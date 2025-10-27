Zmiana czasu to koszmar dla organizmu. Polacy coraz bardziej przemęczeni. Eksperci zaniepokojeni
Ponad jedna czwarta Polaków źle znosi zmianę czasu, a niemal połowa ma problem z przestawieniem rytmu snu – wynika z najnowszego badania Huawei CBG Polska. Dodatkowa godzina odpoczynku nie pomaga, bo coraz więcej osób, zwłaszcza młodych, zmaga się z chronicznym zmęczeniem i bezsennością. Eksperci ostrzegają: brak snu staje się jednym z największych problemów zdrowotnych współczesnych Polaków.
Polacy źle znoszą zmianę czasu. Problemy ze snem, stres i przemęczenie
Zmiana czasu z letniego na zimowy, która nastąpiła w nocy z soboty na niedzielę, dla wielu osób okazała się bardziej męcząca niż korzystna. Choć teoretycznie zyskaliśmy dodatkową godzinę snu, badania pokazują, że Polacy coraz gorzej znoszą to cykliczne przestawianie zegarków. Z raportu Huawei CBG Polska wynika, że ponad 25 procent badanych odczuwa negatywne skutki zmiany czasu, a niemal połowa (47 proc.) ma trudności z dostosowaniem rytmu snu.
Dodatkowa godzina odpoczynku nie wystarcza, by zniwelować chroniczne zmęczenie, które dotyka zwłaszcza młodsze pokolenia. Generacje Z i Y, mimo różnic wiekowych, łączy ten sam problem — zaburzona higiena snu i brak regeneracji. Ponad jedna trzecia (34 proc.) przedstawicieli pokolenia Z śpi mniej niż sześć godzin na dobę, a aż 45 proc. millenialsów ma problemy ze snem, które utrzymują się od ponad roku. Większość zasypia o nieregularnych porach, często z telefonem w ręku, co jeszcze pogłębia zaburzenia rytmu dobowego.
Młodzi millenialsi (25–34 lata) częściej deklarują, że śpią zalecane 7–8 godzin, ale to właśnie oni w większym stopniu cierpią na przewlekłe zaburzenia snu. W dłuższej perspektywie brak odpoczynku przekłada się na stres, rozdrażnienie i spadek koncentracji. Psycholog i psychoterapeuta Mateusz Majchrzak tłumaczy, że niedobór snu w młodym wieku ma szczególnie groźne konsekwencje, bo wpływa na rozwój mózgu, zdolność uczenia się i regulację emocji.
– Nie da się całkowicie „nadrobić” straconego snu, ale w każdym wieku można poprawić swoje nawyki – podkreśla ekspert.
Dane pokazują też, że choć młodsze pokolenia coraz częściej korzystają z nowoczesnych technologii do monitorowania zdrowia, nie zawsze potrafią z nich wyciągnąć wnioski. Połowa przedstawicieli pokolenia Z i 56 proc. millenialsów ma smartwatche lub smartbandy, ale 73 proc. „zetek” przyznaje, że jedynie przegląda wyniki snu bez analizy. Wśród millenialsów sytuacja wygląda nieco lepiej — ponad 1/3 użytkowników świadomie stara się poprawić jakość swojego odpoczynku.
Eksperci nie mają wątpliwości — przestawianie zegarków, zaburzenia rytmu dnia i nieustanne życie w biegu sprawiają, że Polacy są coraz bardziej przemęczeni. Problemem nie jest sama zmiana czasu, lecz brak równowagi między obowiązkami a snem, który wciąż traktujemy jak luksus, a nie konieczność.
