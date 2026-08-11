Zacznie się w środę. Gigantyczna promocja w Biedronce. Bierzesz 4, kolejne 4 dostajesz gratis
W środę 12 sierpnia w Biedronce rusza promocja, która może zainteresować szczególnie rodziny z dziećmi i wszystkich miłośników lodów. Przy odpowiednio dużych zakupach połowę produktów można dostać gratis. Akcja potrwa tylko do piątku 14 sierpnia, a sieć wprowadziła dzienny limit.
Tym razem promocją objęto szeroką grupę lodów na patyku, w rożku, tubie, rurce oraz kubeczku. Klienci mogą dowolnie łączyć objęte akcją produkty różnych marek i smaków.
2+2 gratis w Biedronce. Promocja rusza w środę
Oferta zacznie obowiązywać w środę 12 sierpnia i potrwa do piątku 14 sierpnia 2026 roku.
Zasada promocji jest prosta. Przy zakupie 4 objętych akcją lodów 2 najtańsze produkty klient otrzyma gratis. Oznacza to, że przy odpowiednim dobraniu produktów można uzyskać bardzo dużą oszczędność.
Promocja obejmuje lody na patyku, w rożku, tubie, rurce oraz kubeczku o pojemności do 270 ml.
Bierzesz 8 lodów? Nawet 4 mogą być gratis
Biedronka pozwala skorzystać z promocji więcej niż jeden raz podczas zakupów. Obowiązuje jednak limit wynoszący 8 produktów dziennie, czyli maksymalnie 4 lody gratis.
Jeżeli więc klient weźmie 4 produkty, 2 najtańsze otrzyma bez dodatkowej opłaty. Przy 8 produktach gratis mogą być już 4 najtańsze.
Najbardziej opłacalny wariant pojawia się wtedy, gdy wybieramy lody w podobnych cenach. Wówczas wartość produktów otrzymywanych bez dodatkowej opłaty może stanowić blisko połowę wartości całego zestawu.
Można mieszać dowolnie
Nie trzeba kupować 4 identycznych lodów. Na materiale promocyjnym Biedronka wyraźnie zaznacza możliwość dowolnego mieszania produktów.
Na grafice prezentowane są między innymi różne warianty lodów Marletto, Kaktus oraz Śnieżka. Oferta nie ogranicza się jednak wyłącznie do produktów widocznych na zdjęciu. Sieć zaznacza, że przedstawiona fotografia pokazuje jedynie przykładowe artykuły promocyjne.
Jest jeden ważny wyjątek
Przed włożeniem produktów do koszyka trzeba zwrócić uwagę na warunki akcji. Promocja nie obejmuje wielopaków lodowych.
Oferta dotyczy pojedynczych lodów spełniających warunki akcji, między innymi dotyczące rodzaju produktu oraz maksymalnej pojemności 270 ml.
W sklepach warto więc sprawdzać oznaczenia przy cenach. Nie każdy produkt znajdujący się w zamrażarce musi automatycznie uczestniczyć w promocji.
Potrzebna będzie karta Moja Biedronka lub aplikacja
Promocja nie jest dostępna bezwarunkowo dla wszystkich klientów. Aby z niej skorzystać, podczas zakupów trzeba użyć karty Moja Biedronka albo aplikacji sieci.
Obowiązuje również wspomniany limit dzienny. Na jedną kartę można kupić maksymalnie 8 produktów w ramach akcji, z czego maksymalnie 4 najtańsze zostaną rozliczone jako gratis.
Tylko 3 dni na skorzystanie z oferty
Promocja będzie krótka. Rozpocznie się w środę 12 sierpnia, a piątek 14 sierpnia będzie ostatnim dniem akcji.
Sieć zastrzega również, że produkty są dostępne do wyczerpania zapasów. Przy popularnych smakach i markach dostępność może więc różnić się pomiędzy poszczególnymi sklepami.
Co to oznacza dla Ciebie?
Jeżeli planujesz kupić lody, najważniejsza będzie środa 12 sierpnia. Od tego dnia przy zakupie 4 objętych promocją produktów 2 najtańsze otrzymasz gratis.
Możesz również kupić 8 lodów i otrzymać maksymalnie 4 najtańsze gratis. Produkty można mieszać, ale promocja nie obejmuje wielopaków. Trzeba też pamiętać o karcie Moja Biedronka lub aplikacji.
Akcja potrwa zaledwie 3 dni, od 12 do 14 sierpnia. Przy maksymalnym wykorzystaniu limitu połowa z 8 kupowanych lodów może zostać rozliczona jako gratis. Jeśli zależy nam na konkretnych produktach, warto pamiętać, że Biedronka zastrzega dostępność oferty do wyczerpania zapasów.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.