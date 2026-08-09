Zacznie się w poniedziałek w Biedronce. Sklep przecenia popularny towar na 99 groszy
W poniedziałek w Biedronce ruszy krótka promocja, która może zainteresować klientów szukających sposobu na tańsze zakupy w czasie letnich upałów. Popularne lody Kaktus będzie można kupić za 0,99 zł za sztukę. Trzeba jednak spełnić warunek, a oferta będzie obowiązywała tylko przez 2 dni.
Promocja rozpocznie się w poniedziałek 10 sierpnia i potrwa do wtorku 11 sierpnia 2026 roku. Sieć określa obniżkę jako 60 proc. i wprowadza dzienny limit produktów dostępnych w promocyjnej cenie.
Biedronka obniża cenę do 99 groszy
Promocją zostały objęte lody Kaktus o pojemności 45 ml w różnych wariantach. Standardowa cena wskazana w ofercie wynosi 2,49 zł za sztukę. W czasie promocji klienci zapłacą tylko 0,99 zł.
Oznacza to oszczędność w wysokości 1,50 zł na jednej sztuce. Biedronka informuje, że obniżka wynosi 60 proc.
Przy zakupie kilku lodów różnica robi się już zauważalna. Za 8 sztuk w regularnej cenie 2,49 zł trzeba byłoby zapłacić 19,92 zł. W promocji taki sam zakup kosztuje 7,92 zł. W kieszeni zostaje więc 12 zł.
Jest jeden ważny warunek promocji
Cena 0,99 zł nie będzie dostępna automatycznie dla każdego klienta. Z informacji przedstawionej przez Biedronkę wynika, że promocja obowiązuje z kartą Moja Biedronka lub aplikacją mobilną sieci.
Osoby, które nie skorzystają z karty lub aplikacji, powinny zwrócić szczególną uwagę na cenę przy kasie. Biedronka wskazuje w materiale promocyjnym, że cena bez karty Moja Biedronka i poza limitem wynosi 2,49 zł za sztukę.
Nie można kupić dowolnej liczby lodów po 99 groszy
Sieć wprowadziła również ograniczenie ilościowe. Limit dzienny wynosi 8 sztuk na kartę Moja Biedronka.
To istotne, ponieważ promocja trwa przez 2 dni. Limit jest określony jako dzienny, a więc klienci planujący większe zakupy powinni zwracać uwagę na warunki naliczania rabatu każdego dnia.
Po przekroczeniu limitu promocyjnego wskazana przez sieć cena wynosi 2,49 zł za sztukę.
Promocja tylko w poniedziałek i wtorek
Biedronka mocno ograniczyła czas trwania tej akcji. Oferta rozpoczyna się 10 sierpnia i kończy 11 sierpnia. Oznacza to, że z ceny 0,99 zł będzie można skorzystać tylko w poniedziałek i wtorek.
Sieć zaznacza jednocześnie, że produkty dostępne są do wyczerpania zapasów. W praktyce w poszczególnych sklepach dostępność konkretnych wariantów smakowych może się różnić.
0,99 zł zamiast 2,49 zł. Tyle można zaoszczędzić
Przy pojedynczym produkcie obniżka oznacza 1,50 zł oszczędności. Przy wykorzystaniu całego dziennego limitu różnica wynosi już 12 zł.
1 lód: 0,99 zł zamiast 2,49 zł.
4 lody: 3,96 zł zamiast 9,96 zł.
8 lodów: 7,92 zł zamiast 19,92 zł.
W przypadku maksymalnego promocyjnego zakupu klient płaci więc mniej niż połowę kwoty wynikającej ze standardowej ceny wskazanej w ofercie.
Co to oznacza dla Ciebie?
Jeżeli planujesz zakupy w Biedronce w poniedziałek 10 sierpnia lub we wtorek 11 sierpnia, przed podejściem do kasy sprawdź, czy masz aktywną kartę Moja Biedronka albo aplikację.
Najważniejsza jest cena: 0,99 zł za lody Kaktus 45 ml. Oferta obejmuje różne rodzaje, ale obowiązuje limit 8 sztuk dziennie na kartę Moja Biedronka.
Warto również pamiętać, że bez użycia karty lub aplikacji oraz po przekroczeniu limitu cena wskazana przez Biedronkę wynosi 2,49 zł za sztukę. Promocja potrwa zaledwie 2 dni, a produkty będą dostępne do wyczerpania zapasów.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.