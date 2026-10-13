Zaczęło się! Wielkie promocje w Lidlu. Słodycze za grosz i mnóstwo gratisów. Klienci mogą zrobić zapasy
Lidl rozpoczął kolejną wielką akcję promocyjną, która może przyciągnąć do sklepów tłumy klientów. Od poniedziałku 12 października popularna sieć oferuje słodycze znanych marek w promocjach „1+1 gratis”, „1+1 za grosz” oraz „2+1 za grosz”. Wśród produktów znalazły się czekolady Wedla, Ptasie Mleczko, praliny i czekoladki J.D. Gross. Promocja potrwa tylko do środy 14 października, czyli do Dnia Edukacji Narodowej.
Wielka akcja w Lidlu już wystartowała. Słodycze gratis
Od poniedziałku 12 października klienci Lidla mogą skorzystać z wyjątkowej oferty przygotowanej z okazji zbliżającego się Dnia Nauczyciela.
Sieć postawiła na słodycze, które często wybierane są jako upominki dla nauczycieli, wychowawców i bliskich.
Jedną z najciekawszych promocji jest oferta na czekoladki miętowe XXL marki J.D. Gross o gramaturze 300 g.
Standardowa cena jednego opakowania wynosi 15,99 zł. W ramach promocji „1+1 gratis” klienci otrzymują dwa opakowania w cenie jednego.
Oznacza to, że efektywna cena jednej paczki wynosi około 8 zł.
Podobna oferta obejmuje owoce morza, czyli praliny J.D. Gross w opakowaniu 250 g. Cena poza promocją wynosi 17,99 zł, ale przy zakupie dwóch opakowań drugie jest gratis.
W obu przypadkach obowiązuje limit trzech darmowych opakowań na paragon.
Czekolady Wedla w promocji 2+1 za grosz
To jednak nie koniec okazji.
Lidl przygotował również specjalną promocję na wszystkie czekolady E.Wedel.
W ramach akcji „2+1 za grosz” wystarczy kupić trzy czekolady, aby za najtańszą zapłacić tylko 1 grosz.
Produkty można dowolnie mieszać, co oznacza, że klienci nie muszą wybierać trzech identycznych tabliczek.
Promocja obejmuje różne rodzaje czekolad E.Wedel dostępne w ofercie sklepu.
To propozycja szczególnie atrakcyjna dla osób, które chcą kupić kilka słodkich upominków lub uzupełnić domowe zapasy.
Zgodnie z gazetką obowiązuje limit trzech opakowań za grosz na paragon.
Ptasie Mleczko również za grosz. Lidl zaskakuje
Kolejna promocja dotyczy jednego z najbardziej rozpoznawalnych polskich słodyczy.
Wszystkie Ptasie Mleczka marki E.Wedel zostały objęte ofertą „1+1 za grosz”.
Oznacza to, że przy zakupie dwóch opakowań za tańsze klient zapłaci zaledwie 1 grosz.
Co ważne, można dowolnie mieszać dostępne warianty smakowe.
W ten sposób osoby kupujące prezenty mogą wybrać dwa różne rodzaje Ptasiego Mleczka bez konieczności płacenia pełnej ceny za oba.
Również tutaj obowiązuje limit trzech opakowań za grosz na paragon.
Praliny J.D. Gross taniej nawet o 40 procent
Lidl przygotował także obniżki dla posiadaczy aplikacji Lidl Plus.
Wśród przecenionych produktów znalazły się trufle czekoladowe J.D. Gross w opakowaniu 200 g.
Cena regularna wynosi 18,99 zł, natomiast po aktywowaniu odpowiedniego kuponu w aplikacji Lidl Plus i zakupie dwóch opakowań cena jednego wynosi 11,39 zł.
To obniżka o 40 procent.
Promocja obejmuje również praliny J.D. Gross Słodkie Fascynacje w opakowaniu 400 g.
Cena poza promocją wynosi 17,99 zł. Po aktywowaniu kuponu i zakupie dwóch opakowań cena jednego spada do 10,79 zł.
W obu przypadkach obowiązuje limit czterech opakowań na kupon, a rabat naliczany jest przy zakupie dwóch sztuk.
Lidl przygotował promocje na Dzień Nauczyciela
Termin akcji nie jest przypadkowy.
W środę 14 października w Polsce obchodzony jest Dzień Edukacji Narodowej, potocznie nazywany Dniem Nauczyciela.
To właśnie wtedy uczniowie i rodzice często wręczają nauczycielom drobne upominki, kwiaty i słodycze.
Lidl przygotował więc ofertę obejmującą zarówno niedrogie czekolady, jak i bardziej eleganckie praliny.
Dzięki promocjom można kupić kilka opakowań w znacznie niższej cenie niż standardowo.
Promocje tylko do środy. Warto sprawdzić warunki
Wszystkie opisane akcje obowiązują od poniedziałku 12 października do środy 14 października 2026 roku.
Klienci powinni jednak pamiętać, że poszczególne promocje mają różne zasady.
Oferty „1+1 gratis”, „1+1 za grosz” i „2+1 za grosz” są objęte limitami zakupowymi.
Z kolei obniżki o 40 procent na wybrane praliny J.D. Gross wymagają aktywowania kuponu w aplikacji Lidl Plus.
Dostępność produktów może różnić się w zależności od sklepu, a promocje obowiązują do wyczerpania zapasów.
Jedno jest pewne: Lidl rozpoczął trzydniową akcję, w której klienci mogą kupić popularne słodycze znacznie taniej. Czekolady, praliny i Ptasie Mleczko za grosz lub z drugim opakowaniem gratis to oferta, która może zainteresować szczególnie osoby przygotowujące upominki na Dzień Nauczyciela.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.