Zatrwarzające ustalenia prokuratury po wypadku dziecka! Szpital ujawnił nowe informacje o stanie 5-latki, która wypadła z 11 piętra
Walka o życie na oddziale intensywnej terapii. Najnowszy komunikat szpitala
Do tego dramatycznego zdarzenia doszło w piątkowe przedpołudnie na terenie włocławskiego osiedla Południe. Pięcioletnia Zosia runęła z wysokości 11. piętra wprost na ziemię. Na miejsce natychmiast wezwano służby ratunkowe, w tym śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, który przetransportował ranną dziewczynkę do specjalistycznej placówki w Bydgoszczy.
Oficjalne informacje o aktualnej sytuacji medycznej przekazała w sobotę Marta Laska, pełniąca funkcję rzeczniczki Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy:
- Centrum urazowe: Bezpośrednio po wypadku dziewczynka została przyjęta do dedykowanego centrum urazowego bydgoskiej lecznicy.
- Stan ciężki, ale stabilny: Lekarze określają obecny stan zdrowia 5-latki jako bardzo ciężki, jednak parametry życiowe pozostają stabilne.
- Wyspecjalizowana opieka: Mała Zosia przebywa obecnie na oddziale intensywnej opieki medycznej przeznaczonym dla dzieci, gdzie jest pod stałym nadzorem specjalistów.
Szokujące ustalenia śledczych. Matka była pod wpływem substancji odurzających
Podczas gdy lekarze starają się uratować życie poszkodowanej dziewczynki, prokuratura drobiazgowo rekonstruuje wydarzenia, które doprowadziły do tej tragedii. Przebieg zdarzeń, który wyłania się ze wstępnych ustaleń, rzuca ponure światło na sytuację panującą w mieszkaniu. Rzeczniczka Prokuratury Okręgowej we Włocławku, Małgorzata Kręcicka, poinformowała o porażających wynikach testów toksykologicznych opiekunki.
W momencie upadku dziecka, w lokalu przebywała jego 21-letnia matka, Wiktoria D.. Kobieta w tym czasie spała, będąc pod wyraźnym wpływem alkoholu. Przeprowadzone badania wykazały w jej organizmie stężenie na poziomie około jednego promila alkoholu, przy czym faza ta miała charakter rosnący. Ponadto prokuratura wskazuje, że według bardzo wstępnych i roboczych hipotez, 21-latka mogła znajdować się również pod wpływem środków odurzających lub narkotyków.
Zatrzymanie i widmo kary więzienia. Status prawny opiekunki
Zaniechanie obowiązków rodzicielskich spotkało się z natychmiastową i stanowczą reakcją organów ścigania, które odizolowały kobietę od otoczenia.
Tabela: Podsumowanie incydentu i działań prokuratorskich we Włocławku
|Kluczowy element sprawy
|Szczegóły zdarzenia i ramy prawne
|Poszkodowane dziecko
|5-letnia Zosia; stan bardzo ciężki, ale stabilny (przebywa na dziecięcym OIOM-ie).
|Podejrzana opiekunka
|Wiktoria D. (lat 21) – matka dziewczynki; zatrzymana przez policję.
|Stan fizjologiczny matki
|Około 1 promila alkoholu (wartość rosnąca), podejrzenie zażywania narkotyków, spała w trakcie dramatu.
|Kwalifikacja prawna czynu
|Narażenie dziecka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu przez osobę zobowiązaną do opieki.
|Zagrożenie karne
|Kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.
|Kolejne kroki procesowe
|Planowane na sobotę doprowadzenie kobiety do prokuratury w celu oficjalnego ogłoszenia zarzutów karnych.
Prokuratura Okręgowa we Włocławku oficjalnie zainicjowała śledztwo dotyczące rażącego niedopełnienia ciążących na matce obowiązków. Jeśli zgromadzony materiał dowodowy potwierdzi, że swoim nieodpowiedzialnym zachowaniem Wiktoria D. bezpośrednio naraziła małą Zosię na utratę zdrowia lub życia, kobiecie grozi kara wieloletniego więzienia. Oficjalne przesłuchanie oraz postawienie zarzutów w obecności prokuratora ma nastąpić jeszcze w tę sobotę.
Prawnik, menedżer i ekspert ds. prawa nowych technologii. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz prestiżowych studiów menedżerskich Executive MBA. Posiada unikalne kompetencje cyfrowe potwierdzone dyplomem SGH i Google w programie „Umiejętności Jutra AI”. Wieloletni praktyk samorządowy, który doskonale zna mechanizmy legislacyjne. W redakcji zajmuje się najtrudniejszymi tematami na styku regulacji prawnych, strategii biznesowych i sztucznej inteligencji, wyjaśniając, jak nowoczesne przepisy wpływają na przedsiębiorców i obywateli.