Zaczęło się w Biedronce. Superoferta przy da się w każdym domu. Drugie opakowanie za darmo
Biedronka uruchomiła promocję, która może zainteresować osoby planujące uzupełnienie domowych zapasów. Przy zakupie dwóch opakowań kapsułek do prania Ariel tańszy produkt klient otrzyma gratis. Przy odpowiednim połączeniu produktów oszczędność może sięgnąć połowy wartości zakupów. Oferta jest ograniczona czasowo i wymaga użycia karty lub aplikacji Moja Biedronka.
Drugie opakowanie kapsułek Ariel za darmo
Promocją zostały objęte kapsułki do prania Ariel w następujących wariantach:
- Ariel Supermoc – opakowanie zawierające 18 kapsułek,
- Ariel All in One Pods – opakowanie zawierające 22 kapsułki.
Klienci mogą dowolnie łączyć produkty uczestniczące w akcji. Nie trzeba więc kupować dwóch identycznych opakowań. Po zeskanowaniu karty lub aplikacji Moja Biedronka rabat zostanie naliczony na tańszy produkt.
Jeśli oba wybrane opakowania będą kosztowały tyle samo, jedno z nich zostanie objęte pełnym rabatem. Oznacza to, że klient zapłaci tylko za jedno opakowanie, a drugie otrzyma gratis.
Promocja trwa tylko do soboty
Superoferta rozpoczęła się 21 września i potrwa do soboty, 26 września. Zakupy trzeba więc zrobić najpóźniej ostatniego dnia obowiązywania akcji – pod warunkiem, że produkty wcześniej nie znikną ze sklepowych półek.
Promocje na chemię gospodarczą często cieszą się dużym zainteresowaniem, ponieważ kapsułki można przechowywać przez długi czas. Część klientów może zatem potraktować akcję jako okazję do zrobienia większego zapasu środków do prania.
Bez karty rabat nie zostanie naliczony
Oferta nie jest dostępna automatycznie dla wszystkich kupujących. Warunkiem skorzystania z niej jest użycie:
- fizycznej karty Moja Biedronka albo
- aplikacji mobilnej Biedronki.
Kartę lub kod z aplikacji należy zeskanować przed zakończeniem transakcji. Bez identyfikacji uczestnika programu lojalnościowego sklep może naliczyć regularne ceny obu produktów.
Przed zapłaceniem warto również sprawdzić podsumowanie zakupów na ekranie kasy lub paragonie. Rabat powinien zostać przypisany do tańszego opakowania.
Obowiązuje dzienny limit zakupów
Biedronka wprowadziła ograniczenie przypisane do jednej karty Moja Biedronka. Dzienny limit wynosi dwa opakowania kapsułek objętych promocją, z czego maksymalnie jedno może zostać wydane gratis.
W ramach jednego dnia klient może zatem kupić:
dwa opakowania kapsułek Ariel i zapłacić za jedno z nich.
Próba dołożenia kolejnych opakowań nie oznacza automatycznego przyznania następnych bezpłatnych produktów. Towary przekraczające limit mogą zostać rozliczone według cen obowiązujących w sklepie.
Ile można zaoszczędzić?
Dokładna kwota oszczędności zależy od cen wybranych wariantów. Zasada jest prosta: sklep odlicza cenę tańszego produktu.
Najkorzystniejsze będzie więc połączenie dwóch opakowań kosztujących tyle samo. W takim przypadku efektywna zniżka na cały zestaw wyniesie 50 procent. Jeżeli ceny produktów będą się różnić, bezpłatne będzie tańsze opakowanie, a procentowa oszczędność okaże się nieco niższa.
Przykładowo, jeżeli dwa wybrane produkty kosztują po 40 zł, zamiast 80 zł klient zapłaci 40 zł. To 40 zł pozostające w domowym budżecie już podczas jednej transakcji.
Klienci mogą ruszyć po zapasy
Kapsułki do prania należą do produktów kupowanych regularnie, dlatego akcja „1+1 gratis” może szybko przyciągnąć klientów. Dodatkowym atutem jest możliwość mieszania wariantów objętych ofertą.
Trzeba jednak pamiętać o trzech najważniejszych warunkach: zeskanowaniu karty lub aplikacji Moja Biedronka, limicie dwóch opakowań dziennie oraz terminie obowiązywania promocji. Superoferta kończy się 26 września, a dostępność poszczególnych produktów może różnić się między sklepami.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.