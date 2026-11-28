Właściciele mieszkań powinni sprawdzić pisma z urzędu. W tym przypadku można uzyskać nawet 99 proc. bonifikaty
Opłaty związane z użytkowaniem wieczystym gruntów oraz przekształceniem ich we własność mogą stanowić dodatkowe obciążenie dla właścicieli mieszkań. Nie wszyscy wiedzą jednak, że przepisy przewidują możliwość uzyskania bardzo wysokiej bonifikaty. W Warszawie w określonych przypadkach można otrzymać nawet 99 proc. zniżki. Kluczowe znaczenie mają rodzaj opłaty, status prawny gruntu oraz warunki obowiązujące w danej gminie. W niektórych sytuacjach konieczne jest złożenie odpowiedniego wniosku.
Dostałeś pismo dotyczące gruntu pod blokiem? Sprawdź, czego dotyczy
Od 1 stycznia 2019 roku prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe zostało co do zasady przekształcone w prawo własności.
Nie oznaczało to jednak automatycznego zniesienia wszystkich opłat. Właściciele zostali zasadniczo zobowiązani do ponoszenia opłaty przekształceniowej przez 20 lat.
Ustawodawca umożliwił jednak wcześniejsze uregulowanie należności poprzez wniesienie opłaty jednorazowej. Właśnie w tym przypadku można skorzystać z bonifikaty, która pozwala znacznie ograniczyć wydatki.
Opłata przekształceniowa i opłata roczna za użytkowanie wieczyste to dwie różne należności. Nie należy ich ze sobą mylić, ponieważ obowiązują w ich przypadku odmienne procedury oraz terminy.
W Warszawie można zapłacić zaledwie 1 proc. należności. Są konkretne warunki
Warszawa zdecydowała się na wprowadzenie wyjątkowo wysokich bonifikat od jednorazowej opłaty przekształceniowej.
Na podstawie uchwały Rady m.st. Warszawy nr LXXV/2128/2018, zmienionej uchwałą nr VIII/161/2019, przewidziano dwa podstawowe poziomy bonifikat dla uprawnionych właścicieli nieruchomości na gruntach miejskich.
Standardowa bonifikata wynosi 98 proc. Natomiast 99 proc. przysługuje między innymi osobom, które wcześniej wniosły opłatę za okres użytkowania wieczystego wynoszący co najmniej 50 lat.
Preferencje obejmują również określone garaże i miejsca postojowe.
Nie tylko warszawiacy. Te osoby mogą żądać 99 proc. bonifikaty na podstawie ustawy
Szczególnie istotny jest art. 9a ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.
Przepis przewiduje obligatoryjne udzielenie 99-procentowej bonifikaty na wniosek uprawnionych osób.
Do tej grupy należą:
-
osoby z umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności;
-
osoby, u których niepełnosprawność orzeczono przed ukończeniem 16. roku życia, oraz określeni w ustawie opiekunowie;
-
członkowie rodzin wielodzietnych w rozumieniu przepisów o Karcie Dużej Rodziny;
-
inwalidzi wojenni i wojskowi;
-
kombatanci oraz ofiary określonych represji wojennych i powojennych;
-
dzieci spełniające ustawowe kryteria dotyczące ciężkich schorzeń powstałych w okresie prenatalnym lub podczas porodu oraz ich opiekunowie prawni.
Warunkiem jest posiadanie domu jednorodzinnego lub mieszkania wykorzystywanego wyłącznie na własne potrzeby mieszkaniowe. W przypadku spełnienia przesłanek kilku bonifikat stosowana jest ta korzystniejsza.
Masz troje dzieci? Nie zawsze musisz posiadać Kartę Dużej Rodziny
Ministerstwo Rozwoju i Technologii wyjaśnia, że samo posiadanie fizycznej lub elektronicznej Karty Dużej Rodziny nie jest warunkiem koniecznym uzyskania ustawowej bonifikaty.
Znaczenie ma spełnienie przesłanek pozwalających uznać daną osobę za członka rodziny wielodzietnej.
Co istotne, również osoby, które uzyskały orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności już po przekształceniu gruntu, mogą skorzystać z tej preferencji. W ich przypadku uprawnienia ocenia się według stanu na dzień złożenia wniosku.
Emeryci i osoby o niskich dochodach. Tutaj obowiązują inne zasady
Sam fakt pobierania emerytury, ukończenia 65. roku życia lub uzyskiwania niskich dochodów nie daje automatycznie prawa do ogólnopolskiej bonifikaty wynoszącej 99 proc.
Istnieje jednak odrębny mechanizm dotyczący osób, które nadal ponoszą opłatę roczną za użytkowanie wieczyste.
Art. 74 ustawy o gospodarce nieruchomościami przewiduje możliwość uzyskania 50-procentowej bonifikaty od opłat rocznych przez osoby fizyczne spełniające określone kryterium dochodowe, jeżeli nieruchomość jest przeznaczona lub wykorzystywana na cele mieszkaniowe.
Kryterium odnosi się do miesięcznego dochodu na członka gospodarstwa domowego, który nie przekracza 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym rok, za który opłata ma być wniesiona.
Bonifikata ta przyznawana jest na wniosek. Nie należy jej jednak mylić z 99-procentową ulgą dotyczącą jednorazowej spłaty należności przekształceniowej.
Zamiast 20 tys. zł zapłacisz 200 zł. Tak działa bonifikata
Różnica pomiędzy pełną opłatą a należnością po zastosowaniu bonifikaty może być ogromna.
|Pozostała opłata jednorazowa
|Po bonifikacie 98 proc.
|Po bonifikacie 99 proc.
|5000 zł
|100 zł
|50 zł
|10 000 zł
|200 zł
|100 zł
|15 000 zł
|300 zł
|150 zł
|20 000 zł
|400 zł
|200 zł
|30 000 zł
|600 zł
|300 zł
|50 000 zł
|1000 zł
|500 zł
Powyższe wyliczenia nie uwzględniają dodatkowych kosztów związanych między innymi z wykreśleniem roszczenia z księgi wieczystej.
Dostałeś zaświadczenie z urzędu? Zwróć uwagę na termin dwóch miesięcy
Warszawski ratusz wskazuje, że osoby, które otrzymały zaświadczenie o przekształceniu po 30 listopada 2019 roku, powinny zwrócić szczególną uwagę na dwa terminy.
Pierwszy obejmuje dwa miesiące od otrzymania zaświadczenia na zgłoszenie zamiaru wniesienia opłaty jednorazowej z bonifikatą. Drugi dotyczy dwóch miesięcy od uzyskania informacji o wysokości należności na dokonanie płatności.
Dochowanie tych terminów pozwala zachować preferencyjne rozliczenie odnoszące się do opłaty obowiązującej w 2019 roku.
Przekroczenie tego terminu nie oznacza automatycznie utraty możliwości skorzystania z bonifikaty. Zamiar wcześniejszej spłaty można zgłosić również później, jednak sposób wyliczenia należności może być inny.
Jest już listopad 2026 roku. Czy nadal można spłacić należność z bonifikatą?
Właściciel nieruchomości może zgłosić zamiar wniesienia opłaty jednorazowej również w trakcie obowiązywania dwudziestoletniego okresu płatności.
Jeżeli do końca tego okresu pozostało jeszcze kilkanaście lat, możliwe jest wcześniejsze uregulowanie należności.
Podstawą kalkulacji jest wysokość opłaty obowiązującej w roku zgłoszenia pomnożona przez liczbę lat pozostałych do zakończenia okresu płatności. Następnie zastosowanie mogą znaleźć odpowiednie bonifikaty.
Urząd powinien poinformować właściciela o wysokości opłaty jednorazowej w ciągu 14 dni od zgłoszenia zamiaru jej wniesienia.
Urząd podwyższył opłatę? Sprawdź, czy miał do tego prawo
Opłata przekształceniowa może być waloryzowana, jednak zasadniczo nie częściej niż raz na trzy lata od poprzedniej waloryzacji.
Nowa wysokość należności obowiązuje od 1 stycznia roku następującego po roku, w którym dokonano waloryzacji.
W przypadku zawiadomienia otrzymanego pod koniec 2026 roku może to oznaczać zmianę wysokości należności od początku 2027 roku.
Inne zasady obowiązują w przypadku aktualizacji opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste, która może wynikać ze zmiany wartości nieruchomości.
Właściciel lokalu będący nadal użytkownikiem wieczystym może zakwestionować zasadność aktualizacji, składając wniosek do samorządowego kolegium odwoławczego w terminie 30 dni od otrzymania wypowiedzenia dotychczasowej wysokości opłaty.
Podstawą tej procedury jest art. 78 ustawy o gospodarce nieruchomościami.
Zapłaciłeś wszystkie należności? Pozostaje jeszcze jedna formalność
Po dokonaniu jednorazowej spłaty właściciel otrzymuje zaświadczenie potwierdzające uregulowanie należności. Dokument powinien zostać wydany w ciągu 30 dni.
Następnie należy złożyć wniosek o wykreślenie roszczenia dotyczącego opłaty przekształceniowej z działu III księgi wieczystej.
W przypadku jednorazowej spłaty opłata sądowa wynosi 250 zł.
Warto dopilnować tej formalności, szczególnie jeżeli właściciel planuje sprzedać mieszkanie lub wykorzystać nieruchomość jako zabezpieczenie kredytu.
Mieszkańcy Warszawy mogą sprawdzić swoją nieruchomość przez internet
Miasto udostępnia specjalny serwis poświęcony przekształceniom użytkowania wieczystego. Można w nim znaleźć informacje o procedurach, formularze oraz wyszukiwarkę nieruchomości.
W przypadku gruntów miejskich sprawę należy kierować do właściwego urzędu dzielnicy. Jeżeli nieruchomość znajdowała się na gruncie Skarbu Państwa, właściwy może być Zarząd Mienia Skarbu Państwa.
Nie warto odkładać sprawdzenia swojego statusu prawnego. W niektórych przypadkach złożenie jednego wniosku może pozwolić zaoszczędzić tysiące złotych i pozbyć się wieloletniego zobowiązania.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.