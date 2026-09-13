„Zagrożenie atakiem z powietrza”. Zawyły syreny, wojsko poderwało myśliwce. Zobacz procedury
W niedzielę nad ranem w sześciu powiatach województwa lubelskiego uruchomiono Syreny Alarmowe Systemu Ostrzegania i Alarmowania Ludności, a Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (RCB) wydało pilny alert dotyczący zagrożenia atakiem z powietrza. Działania służb państwowych oraz sił zbrojnych miały bezpośredni związek ze zmasowanym atakiem z powietrza przeprowadzonym przez Federację Rosyjską na terytorium Ukrainy. Poderwane zostały polskie i sojusznicze pary dyżurne, a naziemne systemy obrony przeciwlotniczej osiągnęły pełną gotowość bojową.
DORSZ w pełnej gotowości i ramy prawne ochrony przestrzeni powietrznej
Incydent rozpoczął się po godzinie 4:00 nad ranem, kiedy Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych (DORSZ) odnotowało aktywność rosyjskich bezzałogowych statków powietrznych oraz lotnictwa dalekiego zasięgu wykonujących uderzenia w pobliżu granicy państwowej RP. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz.U. z 2022 r. poz. 655 z późn. zm.), DORSZ odpowiada za operacyjne dowodzenie siłami zbrojnymi w czasie pokoju i kryzysu, w tym za osłonę granicy państwowej w przestrzeni powietrznej.
Równolegle uruchomiono procedury wynikające z ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. z 2023 r. poz. 122 z późn. zm.). Na wniosek organów wojewódzkich oraz Rządowego Centrum Bezpieczeństwa nadany został alert tekstowy, a lokalne władze uruchomiły syreny alarmowe w sześciu jednostkach samorządowych: powiatach włodawskim, łęczyńskim, świdnickim, krasnostawskim, chełmskim oraz w mieście Chełm. Sygnał alarmowy trwał od godziny 4:15 do około 5:00 nad ranem, kiedy zagrożenie zostało odwołane.
Weryfikacja zgłoszeń o wybuchach i prewencyjny charakter akcji wojska
Rzecznik Wojewody Lubelskiego Marcin Bubicz poinformował, że po uruchomieniu syren do służb ratunkowych i Policji wpłynęły liczne zgłoszenia od mieszkańców informujące o potencjalnych hukach lub wybuchach. Wszystkie sygnały zostały potraktowane priorytetowo i natychmiast zweryfikowane przez patrole terenowe – żaden z donosów o upadku nieznanych obiektów nie znalazł potwierdzenia w rzeczywistości.
Wojsko podkreśla, że poderwanie myśliwców oraz postawienie w stan gotowości stacji radiolokacyjnych miało charakter prewencyjny i było ukierunkowane na zapewnienie bezwzględnego bezpieczeństwa polskiej przestrzeni powietrznej. Zgodnie z oficjalnymi komunikatami wojskowymi, siły polskie i sojusznicze stale monitorują sytuację za wschodnią granicą.
Jak krok po kroku postępować podczas alertu o zagrożeniu z powietrza
Zobacz zestaw kluczowych zasad i instrukcji postępowania w przypadku ogłoszenia alarmu z powietrza:
- Włącz odbiornik radiowy lub telewizyjny na oficjalne kanały informacyjne – słuchaj komunikatów wydawanych przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa oraz Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego.
- Przejdź do najniższych i najbezpieczniejszych kondygnacji budynku – unikaj przebywania w pobliżu okien i drzwi zewnętrznych; w miarę możliwości udaj się do piwnicy lub schronu.
- Zabezpiecz domowe instalacje gazowe i elektryczne – odłącz urządzenia od zasilania i zamknij główny zawór gazu przed opuszczeniem pomieszczeń.
- Nie rozpowszechniaj niesprawdzonych informacji ani zdjęć ruchów wojsk w sieci – powielanie fałszywych doniesień o wybuchach sprzyja dezinformacji i sieje panikę.
- Czekaj na oficjalny komunikat odwołujący alarm – nie opuszczaj bezpiecznego schronienia do momentu wyłączenia syren lub otrzymania SMS-a z RCB o odwołaniu zagrożenia.
Źródło: PAP
Prawnik, menedżer i ekspert ds. prawa nowych technologii. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz prestiżowych studiów menedżerskich Executive MBA. Posiada unikalne kompetencje cyfrowe potwierdzone dyplomem SGH i Google w programie „Umiejętności Jutra AI”. Wieloletni praktyk samorządowy, który doskonale zna mechanizmy legislacyjne. W redakcji zajmuje się najtrudniejszymi tematami na styku regulacji prawnych, strategii biznesowych i sztucznej inteligencji, wyjaśniając, jak nowoczesne przepisy wpływają na przedsiębiorców i obywateli.