Zaczęło się w Lidlu! Wielka akcja na sprzęt kuchenny. Roboty Silvercrest z ogromnym rabatem
Lidl rozpoczął nową akcję promocyjną, która może zainteresować wszystkich miłośników gotowania i domowych wypieków. Od poniedziałku 12 października w ofercie sieci znalazły się roboty kuchenne Silvercrest sygnowane nazwiskiem znanego kucharza André Agassiego. Dzięki specjalnemu kuponowi w aplikacji Lidl Plus cenę urządzenia można obniżyć aż o 100 zł. Promocja obowiązuje do 24 października 2026 roku, ale dostępność produktów może różnić się w zależności od sklepu.
Lidl ruszył z wielką promocją. Robot kuchenny za 139 zł
Nowa oferta Lidla to propozycja dla osób, które lubią przygotowywać posiłki w domu, piec ciasta i eksperymentować w kuchni.
Jednym z głównych produktów objętych akcją jest robot kuchenny Silvercrest o mocy 600 W.
Urządzenie wyposażono w misę ze stali nierdzewnej oraz zestaw trzech końcówek przeznaczonych do różnych zadań kuchennych.
Największą uwagę przyciąga jednak cena.
Regularna cena promocyjna urządzenia wynosi 239 zł, ale po aktywowaniu kuponu w aplikacji Lidl Plus można otrzymać rabat w wysokości 100 zł.
Ostatecznie za robota kuchennego zapłacimy 139 zł.
To obniżka o około 42 proc. w stosunku do ceny 239 zł.
Robot Silvercrest z trzema końcówkami. Co potrafi?
Promocyjny robot kuchenny może przydać się zarówno podczas przygotowywania codziennych posiłków, jak i bardziej wymagających wypieków.
Urządzenie oferuje trzy podstawowe funkcje: mieszanie, ubijanie i ugniatanie.
W zestawie znajdują się wymienne akcesoria, dzięki którym można dostosować sprzęt do przygotowywanej potrawy.
Robot sprawdzi się między innymi przy mieszaniu składników ciasta, ubijaniu mas oraz wyrabianiu ciasta drożdżowego.
Producent zastosował także cyfrowe pokrętło służące do regulacji prędkości pracy urządzenia.
Dodatkowym udogodnieniem jest funkcja turbo, pozwalająca na krótkotrwałe zwiększenie intensywności mieszania.
Duża misa i możliwość wyrabiania ciasta drożdżowego
Jednym z istotnych elementów wyposażenia jest misa wykonana ze stali nierdzewnej.
Jej pojemność całkowita wynosi 5 litrów, natomiast użytkowa 3,7 litra.
Według informacji zamieszczonych w ofercie urządzenie umożliwia przygotowanie maksymalnie 1657 g ciasta drożdżowego na bazie 1000 g mąki.
W przypadku ciasta ucieranego maksymalna ilość wynosi 1216 g, przy wykorzystaniu 300 g mąki.
Takie parametry mogą zainteresować osoby przygotowujące domowe drożdżówki, bułeczki, ciasta i inne wypieki.
Na uwagę zasługuje również nieprzywierająca powłoka na hakach, która ma ograniczać przyklejanie się ciasta podczas pracy.
Znany kucharz promuje urządzenie
Roboty kuchenne Silvercrest prezentowane w aktualnej gazetce zostały opatrzone nazwiskiem André Agassiego.
Na materiałach promocyjnych widnieje jego wizerunek oraz hasło: „Niezawodnie. Intuicyjnie. Prosto”.
Sieć stawia na połączenie praktycznych funkcji urządzenia z atrakcyjną ceną.
W ofercie pokazano czarny model robota kuchennego, który może pasować do nowoczesnych aranżacji kuchni.
Rabat 100 zł nie naliczy się automatycznie
Osoby zainteresowane zakupem powinny zwrócić szczególną uwagę na warunki promocji.
Cena 139 zł jest dostępna po aktywowaniu odpowiedniego kuponu w aplikacji Lidl Plus i zeskanowaniu aplikacji podczas zakupów.
Bez wykorzystania kuponu cena wskazana w gazetce wynosi 239 zł.
Przed wizytą w sklepie warto zatem sprawdzić, czy kupon został prawidłowo aktywowany.
Promocja została zaplanowana na okres od poniedziałku 12 października do soboty 24 października 2026 roku.
Sieć zaznacza, że dostępność towaru może być ograniczona.
Lidl przyciąga klientów sprzętem do domowych wypieków
Jesień to czas, kiedy wiele osób częściej przygotowuje ciepłe posiłki, piecze ciasta i korzysta z urządzeń kuchennych.
Robot planetarny może ułatwić wykonywanie czynności, które przy ręcznym przygotowywaniu potraw wymagają sporo czasu i wysiłku.
Wyrabianie ciasta, mieszanie składników czy ubijanie mas można wykonać bez konieczności ciągłego trzymania miksera.
Promocyjny model Silvercrest jest propozycją dla osób szukających podstawowego robota kuchennego bez wydawania kilkuset złotych więcej na rozbudowane urządzenia.
Warto jednak pamiętać, że jest to sprzęt o mocy 600 W, a nie wielofunkcyjny robot gotujący. Nie zastąpi urządzeń oferujących między innymi podgrzewanie, gotowanie czy ważenie składników.
Do kiedy można skorzystać z promocji?
Akcja rozpoczęła się 12 października i zgodnie z gazetką potrwa do 24 października.
Klienci, którzy chcą kupić urządzenie w obniżonej cenie, powinni pamiętać o konieczności skorzystania z aplikacji Lidl Plus.
Najważniejsza informacja jest prosta: robot kuchenny Silvercrest 600 W kosztuje 239 zł, ale z kuponem można kupić go za 139 zł. Oznacza to 100 zł oszczędności na jednym urządzeniu.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.