Zaskakujący zjazd cen w polskich sklepach! Za podstawowe zakupy płacimy najmniej od miesięcy

Koszyk zakupowy najtańszy w tym roku. Przełamana ważna bariera

Polacy mogą odetchnąć z ulgą przy kasach fiskalnych. Z drobiazgowej analizy przeprowadzonej dla portalu Business Insider Polska wynika, że ceny kluczowych artykułów spożywczych ponownie wykazują silny trend spadkowy. W tej chwili za zestaw podstawowych produktów zapłacimy w sklepach średnio 102 zł i 36 gr. W ujęciu tygodniowym oznacza to realny spadek kosztów o 1 zł i 40 gr, co przekłada się na regres rzędu 1,3 proc..

To historycznie najniższy pułap cenowy odnotowany w bieżącym roku. Dla porównania, najgłębszy drenaż portfeli miał miejsce w pierwszej połowie kwietnia 2026 roku, kiedy to za identyczny zestaw produktów trzeba było zapłacić ponad 115 zł. Pozytywną zmianę widać również w zestawieniu długoterminowym – w analogicznym okresie 2025 roku ten sam koszyk zakupowy generował wydatek przekraczający 105 zł.