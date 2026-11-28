Ma 82 lata i wciąż jeździ. Niezwykła historia parowozu, który pojawił się w Warszawie
Potężne kłęby pary, charakterystyczny gwizd i widok lokomotywy przypominającej zupełnie inną epokę kolei. Zabytkowy parowóz Ty2-911, który pojawił się w Warszawie, to nie tylko wyjątkowa atrakcja dla miłośników zabytkowych pojazdów. Za jego konstrukcją kryje się niezwykła historia sięgająca czasów II wojny światowej. Lokomotywy tej serii powstały na potrzeby niemieckiej gospodarki wojennej, a po zakończeniu konfliktu stały się jednym z filarów odbudowującej się polskiej kolei.
Niemiecka konstrukcja, ale wyprodukowana w Polsce. Niezwykła historia Ty2-911
Historia tego konkretnego parowozu kryje ciekawostkę, o której wielu warszawiaków może nie wiedzieć. Choć lokomotywa była niemieckiej konstrukcji, została wyprodukowana we wrześniu 1944 roku w okupowanym Poznaniu, w zakładach Hipolita Cegielskiego, które znajdowały się wówczas pod niemieckim zarządem i funkcjonowały pod nazwą Deutsche Waffen- und Munitionsfabriken.
Parowóz otrzymał numer fabryczny 812, a jego pierwotne oznaczenie brzmiało 52 1346. Dopiero po zakończeniu wojny i przejęciu przez Polskie Koleje Państwowe otrzymał znany dzisiaj numer Ty2-911.
Powstał jako lokomotywa wojenna. Miał być prosty, tani i niezawodny
Parowozy niemieckiej serii BR 52 określano mianem Kriegslokomotiven, czyli lokomotyw wojennych. Ich produkcję rozpoczęto w 1942 roku.
Konstruktorzy musieli zmierzyć się z niedoborami materiałów oraz koniecznością szybkiego dostarczania kolejnych pojazdów. Zrezygnowano z wielu elementów wyposażenia, uproszczono konstrukcję i ograniczono zużycie surowców.
Paradoksalnie maszyny, które powstały w warunkach wojennej gospodarki i ogromnego pośpiechu, okazały się wyjątkowo trwałe. Wiele z nich pozostawało w eksploatacji przez dziesięciolecia po zakończeniu wojny.
W 1945 roku trafił do polskiej kolei
Po zakończeniu II wojny światowej rozpoczął się zupełnie nowy rozdział historii lokomotywy. W 1945 roku została wpisana do inwentarza PKP, a następnie skierowana do parowozowni Kraków Płaszów.
W 1947 roku trafiła do Chabówki, z którą pozostaje związana do dziś.
Lokomotywa przetrwała odbudowę powojennej Polski, okres PRL, transformację ustrojową, elektryfikację kolejnych linii oraz stopniowe wycofywanie trakcji parowej z regularnego ruchu kolejowego.
Zmieniały się granice, ustroje polityczne, pokolenia maszynistów i technologie, a Ty2-911 przetrwał.
Zamiast trafić na złom, rozpoczął drugie życie
Wraz z pojawieniem się nowoczesnych lokomotyw elektrycznych i spalinowych tysiące parowozów stopniowo wycofywano z eksploatacji. Wiele historycznych maszyn zostało bezpowrotnie zniszczonych.
Ty2-911 miał więcej szczęścia.
Już 14 grudnia 1991 roku poprowadził ogólnodostępny pociąg turystyczny z Krakowa Płaszowa do Suchej Beskidzkiej. Było to jeszcze przed zakończeniem przygotowań do organizacji skansenu kolejowego w Chabówce.
W latach 2012–2018 lokomotywa przeszła gruntowną naprawę, dzięki której ponownie mogła poruszać się po torach o własnych siłach.
Dzisiaj jest czymś znacznie więcej niż nieruchomym muzealnym eksponatem. Nadal może prowadzić zabytkowe składy kolejowe.
Blisko 150 ton stali. Tak wyglądała potęga dawnej kolei
Parametry techniczne parowozów serii Ty2 do dziś robią wrażenie.
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Prędkość maksymalna – 80 km/h.
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Masa służbowa samej lokomotywy – około 86 ton.
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Masa z tendrem – około 147 ton, zależnie od konfiguracji.
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Średnica kół napędowych – 140 cm.
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Ciśnienie pary w kotle – 16 atmosfer.
Obsługa takiej maszyny wymagała ogromnego doświadczenia, wysiłku fizycznego oraz ścisłej współpracy maszynisty i pomocnika.
Każdy przejazd zabytkowego parowozu pozwala zobaczyć technologię, która jeszcze kilkadziesiąt lat temu była codziennością na polskich dworcach.
Jedyny taki czynny parowóz w Polsce
Jak wynika z publikacji Urzędu Transportu Kolejowego z 2026 roku, Ty2-911 jest jedynym czynnym egzemplarzem swojej serii w Polsce.
Tym bardziej niezwykły jest jego widok na warszawskich torach, pomiędzy współczesnymi składami elektrycznymi i nowoczesnymi biurowcami.
W 2026 roku lokomotywa skończyła 82 lata. Jest starsza od warszawskiego Pałacu Kultury i Nauki, pierwszej linii metra oraz większości budynków współczesnego centrum stolicy.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.