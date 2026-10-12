Zderzenie tramwajów na Rondzie Wiatraczna. Ciężki sprzęt, tramwaje na objazdach
Dwa tramwaje zderzyły się w poniedziałek na pętli Wiatraczna na warszawskiej Pradze-Południe. Jeden ze składów częściowo wypadł z szyn. Na szczęście nikt nie doznał obrażeń. Warszawski Transport Publiczny skierował sześć linii tramwajowych na zmienione trasy i uruchomił autobusową komunikację zastępczą.
Tramwaj linii 26 częściowo wypadł z szyn
Do zderzenia doszło w poniedziałek 12 października, tuż po godzinie 13. Na pętli Wiatraczna zderzyły się tramwaje linii 26 i 9. W wyniku kolizji skład linii 26 o numerze bocznym 3210 częściowo wykoleił się. Na miejscu trwa usuwanie skutków zdarzenia z wykorzystaniem ciężkich dźwigów. Szczegóły są ustalane i nie ma jeszcze oficjalnych komunikatów mówiących o przyczynach tego zdarzenia.
Sześć linii tramwajowych na zmienionych trasach
Zablokowany przejazd tramwajów przez rondo Wiatraczna wpłynął na kursowanie linii 3, 6, 9, 22, 24 i 26. WTP wprowadził dwa rozwiązania: tramwaje jadące przez rondo Waszyngtona zawracają przy alei Zielenieckiej, natomiast pozostałe wskazane linie zostały skrócone do pętli przy Dworcu Wschodnim od strony Kijowskiej. Pasażerowie jadący w stronę Wiatracznej lub Gocławka muszą uwzględnić zmianę miejsca zakończenia przejazdu. Objazdy oznaczają również konieczność przesiadek dla osób, których podróż prowadzi przez zablokowany odcinek.
|Linie
|Kierunek objęty zmianą
|Organizacja przejazdu
|9 i 24
|W stronę Gocławka
|Od ronda Waszyngtona przez al. Zieleniecką do pętli Al. Zieleniecka, gdzie tramwaje zawracają.
|3, 6, 22 i 26
|W stronę Wiatracznej lub Gocławka
|Trasy skrócone do pętli Dw. Wschodni (Kijowska). WTP oznaczył ten przejazd dopiskiem „bez zatrzymania”.
Uruchomiono autobus „Za Tramwaj”
Dla pasażerów uruchomiono zastępczą linię autobusową „Za Tramwaj”. Jej trasa zaczyna się na przystanku Dw. Wschodni (Kijowska) 08 i prowadzi ulicami Kijowską oraz Targową, następnie aleją Zieleniecką i aleją Waszyngtona do ronda Wiatraczna. Powrót odbywa się ulicami Grochowską, Targową i Kijowską do przystanku Dw. Wschodni (Kijowska) 08. Autobus zapewnia więc zastępczy przejazd pomiędzy rejonem Dworca Wschodniego a Wiatraczną, przez odcinek przy alei Zielenieckiej i alei Waszyngtona.
Podróż przez Wiatraczną może wymagać przesiadki
Osoby korzystające z wymienionych linii powinny zwracać uwagę na komunikaty w tramwajach oraz oznaczenia ich aktualnych tras. Sam numer linii nie oznacza obecnie, że pojazd dojedzie do zwykłego przystanku końcowego. Przy podróży w rejon Wiatracznej trzeba uwzględnić możliwość przesiadki do komunikacji autobusowej i przeznaczyć więcej czasu na dojazd. Aktualne informacje o objazdach oraz przywróceniu normalnego kursowania publikuje WTP. Do czasu zakończenia prac należy też pozostawić służbom swobodny dostęp do miejsca kolizji.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z blisko 20-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.