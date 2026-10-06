Zaczęło się w Lidlu. Ceny spadły nawet o 50 proc. Te produkty klienci kupią za 0,99, 2,99 i 3,89 zł

6 października 2026 08:31 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

Lidl rozpoczął tydzień od mocnych obniżek na świeże produkty. Limetki kosztują zaledwie 99 groszy za sztukę, polskie brokuły można kupić za 3,89 zł, a polskie czerwone jabłka za 2,99 zł za kilogram. Część promocji obowiązuje tylko do środy, 7 października, dlatego na skorzystanie z nich zostało niewiele czasu.

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Fot. Warszawa w Pigułce

Nowe promocje wystartowały w poniedziałek, 5 października. Sieć przeceniła produkty, które regularnie trafiają do codziennych zakupów. Największa obniżka na przedstawionej stronie gazetki sięga 50 proc.

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Jedną z najmocniejszych ofert są limetki za 0,99 zł za sztukę. Cena przed obniżką wynosiła 1,99 zł, co oznacza rabat w wysokości 50 proc.

Co ważne, przy tej ofercie na przedstawionej stronie gazetki nie ma informacji o konieczności aktywowania kuponu w aplikacji Lidl Plus.

Sieć dodatkowo oznaczyła limetki hasłem „Najniższa cena w Polsce w dyskontach”. Zastrzega przy tym, że porównanie wykonano według stanu na 2 października 2026 roku i uwzględniono regularne oraz promocyjne ceny w wymienionych sieciach.

Polskie brokuły za 3,89 zł

Kolejna promocja obejmuje polskie brokuły w opakowaniach po 500 g.

Po aktywowaniu kuponu w aplikacji Lidl Plus cena spada z 5,99 zł do 3,89 zł za opakowanie. To obniżka o 35 proc.

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Tutaj trzeba zwrócić uwagę na limit. Jeden kupon pozwala kupić maksymalnie 2 opakowania w promocyjnej cenie.

Oferta obowiązuje od 5 do 7 października, a więc tylko przez trzy dni.

Jabłka za 2,99 zł za kilogram

Lidl obniżył również cenę polskich czerwonych jabłek luzem.

Kilogram kosztuje teraz 2,99 zł zamiast 4,49 zł, czyli o 33 proc. mniej.

W tym przypadku klienci mają więcej czasu. Promocja na jabłka obowiązuje od poniedziałku, 5 października, do soboty, 10 października.

Lidl zaczął tydzień od dużych obniżek

Na jednej stronie aktualnej oferty znalazły się więc trzy mocno przecenione produkty:

Produkt Cena promocyjna Obniżka
Limetka 0,99 zł/szt. -50%
Polski brokuł 500 g 3,89 zł/opak. -35%
Polskie czerwone jabłka 2,99 zł/kg -33%

W przypadku brokułów konieczne jest aktywowanie kuponu Lidl Plus i obowiązuje limit dwóch opakowań na kupon. Promocje na limetki i brokuły kończą się już w środę, 7 października, natomiast jabłka w obniżonej cenie mają być dostępne do soboty, 10 października.

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