Zacznie się w czwartek w Lidlu. Gigantyczne promocje od rana przyciągną tłumy
W czwartek 21 sierpnia w Lidlu rusza kolejna fala mocnych promocji. Tym razem sieć stawia na produkty, które regularnie trafiają do koszyków Polaków. Będą gratisowe ogórki, napoje w akcji 2+1, duże rabaty na mięso i masło, a także druga paczka papieru toaletowego tańsza o 50 proc. Część ofert wymaga aplikacji Lidl Plus.
Promocje mogą zainteresować szczególnie osoby planujące większe zakupy przed weekendem. Niektóre obowiązują tylko przez 2 dni, dlatego największego zainteresowania można spodziewać się już od czwartkowego poranka.
Ogórki 1+1 gratis. Lidl rozdaje drugi produkt bez opłaty
Jedną z najmocniej wyeksponowanych ofert są polskie ogórki zielone. Lidl uruchamia promocję 1+1 gratis.
Oznacza to, że przy zakupie 2 produktów objętych akcją za jeden z nich klient nie zapłaci. Promocja jest skierowana do użytkowników programu Lidl Plus i zgodnie z informacją w gazetce wymaga aktywacji kuponu.
To oferta, która może wzbudzić spore zainteresowanie. Ogórki są produktem kupowanym na bieżąco, a możliwość otrzymania drugiego produktu gratis jest jednym z najbardziej zauważalnych mechanizmów promocyjnych stosowanych przez dyskonty.
Coca-Cola w promocji 2+1 gratis
Kolejna akcja obejmuje Coca-Colę lub Coca-Colę Zero w butelkach 2 l. Przy zakupie 3 produktów jeden z nich będzie gratis.
Promocja działa w formule 2+1 gratis i również wymaga aktywowania odpowiedniego kuponu w aplikacji Lidl Plus.
Dla osób przygotowujących zapasy przed weekendem różnica może być zauważalna, szczególnie przy zakupie kilku dużych butelek.
Masło ekstra 82 proc. za 1,99 zł. Jest jednak warunek
Jeszcze mocniej wygląda oferta na produkt, którego ceny przez ostatnie lata były uważnie obserwowane przez klientów. Masło ekstra 82 proc. marki Pilos, 200 g, będzie dostępne za 1,99 zł za opakowanie przy zakupie 3 sztuk.
Według materiału promocyjnego standardowa cena wskazana przy tej ofercie wynosi 4,99 zł. Oznacza to 60 proc. rabatu.
Także tutaj konieczne jest aktywowanie kuponu w Lidl Plus. Oferta ma obowiązywać od czwartku 21 sierpnia do soboty 22 sierpnia, zgodnie z terminem podanym w gazetce.
Polska świeża kiełbasa po 20,99 zł za kilogram
Promocje obejmują również produkty mięsne. Złota Wiosna, polska świeża biała kiełbasa z chłodni, została wyceniona na 20,99 zł za kilogram.
W gazetce wskazano opakowanie 30 sztuk oraz masę około 0,70 kg. To propozycja skierowana przede wszystkim do klientów robiących większe zakupy i planujących posiłki na kilka kolejnych dni.
Łopatka wieprzowa 40 proc. taniej
Kolejna mocna przecena dotyczy mięsa. Rzeźnik, łopatka wieprzowa w opakowaniu 1 kg, będzie kosztowała 7,99 zł w ramach promocji z aplikacją Lidl Plus.
Sieć komunikuje w tym przypadku obniżkę wynoszącą 40 proc. Promocja wymaga aktywowania kuponu i zakupu produktu zgodnie z warunkami akcji.
Przy obecnych kosztach codziennych zakupów właśnie przeceny podstawowych produktów spożywczych mogą być szczególnie istotne dla rodzin, które jednorazowo kupują kilka kilogramów mięsa.
Brzoskwinie za 6,99 zł za kilogram
Lidl przygotował również wakacyjną ofertę na owoce. Brzoskwinie ciasteczkowe luzem będą kosztowały 6,99 zł za kilogram.
Według informacji przedstawionych w gazetce cena przed obniżką wynosiła 12,99 zł za kilogram. Lidl informuje więc o rabacie wynoszącym 46 proc.
Także ta oferta jest powiązana z aplikacją Lidl Plus i aktywacją kuponu.
Papier toaletowy. Druga paczka 50 proc. taniej
Promocje nie kończą się na żywności. Wśród produktów gospodarstwa domowego znalazł się papier toaletowy Floralys.
Mechanizm jest prosty: drugi, tańszy produkt będzie przeceniony o 50 proc. Warunkiem jest aktywowanie kuponu w aplikacji Lidl Plus.
To jedna z tych ofert, które mogą zachęcać do robienia zapasów. Papier toaletowy ma długi termin przechowywania, dlatego promocje wielosztukowe na ten produkt regularnie wzbudzają zainteresowanie klientów dyskontów.
Lidl rozpoczyna walkę o klientów przed weekendem
Zestawienie promocji pokazuje wyraźnie, że sieć próbuje przyciągnąć klientów produktami z kilku podstawowych kategorii jednocześnie. Są świeże warzywa i owoce, mięso, masło, napoje oraz artykuły gospodarstwa domowego.
Najbardziej zauważalne mechanizmy to 1+1 gratis na ogórki, 2+1 gratis na Coca-Colę, masło za 1,99 zł przy zakupie 3 sztuk, łopatka wieprzowa za 7,99 zł oraz druga paczka papieru toaletowego 50 proc. taniej.
Trzeba jednak uważać na warunki poszczególnych ofert. W przypadku wielu najgłębszych przecen wymagane jest posiadanie aplikacji Lidl Plus i wcześniejsze aktywowanie kuponu. Mogą również obowiązywać limity zakupowe oraz szczegółowe zasady wskazane przez sieć.
Co to oznacza dla Ciebie?
Jeżeli planujesz większe zakupy, czwartek 21 sierpnia może być dobrym momentem na wizytę w Lidlu. Szczególnie mocno przeceniono produkty, które można wykorzystać od razu albo kupić na zapas.
Przed wyjściem do sklepu sprawdź jednak aplikację Lidl Plus. Znaczna część opisanych promocji wymaga kuponu, a samo włożenie odpowiedniej liczby produktów do koszyka może nie wystarczyć do uzyskania obniżonej ceny.
Warto również dokładnie sprawdzić limity i czas obowiązywania konkretnej promocji. Przy ofertach 1+1 gratis, 2+1 gratis czy rabatach sięgających 40-60 proc. zainteresowanie może być duże już od początku akcji.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.