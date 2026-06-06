Złoto tanieje trzeci miesiąc z rzędu. W skali roku to wciąż potężny zysk

Na rynku metali szlachetnych utrzymuje się spadkowa tendencja, która bezpośrednio wiąże się z dynamiką wydarzeń geopolitycznych na Bliskim Wschodzie. Choć maj przyniósł kolejną przecenę królewskiego kruszcu, analitycy zwracają uwagę na wyraźne wyhamowanie tempa strat oraz rewelacyjne wyniki inwestycyjne w ujęciu długoterminowym.

Trzymiesięczna korekta cen złota. Dlaczego kruszec traci na wartości? Z najnowszych analiz rynkowych przygotowanych przez Saxo Bank wynika, że maj był już trzecim miesiącem z rzędu, w którym ceny złota zanotowały spadek. Warto jednak podkreślić, że tempo utraty wartości tego aktywa okazało się zdecydowanie wolniejsze niż w poprzednich okresach rozliczeniowych. Głównym motorem napędowym obecnych wahań jest konflikt na Bliskim Wschodzie, który zmusił globalnych inwestorów do głębokiej rewizji swoich strategii i analizy potencjalnego wpływu tych napięć na międzynarodowe rynki finansowe. Ole Hansen, pełniący funkcję dyrektora ds. strategii rynku surowców w Saxo Banku, precyzuje, że kluczem do zrozumienia obecnych spadków są przedłużające się i uciążliwe zakłócenia w żegludze handlowej przez strategiczną Cieśninę Ormuz. Sytuacja ta skutecznie utrzymuje ceny ropy naftowej, gazu ziemnego oraz paliw rafinowanych na bardzo wysokim poziomie. Historycznie takie otoczenie makroekonomiczne nie było sprzyjające dla wyceny złota. Nietypowa reakcja rynku na kryzys: „Zamiast wywołać klasyczną ucieczkę do bezpiecznych aktywów, wyższe ceny energii nasiliły obawy inflacyjne, podniosły rentowności obligacji, umocniły dolara amerykańskiego i ograniczyły oczekiwania na kolejne obniżki stóp procentowych przez Rezerwę Federalną. Wszystkie te czynniki razem stworzyły poważne trudności dla aktywów nieprzynoszących dochodu, takich jak złoto” – wyjaśnia w swoim raporcie Ole Hansen.

Presja na banki centralne i konkurencyjne rynki akcji Korekta notowań złota zbiegła się w czasie z widocznym, ponownym ożywieniem i silnymi wzrostami na globalnych giełdach papierów wartościowych. Świetna kondycja rynków akcji skutecznie osłabiła zainteresowanie inwestorów alternatywnymi formami lokowania kapitału. Równolegle na rynku pojawiła się zwiększona podaż kruszcu ze strony instytucji państwowych. Część krajów, które są mocno uzależnione od importu surowców energetycznych, zaczęła zmagać się z potężną presją finansową. Zmusiło to niektóre banki centralne do podjęcia decyzji o sprzedaży części posiadanych rezerw złota. Pozyskane w ten sposób środki zostały przeznaczone na wsparcie kursów krajowych walut oraz na częściowe zneutralizowanie uderzenia, jakim są wysokie koszty zakupu energii.

Długoterminowa hossa niezagrożona. Chiny dyktują warunki Mimo chwilowych, trzymiesięcznych spadków, ogólny bilans zysków dla posiadaczy złota wciąż prezentuje się imponująco. Eksperci Saxo Banku uspokajają, że obecne działania banków centralnych mają podłoże czysto taktyczne, a nie strategiczne. Tabela: Wyniki inwestycyjne złota i struktura popytu (Perspektywa 2026 r.) Wskaźnik rynkowy / Obszar popytu Dane statystyczne i dynamika zmian Stopa zwrotu od początku 2026 roku +5% Wzrost ceny w ujęciu rocznym (r/r) +36% Wzrost ceny w ciągu ostatnich dwóch lat +91% Import złota przez Hongkong Trzykrotny wzrost wolumenu, osiągający poziom 58,6 ton metrycznych. Rezerwy Ludowego Banku Chin Systematyczne zwiększanie zasobów w kwietniu po raz szósty z rzędu. Zdaniem Hansena, ostatnie zawirowania na arenie międzynarodowej jedynie umocniły fundamentalne, strategiczne argumenty przemawiające za posiadaniem fizycznego złota. Obawy przed ryzykiem nakładania sankcji gospodarczych, pilna potrzeba dywersyfikacji rezerw państwowych, kwestie stabilności fiskalnej oraz widmo długoterminowej dewaluacji walut papierowych to czynniki, które stale motywują globalne instytucje do redukowania zależności od tradycyjnych aktywów rezerwowych. Z tego powodu analitycy prognozują, że w nadchodzącym roku banki centralne utrzymają status nabywców netto na tym rynku. Niezwykle istotnym elementem układanki pozostaje również popyt generowany przez Azję, a w szczególności przez Chiny. Chiński bank centralny zwiększył swoje rezerwy złota w kwietniu już szósty miesiąc z rzędu. Działania te najprawdopodobniej stały się bezpośrednią przyczyną aż trzykrotnego wzrostu całkowitego importu tego szlachetnego metalu przez Hongkong, który osiągnął imponujący pułap 58,6 ton metrycznych. Spadki cen mogą być więc traktowane przez długoterminowych inwestorów jako naturalna korekta wewnątrz silnego trendu wzrostowego.