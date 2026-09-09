Zacznie się w czwartek rano. Tłumy mogą ruszyć do Biedronki. Superoferta tylko przez jeden dzień, można zrobić zapasy
Czwartek 10 września może być wyjątkowo gorącym dniem w Biedronce. Sieć przygotowała kilka mocnych promocji obowiązujących tylko tego dnia. Klienci będą mogli zrobić zapasy kawy, oliwy, kosmetyków i środków do prania, korzystając z ofert 1+1 gratis oraz drugi produkt 70 proc. taniej. Jest też dodatkowa akcja: za odpowiednio duże zakupy można otrzymać voucher na kolejną wizytę w sklepie.
Tym razem warto zwrócić uwagę przede wszystkim na czas. Najmocniejsze promocje zostały oznaczone przez Biedronkę jako oferta na czwartek 10 września. Oznacza to, że na skorzystanie z nich klienci mają tylko jeden dzień.
Przy produktach, które można długo przechowywać, taka konstrukcja promocji może zachęcić do zrobienia większych zapasów. Szczególnie że część ofert pozwala zabrać drugi produkt bez dodatkowej opłaty.
Kawa Jacobs 1+1 gratis. Można mieszać rodzaje
Jedną z najmocniejszych czwartkowych promocji będzie kawa ziarnista Jacobs w opakowaniach 1 kg. Oferta obejmuje warianty Krönung, Crema oraz Espresso.
Mechanizm jest prosty: 1+1 gratis. Przy zakupie dwóch opakowań jeden z produktów jest gratis. Co ważne, Biedronka informuje, że rodzaje można mieszać dowolnie.
Obowiązuje jednak limit dzienny: 4 sztuki, czyli maksymalnie 2 produkty gratis na kartę Moja Biedronka. Promocja wymaga użycia karty lub aplikacji.
To właśnie kawa może być jednym z produktów, po które klienci ruszą od rana. Kilogramowe opakowania można przechowywać przez dłuższy czas, więc promocja 1+1 sprzyja robieniu zapasów.
Ariel również 1+1 gratis
Podobny mechanizm Biedronka zastosowała w przypadku wszystkich produktów Ariel objętych akcją. Tutaj również obowiązuje promocja 1+1 gratis, a rodzaje można dowolnie łączyć.
Z informacji zamieszczonych przez sieć wynika, że limit wynosi 2 opakowania dziennie, czyli maksymalnie 1 produkt gratis na kartę Moja Biedronka.
Środki do prania należą do produktów, które można kupić na zapas bez obawy, że szybko się zepsują. Dlatego również ta część czwartkowej oferty może cieszyć się dużym zainteresowaniem.
Wszystkie kosmetyki Nivea w promocji
Kolejna oferta obejmuje wszystkie kosmetyki Nivea uczestniczące w promocji. Biedronka ponownie zastosowała mechanizm 1+1 gratis.
Na grafice promocyjnej widać między innymi kosmetyki do pielęgnacji ciała, kremy, produkty dla mężczyzn oraz kosmetyki do golenia. Sieć pozwala dowolnie mieszać produkty.
Limit wynosi 4 sztuki dziennie, czyli maksymalnie 2 produkty gratis na kartę Moja Biedronka.
To oznacza, że nie trzeba kupować dwóch identycznych kosmetyków, aby skorzystać z mechanizmu promocji.
Oliwa z oliwek. Druga aż 70 proc. taniej
Czwarta oferta może szczególnie zainteresować osoby robiące zapasy do kuchni. Wszystkie oliwy z oliwek objęte akcją można kupić w promocji, w której drugi, tańszy produkt kosztuje o 70 proc. mniej.
Także tutaj rodzaje można dowolnie mieszać. Limit wynosi 2 sztuki dziennie na kartę Moja Biedronka.
W przypadku oliwy długa data przydatności sprawia, że zakup dwóch butelek może mieć więcej sensu niż w przypadku produktów świeżych.
Jest jeszcze voucher 35 zł
Na tym jednak czwartkowa akcja Biedronki się nie kończy.
10 września klient, który zrobi zakupy za minimum 149 zł, otrzyma voucher o wartości 35 zł. Kupon będzie można wykorzystać w sobotę 12 września przy jednorazowych zakupach za minimum 199 zł.
Na grafice sieć zaznacza, że akcja dotyczy jednorazowej transakcji i obowiązuje limit jednego vouchera na transakcję. W regulaminie mogą występować również wyłączenia określonych kategorii produktów, dlatego przed większymi zakupami warto sprawdzić szczegółowe zasady akcji.
Wszystko zacznie się w czwartek rano
Połączenie kilku promocji jednego dnia może sprawić, że czwartkowy poranek będzie jednym z bardziej intensywnych zakupowo momentów tego tygodnia w Biedronce.
Kawa 1+1 gratis, Ariel 1+1 gratis, kosmetyki Nivea 1+1 gratis i druga oliwa 70 proc. taniej to przede wszystkim produkty, które można przechowywać. Klienci nie muszą więc kupować ich z myślą o natychmiastowym wykorzystaniu.
Najważniejszy jest jednak termin: promocje pokazane przez Biedronkę obowiązują w czwartek 10 września. W przypadku najpopularniejszych produktów dostępność może zależeć od zapasów konkretnego sklepu.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.