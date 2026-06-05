Zełenski napisał list otwarty bezpośrednio do Putina. Padła oficjalna propozycja spotkania na neutralnym gruncie

5 czerwca 2026 10:37 | Autor: Marek Borkowski | Aktualności | Brak komentarzy
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zdecydował się na bezprecedensowy krok w relacjach z Kremlem. W opublikowanym liście otwartym skierowanym wprost do Władimira Putina, ukraiński przywódca oficjalnie wzywa do wygaszenia konfliktu i deklaruje gotowość do podjęcia natychmiastowych negocjacji face-to-face.

Wołodymir Zełeński Prezydent Ukrainy

Szczyt na neutralnym gruncie i pełne zawieszenie broni

Oficjalne pismo ujrzało światło dzienne w czwartek wieczorem, pojawiając się na stronach internetowych ukraińskiej administracji prezydenckiej. Wołodymyr Zełenski zaproponował w nim Putinowi wypracowanie kompromisu w bezpośrednim, zamkniętym formacie dwustronnym. Aby jednak rozmowy miały szansę powodzenia, ukraiński przywódca kategorycznie wykluczył jako miejsce spotkania zarówno Moskwę, jak i Kijów – negocjacje miałyby się odbyć na terytorium państwa neutralnego.

Kijów deklaruje przy tym ogromne ustępstwo taktyczne, które ma udowodnić czyste intencje ukraińskiej strony i zabezpieczyć proces dyplomatyczny.

– Ukraina jest gotowa do pełnego wstrzymania ognia na czas negocjacji. Należy to zrobić uczciwie, z godnością i gwarantując, że wojna nie wybuchnie na nowo – zadeklarował stanowczo Wołodymyr Zełenski.

„Wojna bez prawdziwej przyczyny”. Zełenski punktuje motywacje Putina

W dalszej części listu otwartego prezydent Ukrainy w bardzo surowych słowach odniósł się do argumentów, którymi Kreml próbuje usprawiedliwiać inwazję przed własnym społeczeństwem i światem. Zdaniem Zełenskiego kwestie rozszerzania struktur NATO, globalnej geopolityki czy rzekomej obrony języka rosyjskiego są jedynie fasadowe.

Ukraiński przywódca wskazał wprost, że wywołany konflikt to wyłącznie personalna decyzja rosyjskiego dyktatora, która nie ma żadnego racjonalnego uzasadnienia. Dodał również, że obywatele Federacji Rosyjskiej coraz mniej przychylnie spoglądają na działania zbrojne, ponieważ z każdym dniem mocniej odczuwają ich destrukcyjne konsekwencje.

Ultimatum dla Kremla. Przyszłość pokoleń albo walka do końca

Głównym motywem apelu Kijowa jest próba zdefiniowania realiów, w jakich przyjdzie żyć następcom obu narodów. Zełenski zaznacza, że to ostatni moment na odpowiedzialne decyzje.

Tabela: Główne filary ukraińskiej propozycji pokojowej (rok 2026)

Obszar negocjacyjny Zasady i warunki określone przez Ukrainę
Format spotkania Bezpośredni dialog wyłącznie między Wołodymyrem Zełenskim a Władimirem Putinem.
Lokalizacja rozmów Ziemia neutralna (wykluczono stolice Rosji oraz Ukrainy).
Sytuacja na froncie Pełne i obustronne wstrzymanie ognia na cały okres trwania debaty pokojowej.
Cel długofalowy Ustalenie stabilnej przyszłości dla kolejnych pokoleń Ukraińców i Rosjan z twardą gwarancją nieagresji.
Scenariusz w przypadku odmowy Dalsza, bezkompromisowa obrona kraju przed agresorem przy wsparciu koalicji międzynarodowej.

Prezydent Ukrainy zakończył swój list jednoznacznym ostrzeżeniem, dając Moskwie do zrozumienia, że brak woli politycznej do zakończenia inwazji nie złamie oporu obrońców. „Jeśli osobiście nie dojdziesz do wniosku, że nadszedł czas, aby zakończyć tę wojnę, Ukraina będzie nadal walczyć o swoje istnienie. A inni nas wesprą” podsumował Zełenski.

 

Artykuł opracowany na podstawie oficjalnego listu otwartego Prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego opublikowanego w czwartek wieczorem w kanałach administracji państwowej, oraz Radio Zet.

 

Obserwuj nas w Google News
Obserwuj
Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

Copyright © 2026 Niezależny portal warszawawpigulce.pl  ∗ 
Wydawca i właściciel: Capital Media S.C.
ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl
Polityka Redakcyjna