Zacznie się we wtorek w Warszawie. Warto wcześniej naładować urządzenia i przygotować powerbanki
Tysiące mieszkańców Warszawy i okolic mogą we wtorek zostać czasowo pozbawione energii elektrycznej. Operator sieci zapowiedział kolejne planowane wyłączenia związane z modernizacją infrastruktury. W wielu miejscach prąd zniknie już od godzin porannych i wróci dopiero po południu.
Wielogodzinne przerwy w dostawach energii
Z opublikowanego harmonogramu wynika, że we wtorek 9 czerwca prace obejmą kilka warszawskich dzielnic oraz okoliczne miejscowości. W części lokalizacji wyłączenia rozpoczną się już o godz. 7:30 lub 8:00 i potrwają nawet do 18:30.
Przyczyną są przede wszystkim modernizacje sieci elektroenergetycznej, przebudowy linii kablowych oraz prace przy stacjach transformatorowych.
Gdzie zabraknie prądu?
Wśród lokalizacji objętych planowanymi wyłączeniami znalazły się m.in.:
- ul. Grójecka,
- ul. Karola Dickensa,
- ul. Stanisława Skarżyńskiego,
- ul. Wszemirowska,
- ul. Czołgistów,
- ul. Wołęcińska,
- ul. Zabielska,
- ul. Solińska,
- ul. Czapelska.
Prace prowadzone będą również przy ulicy Kąty Grodziskie, gdzie zaplanowano modernizację sieci niskiego napięcia.
Nie tylko Warszawa
Planowane wyłączenia dotyczą również części podwarszawskich miejscowości. W niektórych rejonach operator informuje o możliwości wystąpienia dwóch krótkich przerw w dostawie energii, trwających do 30 minut każda.
Warto pamiętać, że harmonogram może jeszcze ulec zmianie, a część prac może zostać odwołana lub przesunięta.
Co warto zrobić przed wyłączeniem?
Eksperci zalecają wcześniejsze przygotowanie się do planowanych prac. Szczególnie ważne jest:
- naładowanie telefonów komórkowych,
- przygotowanie powerbanków,
- sprawdzenie stanu baterii w laptopach,
- zabezpieczenie pracy urządzeń wymagających stałego zasilania,
- przygotowanie latarek i zapasowych baterii,
- zapisanie ważnych dokumentów przed wyłączeniem komputerów.
Osoby pracujące zdalnie powinny również wcześniej zadbać o dostęp do internetu mobilnego, ponieważ część domowych routerów przestanie działać po odcięciu energii.
Co to oznacza dla mieszkańców?
Choć wyłączenia mają charakter planowy, dla wielu osób oznaczają utrudnienia w codziennym funkcjonowaniu. Bez prądu nie działają nie tylko urządzenia AGD, ale często także bramy wjazdowe, domofony, windy czy systemy alarmowe.
Jeżeli mieszkasz przy jednej z ulic objętych harmonogramem, warto już dziś sprawdzić godziny wyłączeń i przygotować się na kilkugodzinną przerwę w dostawie energii. Dzięki temu unikniesz niepotrzebnych problemów we wtorkowy poranek.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.