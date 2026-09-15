Zmiany dla kierowców w Warszawie. Od 17 września zwężenia i zamknięcia ulic
Kierowcy przejeżdżający przez warszawską Wolę muszą przygotować się na kolejne utrudnienia. Od czwartku, 17 września, zmieni się organizacja ruchu na Żelaznej, Karolkowej i Wroniej. W jednym miejscu zniknie pas jezdni, gdzie indziej nie będzie już możliwości przejazdu dotychczasową trasą.
Zmiany są związane z trwającą rozbudową ulicy Grzybowskiej. Tym razem roboty obejmą przede wszystkim okolice jej skrzyżowań z Żelazną, Karolkową i Wronią.
Nowa organizacja ruchu zacznie obowiązywać w czwartek, 17 września, od godz. 7:00. Kierowcy powinni zwracać szczególną uwagę na tymczasowe oznakowanie.
Żelazna zostanie zwężona. Ruch w obu kierunkach jednym pasem
Najbardziej odczuwalne zmiany czekają kierowców na ulicy Żelaznej.
Na odcinku pomiędzy Krochmalną a Łucką drogowcy zajmą część jezdni oraz chodnika. Zamknięty zostanie pas prowadzący w kierunku Prostej. Pozostała część jezdni zostanie odpowiednio poszerzona i dostosowana tak, aby kierowcy mogli poruszać się w obu kierunkach.
Oznacza to istotne ograniczenie dostępnej przestrzeni na jednej z ważniejszych ulic tej części centrum. W godzinach największego ruchu trzeba liczyć się ze spowolnieniem przejazdu. Robotnicy zajmą się tutaj nie tylko samą nawierzchnią. Zakres prac obejmuje przebudowę infrastruktury podziemnej, jezdni i chodników. Po zakończeniu robót pojawi się również nowa zieleń.
Zakaz parkowania na Żelaznej. Samochód może zostać odholowany
Kolejna ważna zmiana dotyczy parkowania. Na remontowanym fragmencie Żelaznej pojawią się zakazy zatrzymywania i postoju obejmujące również wyznaczone obecnie miejsca parkingowe.
Kierowcy powinni przed pozostawieniem auta sprawdzić nowe znaki. Przy zakazach znajdą się informacje o możliwości usunięcia pojazdu. Samochód pozostawiony w miejscu objętym zakazem może zostać odholowany na koszt właściciela.
To szczególnie istotne dla mieszkańców i osób pracujących w okolicy, które regularnie zostawiają samochody przy Żelaznej.
Nie wszędzie będzie można skręcić
Kierowcy jadący Żelazną od strony Krochmalnej nadal nie będą mogli skręcić w lewo w Grzybowską.
Inna organizacja będzie obowiązywała dla samochodów nadjeżdżających od strony Pereca. Na skrzyżowaniu z Grzybowską będzie można pojechać wyłącznie prosto. W praktyce oznacza to, że przed wjazdem w rejon remontu warto wcześniej zaplanować trasę. Próba zmiany kierunku dopiero bezpośrednio przed placem budowy może zakończyć się koniecznością nadłożenia drogi.
Karolkowa też się zmieni. Kierowcy pojadą drugą stroną
Nowa organizacja ruchu pojawi się także na Karolkowej. W rejonie skrzyżowania z Grzybowską samochody zostaną przeniesione na drugą stronę jezdni niż obecnie.
Na tym fragmencie Karolkowej nadal będzie obowiązywał jeden kierunek – w stronę Wolskiej. Piesi będą natomiast mogli korzystać z wybudowanego już nowego chodnika.
Drogowcy przebudowali już połowę ulicy. Ułożona została przedostatnia warstwa nawierzchni asfaltowej, wykonano też chodnik po jednej stronie.
Wronia straci połączenie z Grzybowską
Drogowcy zamkną jej fragment w rejonie stacji benzynowej. W efekcie Wronia po tej stronie straci bezpośrednie połączenie z Grzybowską.
Na odcinku od budynku przy placu Europejskim 4A nadal będzie obowiązywał ruch jednokierunkowy – w stronę Grzybowskiej. W tym rejonie prowadzone są jednocześnie roboty związane z przebudową sieci ciepłowniczej.
Na samej Grzybowskiej część zasad pozostaje bez zmian
Na Grzybowskiej kierowcy nadal będą poruszali się zgodnie z organizacją wprowadzoną podczas wcześniejszych etapów przebudowy.
Na odcinku od Alei Jana Pawła II w stronę Towarowej możliwa jest jazda w kierunku Towarowej. W przeciwną stronę kierowcy korzystają z tras alternatywnych prowadzących m.in. Prostą lub Aleją „Solidarności”.
Siedmiogrodzka i Grzybowska w rejonie skrzyżowania również zachowają dotychczasową organizację. Ruch będzie tam prowadzony w kierunku Towarowej. Na Towarowej przy skrzyżowaniu z Grzybowską przejazd odbywa się natomiast na wprost.
Przebudowa Grzybowskiej trwa na kilku odcinkach
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta prowadzi rozbudowę około 1,4 km ulicy Grzybowskiej – od Alei Jana Pawła II do rejonu skrzyżowania Siedmiogrodzkiej z Karolkową.
Prace zaczęły się w 2025 roku w rejonie Muzeum Powstania Warszawskiego, a później obejmowały kolejne fragmenty ulicy.
Przebudowywane są m.in. sieci wodociągowe, kanalizacja deszczowa i sanitarna, infrastruktura energetyczna, gazowa oraz oświetlenie. Projekt przewiduje również zmiany układu jezdni, chodników i infrastruktury rowerowej.
Magister inżynier Technologii Żywienia i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.