent zwracał uwagę przede wszystkim na znaczenie silnego społeczeństwa oraz zdolność do działania ponad politycznymi podziałami. Przekonywał, że w sytuacji rzeczywistego zagrożenia partyjne spory tracą znaczenie.
Ujął to w bardzo obrazowy sposób, wskazując, że spadająca rakieta nie będzie sprawdzała, na którą partię głosowała osoba znajdująca się na zagrożonym terenie. W jego wystąpieniu był to argument za budowaniem wspólnej odpowiedzialności za bezpieczeństwo kraju.
Padły słowa o „sejfie”. Prezydent postawił sprawę jasno
Największą uwagę przyciągnęła część przemówienia dotycząca samodzielności Polski w kwestiach obronnych. Nawrocki podkreślił, że współpraca z partnerami jest potrzebna, ale nie może oznaczać oddawania innym państwom kontroli nad najważniejszymi decyzjami.
Prezydent użył przy tym metafory sejfu. Stwierdził, że Polska nie może umieścić swojego bezpieczeństwa w sejfie, jeżeli klucze do niego znajdowałyby się w innych europejskich stolicach.
Nawrocki mówił jednocześnie, że wszystkie najważniejsze decyzje dotyczące polskiego bezpieczeństwa powinny ostatecznie pozostawać w Warszawie. W swoim wystąpieniu przypomniał również o znaczeniu NATO i strategicznych relacji ze Stanami Zjednoczonymi.
Hasło SAFE znalazło się w centrum uwagi
Słowa prezydenta miały szczególne znaczenie ze względu na hasło tegorocznych obchodów: „Polska SAFE – bezpieczna Polska”.
Nawrocki zaznaczył, że Wojsko Polskie nie potrzebuje zagranicznych określeń, aby budować swoją pozycję i tożsamość. Wskazywał przy tym na znaczenie polskich tradycji wojskowych oraz własnego potencjału obronnego.
Prezydent zwrócił również uwagę na sprzęt prezentowany podczas defilady. Podkreślił, że nowoczesne wyposażenie armii zostało sfinansowane z pieniędzy publicznych, a więc ze środków pochodzących między innymi z podatków płaconych przez obywateli.
Kosiniak-Kamysz odpowiada. Cztery litery i cztery filary
Wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz odniósł się do dyskusji wokół hasła SAFE. Zamiast rezygnować z angielskiego skrótu, nadał każdej z jego liter polskie znaczenie.
S ma oznaczać sojusze, A – armię, F – fabryki, natomiast E – Europę. Szef MON przedstawił te cztery elementy jako fundamenty systemu bezpieczeństwa państwa.
W ten sposób zarysowała się wyraźna różnica w sposobie przedstawiania polskiej polityki obronnej. Prezydent mocniej akcentował konieczność zachowania samodzielności decyzyjnej, podczas gdy szef MON wskazywał również na znaczenie współpracy europejskiej i sojuszniczej.
Za hasłem SAFE stoją ogromne pieniądze
Spór nie dotyczy wyłącznie słów. SAFE jest również nazwą unijnego instrumentu finansowania inwestycji obronnych, który już wcześniej stał się przedmiotem politycznej dyskusji między rządem a prezydentem.
Polska może korzystać w jego ramach z około 43,7 mld euro, czyli kwoty odpowiadającej niemal 200 mld zł, przeznaczonych na inwestycje związane z bezpieczeństwem i obronnością. Rząd wskazywał wcześniej, że zdecydowana większość tych środków ma zasilić zamówienia realizowane przez polski przemysł zbrojeniowy.
Dlatego dyskusja o SAFE ma znacznie szersze znaczenie niż samo hasło umieszczone przy okazji wojskowych uroczystości.
Warszawa stała się centrum obchodów
Centralne uroczystości Święta Wojska Polskiego odbywają się 15 sierpnia w Warszawie. Data nie jest przypadkowa. Nawiązuje do Bitwy Warszawskiej z 1920 roku, jednego z najważniejszych zwycięstw militarnych w historii odrodzonej Rzeczypospolitej.
Tegoroczne obchody połączyły historyczną symbolikę z pokazem współczesnych możliwości Sił Zbrojnych RP. Na ulicach stolicy można zobaczyć sprzęt wykorzystywany przez polską armię, a wystąpienia najważniejszych przedstawicieli państwa pokazują, że temat dalszego wzmacniania obronności pozostaje jednym z najważniejszych punktów krajowej debaty.
Co to oznacza dla Ciebie?
Za polityczną wymianą zdań stoją decyzje, które mogą wpływać na bezpieczeństwo państwa przez wiele kolejnych lat. Chodzi nie tylko o liczbę żołnierzy czy zakup czołgów i samolotów, ale również o produkcję uzbrojenia w Polsce, rozwój zakładów zbrojeniowych, finansowanie modernizacji armii oraz współpracę z NATO i państwami europejskimi.
Dla obywatela kluczowe jest więc nie samo hasło SAFE, ale to, jakie konkretne działania zostaną pod nim zrealizowane i jaka część ogromnych nakładów na obronność pozostanie w polskiej gospodarce.
Sobotnie wystąpienia pokazały również, że między Pałacem Prezydenckim a MON istnieją różnice dotyczące sposobu opowiadania o bezpieczeństwie. Prezydent stawia mocny akcent na samodzielność Polski. Minister obrony wskazuje na połączenie własnej armii i przemysłu z sojuszami oraz Europą.
W jednym punkcie oba stanowiska się jednak spotykają: Polska ma dysponować silniejszą armią i zwiększać własne możliwości obronne. Pytanie dotyczy przede wszystkim tego, jak ten cel osiągnąć i jak dużą rolę w całym systemie powinny odgrywać mechanizmy europejskie.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.