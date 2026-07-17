Zamiast pomóc nieprzytomnemu okradli go i zostawili. Mężczyzna nie żyje

17 lipca 2026 20:48 | Autor: Michał Wierzbicki | Warszawa | Brak komentarzy

W rejonie alei KEN na Ursynowie ktoś zauważył leżącego na chodniku, nieprzytomnego 55-latka. Zanim jednak dojechał zespół ratownictwa medycznego, dwie osoby podeszły do mężczyzny – i zamiast wezwać pomoc, zabrały mu telefon, kartę miejską, pieniądze oraz zakupy. Mężczyzna trafił do szpitala, ale mimo wysiłku lekarzy zmarł.

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Radiowóz na sygnale. Fot. Shutterstock.
Radiowóz na sygnale. Zdjęcie poglądowe. Fot. Shutterstock.

Do zdarzenia doszło kilka dni temu. Sprawą natychmiast zajęli się policjanci z Wydziału Kryminalnego Komisariatu Policji Warszawa Ursynów, którzy zabezpieczyli nagrania z okolicznego moniotringu. Analiza materiału pozwoliła ustalić, że nieznane wówczas osoby wykorzystały bezbronność leżącego mężczyzny jeszcze przed przyjazdem karetki.

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Namierzeni dzięki nagraniom z monitoringu

Intensywne czynności operacyjne szybko doprowadziły śledczych do wytypowania podejrzanych. Na terenie Ursynowa zatrzymano 44-letnią kobietę oraz 47-letniego mężczyznę. W miejscu, w którym przebywali, funkcjonariusze odnaleźli między innymi skradziony telefon komórkowy oraz inne rzeczy należące do pokrzywdzonego. Jak przekazała asp. szt. Marta Haberska z ursynowskiej policji, „zatrzymani przyznali się do kradzieży”.

Policjant prowadzi zatrzymaną. Fot. KSP.
Policjant prowadzi zatrzymaną. | Fot. KSP.

Zarzuty i decyzja prokuratora

Śledczy postawili obojgu zarzuty działania wspólnie i w porozumieniu – kradzieży szczególnie zuchwałej oraz nieudzielenia pomocy osobie znajdującej się w położeniu grożącym bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. To drugie przestępstwo reguluje art. 162 Kodeksu karnego, który nakłada obowiązek udzielenia pomocy każdemu, kto może to zrobić bez narażenia siebie. Za oba czyny łącznie podejrzanym grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności.

Prokurator nie uwzględnił wniosku policji o zastosowanie tymczasowego aresztowania. Wobec obojga zastosowano środek zapobiegawczy w postaci dozoru policyjnego oraz zakazu opuszczania kraju. Postępowanie w tej sprawie prowadzi Prokuratura Rejonowa Warszawa Ursynów.

 

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