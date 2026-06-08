Zacznie się we wtorek w Warszawie. Warto wcześniej naładować urządzenia i przygotować powerbanki

8 czerwca 2026 18:01 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

Tysiące mieszkańców Warszawy i okolic mogą we wtorek zostać czasowo pozbawione energii elektrycznej. Operator sieci zapowiedział kolejne planowane wyłączenia związane z modernizacją infrastruktury. W wielu miejscach prąd zniknie już od godzin porannych i wróci dopiero po południu.

Krajobraz komunikat na czerwonym tle
Krajobraz komunikat na czerwonym tle Fot. Warszawa w Pigułce/Grafika generowana automatycznie (Gemini)

Wielogodzinne przerwy w dostawach energii

Z opublikowanego harmonogramu wynika, że we wtorek 9 czerwca prace obejmą kilka warszawskich dzielnic oraz okoliczne miejscowości. W części lokalizacji wyłączenia rozpoczną się już o godz. 7:30 lub 8:00 i potrwają nawet do 18:30.

Przyczyną są przede wszystkim modernizacje sieci elektroenergetycznej, przebudowy linii kablowych oraz prace przy stacjach transformatorowych.

Gdzie zabraknie prądu?

Wśród lokalizacji objętych planowanymi wyłączeniami znalazły się m.in.:

  • ul. Grójecka,
  • ul. Karola Dickensa,
  • ul. Stanisława Skarżyńskiego,
  • ul. Wszemirowska,
  • ul. Czołgistów,
  • ul. Wołęcińska,
  • ul. Zabielska,
  • ul. Solińska,
  • ul. Czapelska.

Prace prowadzone będą również przy ulicy Kąty Grodziskie, gdzie zaplanowano modernizację sieci niskiego napięcia.

Nie tylko Warszawa

Planowane wyłączenia dotyczą również części podwarszawskich miejscowości. W niektórych rejonach operator informuje o możliwości wystąpienia dwóch krótkich przerw w dostawie energii, trwających do 30 minut każda.

Warto pamiętać, że harmonogram może jeszcze ulec zmianie, a część prac może zostać odwołana lub przesunięta.

Co warto zrobić przed wyłączeniem?

Eksperci zalecają wcześniejsze przygotowanie się do planowanych prac. Szczególnie ważne jest:

  • naładowanie telefonów komórkowych,
  • przygotowanie powerbanków,
  • sprawdzenie stanu baterii w laptopach,
  • zabezpieczenie pracy urządzeń wymagających stałego zasilania,
  • przygotowanie latarek i zapasowych baterii,
  • zapisanie ważnych dokumentów przed wyłączeniem komputerów.

Osoby pracujące zdalnie powinny również wcześniej zadbać o dostęp do internetu mobilnego, ponieważ część domowych routerów przestanie działać po odcięciu energii.

Co to oznacza dla mieszkańców?

Choć wyłączenia mają charakter planowy, dla wielu osób oznaczają utrudnienia w codziennym funkcjonowaniu. Bez prądu nie działają nie tylko urządzenia AGD, ale często także bramy wjazdowe, domofony, windy czy systemy alarmowe.

Jeżeli mieszkasz przy jednej z ulic objętych harmonogramem, warto już dziś sprawdzić godziny wyłączeń i przygotować się na kilkugodzinną przerwę w dostawie energii. Dzięki temu unikniesz niepotrzebnych problemów we wtorkowy poranek.

Obserwuj nas w Google News
Obserwuj
Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

Copyright © 2026 Niezależny portal warszawawpigulce.pl  ∗ 
Wydawca i właściciel: Capital Media S.C.
ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl
Polityka Redakcyjna