Zatrwarzające ustalenia prokuratury po wypadku dziecka! Szpital ujawnił nowe informacje o stanie 5-latki, która wypadła z 11 piętra

Walka o życie na oddziale intensywnej terapii. Najnowszy komunikat szpitala

Do tego dramatycznego zdarzenia doszło w piątkowe przedpołudnie na terenie włocławskiego osiedla Południe. Pięcioletnia Zosia runęła z wysokości 11. piętra wprost na ziemię. Na miejsce natychmiast wezwano służby ratunkowe, w tym śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, który przetransportował ranną dziewczynkę do specjalistycznej placówki w Bydgoszczy.

Oficjalne informacje o aktualnej sytuacji medycznej przekazała w sobotę Marta Laska, pełniąca funkcję rzeczniczki Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy: