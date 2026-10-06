Zaczęło się w Lidlu. Ceny spadły nawet o 50 proc. Te produkty klienci kupią za 0,99, 2,99 i 3,89 zł
Lidl rozpoczął tydzień od mocnych obniżek na świeże produkty. Limetki kosztują zaledwie 99 groszy za sztukę, polskie brokuły można kupić za 3,89 zł, a polskie czerwone jabłka za 2,99 zł za kilogram. Część promocji obowiązuje tylko do środy, 7 października, dlatego na skorzystanie z nich zostało niewiele czasu.
Nowe promocje wystartowały w poniedziałek, 5 października. Sieć przeceniła produkty, które regularnie trafiają do codziennych zakupów. Największa obniżka na przedstawionej stronie gazetki sięga 50 proc.
Limetki za 99 groszy. Cena spadła o połowę
Jedną z najmocniejszych ofert są limetki za 0,99 zł za sztukę. Cena przed obniżką wynosiła 1,99 zł, co oznacza rabat w wysokości 50 proc.
Co ważne, przy tej ofercie na przedstawionej stronie gazetki nie ma informacji o konieczności aktywowania kuponu w aplikacji Lidl Plus.
Sieć dodatkowo oznaczyła limetki hasłem „Najniższa cena w Polsce w dyskontach”. Zastrzega przy tym, że porównanie wykonano według stanu na 2 października 2026 roku i uwzględniono regularne oraz promocyjne ceny w wymienionych sieciach.
Polskie brokuły za 3,89 zł
Kolejna promocja obejmuje polskie brokuły w opakowaniach po 500 g.
Po aktywowaniu kuponu w aplikacji Lidl Plus cena spada z 5,99 zł do 3,89 zł za opakowanie. To obniżka o 35 proc.
Tutaj trzeba zwrócić uwagę na limit. Jeden kupon pozwala kupić maksymalnie 2 opakowania w promocyjnej cenie.
Oferta obowiązuje od 5 do 7 października, a więc tylko przez trzy dni.
Jabłka za 2,99 zł za kilogram
Lidl obniżył również cenę polskich czerwonych jabłek luzem.
Kilogram kosztuje teraz 2,99 zł zamiast 4,49 zł, czyli o 33 proc. mniej.
W tym przypadku klienci mają więcej czasu. Promocja na jabłka obowiązuje od poniedziałku, 5 października, do soboty, 10 października.
Lidl zaczął tydzień od dużych obniżek
Na jednej stronie aktualnej oferty znalazły się więc trzy mocno przecenione produkty:
|Produkt
|Cena promocyjna
|Obniżka
|Limetka
|0,99 zł/szt.
|-50%
|Polski brokuł 500 g
|3,89 zł/opak.
|-35%
|Polskie czerwone jabłka
|2,99 zł/kg
|-33%
W przypadku brokułów konieczne jest aktywowanie kuponu Lidl Plus i obowiązuje limit dwóch opakowań na kupon. Promocje na limetki i brokuły kończą się już w środę, 7 października, natomiast jabłka w obniżonej cenie mają być dostępne do soboty, 10 października.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.