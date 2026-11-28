Rosyjski atak powietrzny. Alert RCB w Polsce. Podniesiono gotowość Systemu Obrony Powietrznej RP
Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało pilny komunikat w związku z rosyjskim atakiem powietrznym na Ukrainę. Do mieszkańców części województwa lubelskiego wysłano wiadomości SMS z ostrzeżeniem. Podniesiono gotowość Systemu Obrony Powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej. Sytuacja jest monitorowana, a mieszkańcy zostali wezwani do oczekiwania na dalsze komunikaty.
Pilny Alert RCB. Wiadomości trafiają na telefony Polaków
W sobotę wieczorem, 28 listopada 2026 roku, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa poinformowało o uruchomieniu systemu ostrzegania ludności w związku z rosyjskim atakiem powietrznym na Ukrainę.
Do osób przebywających na wskazanych obszarach wysłano wiadomość o następującej treści:
„UWAGA! Rosyjski atak powietrzny na Ukrainie. Sytuacja jest monitorowana. Podniesiono gotowość Systemu Obrony Powietrznej RP. Oczekuj dalszych komunikatów”.
Komunikat został również opublikowany na oficjalnym profilu Rządowego Centrum Bezpieczeństwa w serwisie X.
Alert RCB obejmuje 11 powiatów i miast na prawach powiatu
Ostrzeżenie skierowano do osób przebywających na terenie części województwa lubelskiego. Alert obejmuje:
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powiat włodawski,
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powiat łęczyński,
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powiat świdnicki,
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Chełm,
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powiat chełmski,
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powiat krasnostawski,
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powiat hrubieszowski,
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Zamość,
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powiat zamojski,
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powiat tomaszowski,
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powiat biłgorajski.
Ostrzeżenie dotyczy zarówno mieszkańców wymienionych obszarów, jak i osób, które przebywają tam czasowo.
Podniesiono gotowość polskiej obrony powietrznej
Z komunikatu Rządowego Centrum Bezpieczeństwa wynika, że w związku z sytuacją na Ukrainie podniesiono gotowość Systemu Obrony Powietrznej RP.
Jest to działanie związane z zapewnieniem bezpieczeństwa polskiej przestrzeni powietrznej w obliczu rosyjskiego ataku na sąsiednie państwo.
W opublikowanym komunikacie nie poinformowano o naruszeniu polskiej przestrzeni powietrznej ani o konieczności ewakuacji mieszkańców.
Mieszkańcy powinni oczekiwać dalszych komunikatów
Rządowe Centrum Bezpieczeństwa apeluje o śledzenie kolejnych informacji. Osoby znajdujące się na obszarze objętym ostrzeżeniem powinny mieć przy sobie telefon i stosować się do ewentualnych zaleceń wydawanych przez służby.
Na chwilę publikacji przedstawionego komunikatu alert nie obejmuje Warszawy ani województwa mazowieckiego.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.