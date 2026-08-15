Nawrocki z mocnym przekazem podczas defilady w Warszawie. „Bóg, Honor, Ojczyzna, a nie SAFE”
Prezydent Karol Nawrocki wykorzystał obchody Święta Wojska Polskiego w Warszawie do wygłoszenia mocnego przemówienia o bezpieczeństwie, armii i jedności Polaków. Zwrócił się również bezpośrednio do premiera Donalda Tuska. Największą uwagę przyciągnęły jednak jego słowa dotyczące programu SAFE oraz tradycyjnej dewizy Wojska Polskiego.
15 sierpnia Warszawa stała się centrum obchodów Święta Wojska Polskiego. Podczas uroczystości prezydent mówił nie tylko o wyposażeniu armii. Dużą część wystąpienia poświęcił temu, co jego zdaniem stanowi fundament bezpieczeństwa państwa.
Prezydent mówił o sile narodu
Karol Nawrocki nawiązał do zwycięstwa Polski w 1920 roku. Przekonywał, że bezpieczeństwo kraju zaczyna się od społeczeństwa świadomego swojej historii i tożsamości.
„Silny, odporny naród dał zwycięstwo 1920 r. Naród zgromadzony wokół wartości” – mówił prezydent.
Według Nawrockiego podobna zasada obowiązuje również współcześnie. Wskazał na znaczenie edukacji, wychowania patriotycznego, gospodarki, infrastruktury oraz stabilnych finansów publicznych.
Prezydent argumentował, że dopiero na takim fundamencie można budować silną armię.
„Rakieta nie będzie pytać”, na kogo ktoś głosował
W wystąpieniu pojawił się również apel o ograniczenie politycznych podziałów w sprawach związanych z bezpieczeństwem państwa.
„Rakieta nie będzie pytać, spadając, czy ktoś głosuje na jedną, czy na drugą partię polityczną” – powiedział Nawrocki.
Prezydent wskazywał, że również osoba atakująca polską granicę nie będzie pytała żołnierza o jego preferencje polityczne. Dlatego, jak przekonywał, bezpieczeństwo kraju powinno znajdować się ponad bieżącymi sporami partyjnymi.
Nawrocki zwrócił się bezpośrednio do Donalda Tuska
Ważna część przemówienia dotyczyła ciągłości modernizacji polskiej armii. Prezydent podkreślał znaczenie realizowania rozpoczętych wcześniej kontraktów wojskowych.
Nawrocki wymienił między innymi samoloty F-35 oraz program Miecznik. Zapowiedział, że jako zwierzchnik Sił Zbrojnych będzie pilnował realizacji projektów związanych z modernizacją wojska.
Jednocześnie skierował słowa bezpośrednio do premiera Donalda Tuska. Zapowiedział, że dobre projekty rozpoczęte przez obecny rząd również powinny być kontynuowane niezależnie od wyniku kolejnych wyborów parlamentarnych.
„Dla stabilizacji wojska polskiego nie jest wstydem, że dzisiejszy rząd realizuje ramowy plan działania poprzedników” – stwierdził prezydent.
Prezydent o żołnierzach broniących granicy
Nawrocki poruszył także temat sytuacji żołnierzy wykonujących zadania związane z ochroną granic.
Według niego państwo powinno zapewnić wojskowym poczucie bezpieczeństwa również po zakończeniu służby. Prezydent mówił także, że żołnierz powinien mieć pewność, iż nie będzie ścigany przez prokuraturę za działania podejmowane podczas obrony polskiej granicy.
„Bóg, Honor, Ojczyzna, a nie SAFE”
Najbardziej zdecydowana część wystąpienia dotyczyła sposobu, w jaki prezydent mówił o polskiej armii oraz europejskim instrumencie SAFE.
Nawrocki wskazał na sprzęt prezentowany podczas warszawskiej defilady, wymieniając między innymi F-35, F-16, czołgi K2 oraz Abramsy. Podkreślił przy tym znaczenie pieniędzy pochodzących z podatków płaconych przez Polaków.
Następnie padły słowa, które mogą stać się jednym z najczęściej komentowanych fragmentów tegorocznych obchodów Święta Wojska Polskiego.
„Musimy mieć świadomość, że na sztandarach Wojska Polskiego od wieków wypisane jest 'Bóg, Honor, Ojczyzna’, a nie SAFE” – powiedział Karol Nawrocki.
Czym jest SAFE?
SAFE to unijny instrument finansowy związany ze wzmacnianiem zdolności obronnych państw Unii Europejskiej. Wypowiedź prezydenta zestawiająca SAFE z dewizą Wojska Polskiego miała więc wyraźny wymiar polityczny i symboliczny.
Jednocześnie samo wystąpienie Nawrockiego nie ograniczało się do krytycznych uwag. Prezydent mówił również o potrzebie zachowania ciągłości programów modernizacyjnych oraz kontynuowania dobrych projektów niezależnie od tego, która opcja polityczna sprawuje władzę.
Święto Wojska Polskiego w Warszawie
Obchody 15 sierpnia tradycyjnie przyciągają do Warszawy tłumy mieszkańców oraz turystów. Defilada jest okazją do zaprezentowania wyposażenia polskiej armii i jednocześnie jednym z najważniejszych wydarzeń państwowych tego dnia.
Tegoroczne przemówienie prezydenta pokazało jednak, że uroczystości stały się również miejscem dyskusji o kierunku rozwoju Sił Zbrojnych, finansowaniu obronności oraz relacjach pomiędzy Pałacem Prezydenckim a rządem.
Co to oznacza dla Ciebie?
Dla obywateli najważniejszym elementem wystąpienia jest zapowiedź utrzymania ciągłości modernizacji Wojska Polskiego niezależnie od politycznych zmian. Prezydent wskazał wprost na kontynuację kontraktów oraz programów dotyczących między innymi F-35 i nowych okrętów.
Warto jednocześnie oddzielić dwa elementy przemówienia. Pierwszy dotyczył konkretnych inwestycji i przyszłości polskiej armii. Drugi miał charakter polityczny i symboliczny, czego najmocniejszym przykładem były słowa „Bóg, Honor, Ojczyzna, a nie SAFE”.
Dla mieszkańców Warszawy 15 sierpnia ponownie oznaczał natomiast wielkie wydarzenie wojskowe w przestrzeni miasta. Tegoroczna defilada może zostać zapamiętana nie tylko ze względu na prezentowany sprzęt, ale również z powodu mocnych deklaracji, które padły podczas prezydenckiego wystąpienia.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.