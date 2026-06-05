Zełenski napisał list otwarty bezpośrednio do Putina. Padła oficjalna propozycja spotkania na neutralnym gruncie
Szczyt na neutralnym gruncie i pełne zawieszenie broni
Oficjalne pismo ujrzało światło dzienne w czwartek wieczorem, pojawiając się na stronach internetowych ukraińskiej administracji prezydenckiej. Wołodymyr Zełenski zaproponował w nim Putinowi wypracowanie kompromisu w bezpośrednim, zamkniętym formacie dwustronnym. Aby jednak rozmowy miały szansę powodzenia, ukraiński przywódca kategorycznie wykluczył jako miejsce spotkania zarówno Moskwę, jak i Kijów – negocjacje miałyby się odbyć na terytorium państwa neutralnego.
Kijów deklaruje przy tym ogromne ustępstwo taktyczne, które ma udowodnić czyste intencje ukraińskiej strony i zabezpieczyć proces dyplomatyczny.
– Ukraina jest gotowa do pełnego wstrzymania ognia na czas negocjacji. Należy to zrobić uczciwie, z godnością i gwarantując, że wojna nie wybuchnie na nowo – zadeklarował stanowczo Wołodymyr Zełenski.
„Wojna bez prawdziwej przyczyny”. Zełenski punktuje motywacje Putina
W dalszej części listu otwartego prezydent Ukrainy w bardzo surowych słowach odniósł się do argumentów, którymi Kreml próbuje usprawiedliwiać inwazję przed własnym społeczeństwem i światem. Zdaniem Zełenskiego kwestie rozszerzania struktur NATO, globalnej geopolityki czy rzekomej obrony języka rosyjskiego są jedynie fasadowe.
Ukraiński przywódca wskazał wprost, że wywołany konflikt to wyłącznie personalna decyzja rosyjskiego dyktatora, która nie ma żadnego racjonalnego uzasadnienia. Dodał również, że obywatele Federacji Rosyjskiej coraz mniej przychylnie spoglądają na działania zbrojne, ponieważ z każdym dniem mocniej odczuwają ich destrukcyjne konsekwencje.
Ultimatum dla Kremla. Przyszłość pokoleń albo walka do końca
Głównym motywem apelu Kijowa jest próba zdefiniowania realiów, w jakich przyjdzie żyć następcom obu narodów. Zełenski zaznacza, że to ostatni moment na odpowiedzialne decyzje.
Tabela: Główne filary ukraińskiej propozycji pokojowej (rok 2026)
|Obszar negocjacyjny
|Zasady i warunki określone przez Ukrainę
|Format spotkania
|Bezpośredni dialog wyłącznie między Wołodymyrem Zełenskim a Władimirem Putinem.
|Lokalizacja rozmów
|Ziemia neutralna (wykluczono stolice Rosji oraz Ukrainy).
|Sytuacja na froncie
|Pełne i obustronne wstrzymanie ognia na cały okres trwania debaty pokojowej.
|Cel długofalowy
|Ustalenie stabilnej przyszłości dla kolejnych pokoleń Ukraińców i Rosjan z twardą gwarancją nieagresji.
|Scenariusz w przypadku odmowy
|Dalsza, bezkompromisowa obrona kraju przed agresorem przy wsparciu koalicji międzynarodowej.
Prezydent Ukrainy zakończył swój list jednoznacznym ostrzeżeniem, dając Moskwie do zrozumienia, że brak woli politycznej do zakończenia inwazji nie złamie oporu obrońców. „Jeśli osobiście nie dojdziesz do wniosku, że nadszedł czas, aby zakończyć tę wojnę, Ukraina będzie nadal walczyć o swoje istnienie. A inni nas wesprą” podsumował Zełenski.
Prawnik, menedżer i ekspert ds. prawa nowych technologii. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz prestiżowych studiów menedżerskich Executive MBA. Posiada unikalne kompetencje cyfrowe potwierdzone dyplomem SGH i Google w programie „Umiejętności Jutra AI”. Wieloletni praktyk samorządowy, który doskonale zna mechanizmy legislacyjne. W redakcji zajmuje się najtrudniejszymi tematami na styku regulacji prawnych, strategii biznesowych i sztucznej inteligencji, wyjaśniając, jak nowoczesne przepisy wpływają na przedsiębiorców i obywateli.