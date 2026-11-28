Pizza Książula na jarmarku bożonarodzeniowym w Warszawie. Nietypowe stoisko przyciąga uwagę odwiedzających
Na warszawskim jarmarku bożonarodzeniowym pojawiła się nietypowa atrakcja gastronomiczna. Obok tradycyjnych świątecznych przysmaków można znaleźć stoisko z pizzą sygnowaną przez Książula, jednego z najpopularniejszych polskich twórców internetowych zajmujących się recenzowaniem jedzenia. Co ciekawe, nie jest to pizza przygotowywana od podstaw na miejscu, lecz mrożony produkt, który przed podaniem jest wypiekany. Według relacji opublikowanej w mediach społecznościowych stoisko przyciągnęło tłumy.
Pizza Książula za złotówkę w samym centrum Warszawy
W sobotę, 28 listopada, na Jarmarku Warszawskim na placu Defilad, tuż pod Pałacem Kultury i Nauki, pojawiła się specjalna budka z pizzą popularnego youtubera.
Na stoisku przygotowano dodatkową atrakcję. Odwiedzający mogą zakręcić kołem fortuny, a w przypadku wygranej otrzymują żeton uprawniający do zakupu gorącej pizzy za symboliczną złotówkę.
Według informacji opublikowanych przez Książula akcja ma potrwać do godziny 22:00 lub do wyczerpania zapasów. Została zapowiedziana wyłącznie na sobotę.
Charakterystyczne pomarańczowe pudełka. Co to za pizza?
Pizza Książula zadebiutowała w sklepach sieci Żabka 7 października 2026 roku pod marką Muala Pizza. Jej nazwa nawiązuje do charakterystycznego określenia używanego przez youtubera podczas pozytywnego oceniania odwiedzanych lokali gastronomicznych.
W przeciwieństwie do klasycznej włoskiej pizzy produkt został przygotowany w stylu amerykańskim. Charakterystyczne jest grube, puszyste ciasto oraz duża ilość dodatków.
W sprzedaży pojawiły się dwa warianty smakowe:
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Muala Pizza Fat Peppa – pizza z pepperoni, sosem pomidorowym i dużą ilością sera. Waży około 546 gramów.
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Muala Pizza Fat Cheese – propozycja dla miłośników sera, zawierająca mozzarellę, cheddar, sos serowy oraz papryczki jalapeño. Waży około 545 gramów.
Obie pizze zostały wprowadzone do sprzedaży w cenie 24,99 zł za sztukę. Są oferowane jako produkty mrożone, które można przygotować w domu lub podgrzać w sklepowym piecu.
Pizza Książula nie powstaje w Polsce
Ciekawostką jest również miejsce produkcji pizzy. Choć Książulo wielokrotnie promował polskie lokale gastronomiczne oraz niewielkie rodzinne przedsiębiorstwa, jego własna pizza produkowana jest na Słowacji.
Twórca tłumaczył, że decyzja wynikała z możliwości technologicznych producenta oraz potrzeby zachowania odpowiedniej jakości i powtarzalności produktu.
Jak informował przed premierą, prace nad recepturą trwały ponad rok. Szczególną uwagę poświęcono strukturze ciasta oraz proporcjom składników.
Pierwszy nakład został błyskawicznie wyprzedany
Premiera pizzy wzbudziła ogromne zainteresowanie odbiorców popularnego youtubera. Już kilka dni po wprowadzeniu produktu do sklepów Książulo poinformował o wyczerpaniu pierwszej partii.
Nie zabrakło jednak kontrowersji. Internauci dyskutowali zarówno o cenie mrożonej pizzy, jak i o decyzji twórcy, który przez lata zajmował się ocenianiem produktów innych restauratorów, a następnie sam wkroczył na rynek gastronomiczny.
Teraz jego produkt stał się również elementem świątecznego jarmarku w centrum Warszawy.
Mrożona pizza zamiast tradycyjnych przysmaków świątecznych
Obecność stoiska Książula na jarmarku jest ciekawym przykładem tego, jak internetowa popularność przekłada się na zainteresowanie gastronomią poza siecią.
Na nagraniu opublikowanym przez profil „Chcesz Wiedzieć” widać obsługę stoiska przygotowującą pizze wyjmowane z charakterystycznych pomarańczowych opakowań. Budkę udekorowano świątecznymi girlandami oraz lampkami.
Obok tradycyjnych oscypków, kiełbasek, pierogów, grzanego wina czy słodkich wypieków pojawił się więc produkt kojarzony przede wszystkim z internetowymi recenzjami kulinarnymi.
Czy pizza sygnowana przez popularnego youtubera rzeczywiście zasługuje na jego słynne „Muala”? Warszawiacy mają okazję przekonać się o tym osobiście.
A Wy próbowaliście już pizzy Książula? Waszym zdaniem jest warta swojej regularnej ceny?
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.