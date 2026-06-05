Zaskakujący zjazd cen w polskich sklepach! Za podstawowe zakupy płacimy najmniej od miesięcy
Koszyk zakupowy najtańszy w tym roku. Przełamana ważna bariera
Polacy mogą odetchnąć z ulgą przy kasach fiskalnych. Z drobiazgowej analizy przeprowadzonej dla portalu Business Insider Polska wynika, że ceny kluczowych artykułów spożywczych ponownie wykazują silny trend spadkowy. W tej chwili za zestaw podstawowych produktów zapłacimy w sklepach średnio 102 zł i 36 gr. W ujęciu tygodniowym oznacza to realny spadek kosztów o 1 zł i 40 gr, co przekłada się na regres rzędu 1,3 proc..
To historycznie najniższy pułap cenowy odnotowany w bieżącym roku. Dla porównania, najgłębszy drenaż portfeli miał miejsce w pierwszej połowie kwietnia 2026 roku, kiedy to za identyczny zestaw produktów trzeba było zapłacić ponad 115 zł. Pozytywną zmianę widać również w zestawieniu długoterminowym – w analogicznym okresie 2025 roku ten sam koszyk zakupowy generował wydatek przekraczający 105 zł.
Te produkty tanieją najszybciej. Wojna cenowa na stoiskach warzywnych
Główną zasługą tak wyraźnych spadków średniej wartości koszyka jest sytuacja na rynku warzyw świeżych, mąki oraz cukru. Najbardziej spektakularne obniżki odnotowano w segmencie produktów sezonowych.
- Papryka czerwona: Zanotowała największy tygodniowy spadek wartości, aż o 6,5 proc., co oznacza cenę niższą o ponad 1 zł na kilogramie.
- Pomidory malinowe: Ich stawki rynkowe skurczyły się w ciągu siedmiu dni o 5,6 proc..
- Mąka pszenna tortowa: Przeszła bardzo wyraźną przecenę, tracąc na wartości 5,4 proc..
- Cukier biały: Koszt jego zakupu zmniejszył się o ponad 2 proc..
- Bułka kajzerka: Jako jeden z nielicznych produktów utrzymała w pełni stabilną, niezmienioną cenę.
Złe wieści z pól. Jeden produkt drożeje w oczach
Mimo ogólnego trendu deflacyjnego w koszyku, konsumenci muszą przygotować się na wyższe wydatki w przypadku kilku konkretnych towarów. Łącznie sześć artykułów spożywczych odnotowało wzrosty cen w porównaniu do ubiegłego tygodnia.
Bezapelacyjnym liderem podwyżek okazały się ziemniaki, których cena wystrzeliła w górę aż o 7,1 proc.. Obecnie za jeden kilogram tych popularnych bulw musimy zapłacić średnio 2 zł i 10 gr.
Tabela: Zmiany cen kluczowych produktów spożywczych w ujęciu tygodniowym
|Artykuł spożywczy z koszyka
|Kierunek i dynamika zmiany ceny
|Aktualny status cenowy (2026 r.)
|Papryka czerwona
|Spadek o 6,5%
|Taniej o ponad 1 zł w stosunku do ubiegłego tygodnia.
|Pomidory malinowe
|Spadek o 5,6%
|Wyraźny zjazd cenowy na stoiskach warzywnych.
|Mąka pszenna tortowa
|Spadek o 5,4%
|Kolejny tydzień obniżek produktów sypkich.
|Bułka kajzerka
|Bez zmian (0,0%)
|Pełna stabilizacja kosztów zakupu podstawowego pieczywa.
|Ziemniaki (1 kg)
|Wzrost o 7,1%
|Nowa cena na poziomie 2,10 zł.
Dlaczego analizujemy paragony? Prawda ukryta w kodach QR
Prezentowane zestawienie nie opiera się na sztucznych cennikach deklarowanych przez sieci handlowe, lecz na twardej rzeczywistości zakupowej. Dane pochodzą bezpośrednio z popularnej aplikacji PanParagon, służącej do przechowywania dowodów zakupu i wyszukiwania promocji. Każdego miesiąca do bazy systemu spływają miliony autentycznych, anonimowych paragonów wprowadzanych przez konsumentów.
Eksperci monitorują koszyk złożony z 14 podstawowych artykułów spożywczych, które stanowią stały element list zakupowych większości polskich gospodarstw domowych. Ponieważ z narzędzia korzystają zarówno mieszkańcy metropolii, jak i mniejszych miejscowości – kupujący tak w popularnych dyskontach, jak i osiedlowych warzywniakach – statystyki dają pełny i miarodajny przekrój rzeczywistych cen oraz realnej skali inflacji w Polsce.
Prawnik, menedżer i ekspert ds. prawa nowych technologii. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz prestiżowych studiów menedżerskich Executive MBA. Posiada unikalne kompetencje cyfrowe potwierdzone dyplomem SGH i Google w programie „Umiejętności Jutra AI”. Wieloletni praktyk samorządowy, który doskonale zna mechanizmy legislacyjne. W redakcji zajmuje się najtrudniejszymi tematami na styku regulacji prawnych, strategii biznesowych i sztucznej inteligencji, wyjaśniając, jak nowoczesne przepisy wpływają na przedsiębiorców i obywateli.