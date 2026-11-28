Zdarzenie w metrze. Dwie stacje metra zamknięte. Wprowadzono przedłużenie trasy autobusów
Utrudnienia na drugiej linii warszawskiego metra. Z ruchu pasażerskiego wyłączono stacje Bemowo i Ulrychów, a pociągi jadące w kierunku Bemowa kończą kursy na stacji Księcia Janusza. Warszawski Transport Publiczny poinformował o zdarzeniu na stacji Bemowo. Wprowadzono zmiany w kursowaniu trzech linii autobusowych, które mają ułatwić pasażerom dotarcie do działającego odcinka metra.
Komunikat dotyczy sobotniego wieczoru, 28 listopada. Na opublikowanym przez WTP schemacie ze stanem na godzinę 19.28 zaznaczono zamknięcie dwóch zachodnich stacji M2. Pasażerowie jadący metrem w stronę Bemowa muszą zakończyć podróż na Księcia Janusza i dalszą część trasy pokonać komunikacją naziemną. Wyłączenie obejmuje zarówno końcową stację Bemowo, jak i poprzedzającą ją stację Ulrychów.
Aby ułatwić przesiadki, wydłużono kursy autobusów linii 714, 719 i 729 do przystanku Metro Księcia Janusza 01. To właśnie tam autobusy mają dowozić pasażerów do czynnej części drugiej linii. Osoby planujące podróż przez Bemowo i Ulrychów powinny uwzględnić zmianę środka transportu oraz dodatkowy czas potrzebny na przesiadkę. WTP nie podało w przytoczonym komunikacie godziny przywrócenia normalnego kursowania.
Przyczyna zdarzenia pozostaje na razie nieznana. W komunikacie ZTM nie przekazano informacji o ewentualnych działań służb.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z blisko 20-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.