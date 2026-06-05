Zełenski napisał list otwarty bezpośrednio do Putina. Padła oficjalna propozycja spotkania na neutralnym gruncie

Szczyt na neutralnym gruncie i pełne zawieszenie broni

Oficjalne pismo ujrzało światło dzienne w czwartek wieczorem, pojawiając się na stronach internetowych ukraińskiej administracji prezydenckiej. Wołodymyr Zełenski zaproponował w nim Putinowi wypracowanie kompromisu w bezpośrednim, zamkniętym formacie dwustronnym. Aby jednak rozmowy miały szansę powodzenia, ukraiński przywódca kategorycznie wykluczył jako miejsce spotkania zarówno Moskwę, jak i Kijów – negocjacje miałyby się odbyć na terytorium państwa neutralnego.

Kijów deklaruje przy tym ogromne ustępstwo taktyczne, które ma udowodnić czyste intencje ukraińskiej strony i zabezpieczyć proces dyplomatyczny.