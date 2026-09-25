Zmieniła się liczba osób w domu? Masz obowiązek zgłoszenia tego w urzędzie
Narodziny dziecka, wyprowadzka dorosłego syna lub córki, przeprowadzka na studia czy wprowadzenie się partnera mogą oznaczać zgłoszenie liczby osób do urzędu. Termin może upłynąć już 10. dnia kolejnego miesiąca. Jest jednak ważny wyjątek z punktu widzenia mieszkańców Warszawy.
Jedna osoba wyprowadziła się albo ktoś zamieszkał z tobą? W części gmin trzeba złożyć nową deklarację
Zasady wynikają z ustawy z 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, której aktualny tekst jednolity ogłoszono w Dz.U. z 2025 r. poz. 733. Zgodnie z art. 6m ust. 2, jeżeli zmieniają się dane będące podstawą ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciel nieruchomości musi złożyć nową deklarację do 10. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Nowa wysokość opłaty obowiązuje przy tym już za miesiąc, w którym sytuacja się zmieniła, a nie dopiero od momentu przesłania dokumentu.
To może mieć znaczenie w zupełnie zwyczajnych sytuacjach rodzinnych. Jeżeli gmina nalicza opłatę od liczby mieszkańców, narodziny dziecka zwiększają liczbę osób zamieszkujących nieruchomość. Podobnie będzie wtedy, gdy do mieszkania na stałe wprowadzi się partner, małżonek albo inny członek rodziny. W drugą stronę działa wyprowadzka – jeśli dorosłe dziecko faktycznie przenosi swoje miejsce zamieszkania, na przykład do innego miasta, liczba mieszkańców może się zmniejszyć. Ministerstwo Klimatu i Środowiska w swoich wyjaśnieniach wskazuje wprost zmianę liczby osób zamieszkujących nieruchomość jako przykład sytuacji wymagającej aktualizacji deklaracji, o ile właśnie ta informacja wpływa na wysokość należnej opłaty.
Nie meldunek, lecz to, gdzie rzeczywiście mieszkasz
W tych przepisach ważne jest jedno słowo: „zamieszkujących”. Ustawa nie mówi o liczbie osób zameldowanych w mieszkaniu, lecz o mieszkańcach faktycznie zamieszkujących nieruchomość. Sam meldunek nie rozstrzyga więc automatycznie, ile osób należy wykazać do opłaty. Student może być nadal zameldowany u rodziców, ale przez większość roku rzeczywiście mieszkać w innym mieście. Z drugiej strony samo rozpoczęcie studiów nie oznacza jeszcze automatycznie, że powinien zostać wykreślony z deklaracji – znaczenie ma rzeczywisty stan faktyczny, a nie nazwa sytuacji życiowej.
To samo dotyczy partnera, który zaczyna mieszkać pod danym adresem. Jeżeli jest to rzeczywista przeprowadzka i dana gmina rozlicza śmieci od mieszkańca, taka zmiana może bezpośrednio przełożyć się na rachunek. Kilkudniowa wizyta znajomego czy przyjazd rodziny na święta oczywiście nie tworzą w ten sposób nowego mieszkańca nieruchomości. Granica może być mniej oczywista przy dłuższych wyjazdach, pracy poza miejscem zamieszkania czy studentach, dlatego w spornych przypadkach trzeba sprawdzić zasady stosowane w konkretnej gminie i faktyczny sposób korzystania z lokalu.
Gminy mogą liczyć opłatę na kilka różnych sposobów
Powód, dla którego zmiana liczby domowników w jednym mieście oznacza konieczność aktualizacji deklaracji, a w innym nie zmienia niczego, znajduje się w art. 6j ustawy. Samorządy mogą ustalać opłatę między innymi na podstawie liczby mieszkańców, ilości zużytej wody albo powierzchni użytkowej lokalu. Ustawa pozwala również radzie gminy zastosować stawkę od gospodarstwa domowego. To właśnie dlatego nie ma jednej ogólnopolskiej odpowiedzi na pytanie, czy po narodzinach dziecka albo wyprowadzce jednej osoby rachunek za odpady powinien wzrosnąć lub spaść.
Najbardziej bezpośrednia zależność występuje oczywiście tam, gdzie samorząd pobiera określoną kwotę od każdego mieszkańca. Jeżeli w domu żyły 3 osoby, a zaczynają mieszkać 4, zmienia się liczba stanowiąca podstawę obliczenia należności. Przy metodzie opartej na zużyciu wody pojawienie się kolejnego domownika może z czasem wpłynąć na rachunek pośrednio poprzez większe zużycie, ale sam fakt, że ktoś się wprowadził, nie jest automatycznie tym samym mechanizmem co przy opłacie od osoby. Przy stałej stawce od gospodarstwa domowego liczba osób może natomiast nie mieć żadnego wpływu na wysokość miesięcznej opłaty.
W Warszawie jest inaczej. Opłata pozostaje taka sama
Warszawa jest dobrym przykładem miasta, w którym sama zmiana liczby osób w jednym gospodarstwie domowym nie zmienia wysokości opłaty za odpady. Stolica nie rozlicza obecnie gospodarstw według liczby mieszkańców. Od 1 kwietnia 2026 roku miesięczna opłata wynosi 85 zł od gospodarstwa domowego w zabudowie wielolokalowej oraz 107 zł od gospodarstwa domowego w zabudowie jednorodzinnej. Właściciele domów jednorodzinnych kompostujący bioodpady mogą skorzystać z 9 zł ulgi, co obniża ich miesięczną opłatę do 98 zł – podaje miejski serwis Warszawa 19115.
W praktyce oznacza to, że typowa warszawska rodzina mieszkająca w jednym lokalu zapłaci tyle samo niezależnie od tego, czy gospodarstwo składa się z 1, 2, 3 czy 5 osób. Jeżeli w rodzinie urodzi się dziecko, dorosłe dziecko wyprowadzi się z domu albo do mieszkania wprowadzi się partner, sama liczba domowników nie zmienia stawki śmieciowej. Nie ma więc potrzeby składania nowej deklaracji odpadowej wyłącznie z powodu tego, że w ramach tego samego gospodarstwa domowego zaczęła mieszkać dodatkowa osoba albo jedna osoba przestała w nim mieszkać.
Trzeba jednak uważać na inne pojęcie. Warszawa formalnie nie stosuje po prostu opłaty „za lokal”, lecz stawkę od gospodarstwa domowego. To różnica, która może mieć znaczenie przy nietypowych nieruchomościach. Sam miejski urząd wskazuje, że nową deklarację należy złożyć, gdy zmienia się informacja wpływająca na wysokość należności, podając jako przykład zmianę liczby gospodarstw domowych funkcjonujących na nieruchomości. Zmiana liczby osób wewnątrz jednego gospodarstwa i powstanie kolejnego gospodarstwa to z punktu widzenia deklaracji dwie różne sytuacje.
Mieszkasz w bloku? Do urzędu zazwyczaj nie idziesz osobiście
Jest jeszcze jeden szczegół, który łatwo przeoczyć. Ustawowy obowiązek złożenia deklaracji nie oznacza, że każdy lokator bloku po zmianie sytuacji rodzinnej musi biec do urzędu gminy. W budynkach wielolokalowych obowiązki związane z deklaracją wykonuje zazwyczaj wspólnota albo spółdzielnia mieszkaniowa. Aktualny tekst ustawy pozwala również wspólnocie lub spółdzielni żądać od właściciela lokalu, osoby posiadającej prawo do lokalu albo faktycznie w nim mieszkającej danych potrzebnych do ustalenia wysokości opłaty.
Warszawa pisze o tym wprost w swoim miejskim serwisie. Właściciel mieszkania w budynku wielolokalowym nie składa deklaracji osobiście, ponieważ robi to zarządca nieruchomości. W innych miastach, w których wysokość opłaty zależy od liczby mieszkańców, może to więc wyglądać tak, że lokator informuje administrację albo spółdzielnię o zmianie liczby osób, a dopiero zarządca aktualizuje dane przekazywane samorządowi. W domu jednorodzinnym obowiązek znacznie częściej spoczywa bezpośrednio na właścicielu, dlatego to on musi pilnować terminu.
Zapomniałeś zgłosić wyprowadzkę? Z obniżeniem opłaty za poprzednie miesiące może być problem
Przepisy nie są obojętne również na spóźnienie. Co do zasady właściciel nieruchomości nie może po wielu miesiącach złożyć deklaracji zmniejszającej opłatę i po prostu zażądać obniżenia zobowiązania za cały wcześniejszy okres. Art. 6m ustawy przewiduje ograniczenie składania deklaracji zmniejszających wysokość należności wstecz. Są od tego wyjątki, między innymi w związku ze śmiercią mieszkańca, jeżeli nowa deklaracja zostanie złożona w terminie do 6 miesięcy od tego zdarzenia, a także w przypadku informacji lub korekty faktur otrzymanej od przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego.
To powoduje, że szczególnie w gminach rozliczających odpady od mieszkańca odkładanie formalności może skończyć się po prostu niepotrzebnym płaceniem wyższej kwoty. Jeżeli ktoś wyprowadził się na stałe w maju, a właściciel przypomni sobie o tym dopiero kilka miesięcy później, możliwość prostego skorygowania całego minionego okresu jest ograniczona. W drugą stronę urząd również nie musi opierać się wyłącznie na tym, co właściciel wpisał w deklaracji. Ustawa pozwala wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta weryfikować dane i w razie braku deklaracji albo uzasadnionych wątpliwości określić wysokość opłaty w drodze decyzji.
Najpierw sprawdź, jak twoja gmina nalicza opłatę. To od tego zależy, czy masz coś zgłaszać
Po zmianie liczby osób w domu nie należy automatycznie zakładać ani że trzeba składać dokumenty, ani że można sprawę całkowicie zignorować. Pierwszym krokiem powinno być sprawdzenie metody obowiązującej w konkretnej gminie. Jeżeli opłata zależy od liczby mieszkańców, narodziny dziecka, stała wyprowadzka jednej osoby lub wprowadzenie się kolejnego domownika mogą zmienić podstawę naliczania opłaty, a nową deklarację trzeba złożyć do 10. dnia następnego miesiąca. Jeżeli nieruchomość znajduje się w bloku, informację najczęściej przekazuje się zarządcy, wspólnocie lub spółdzielni, która rozlicza nieruchomość z gminą.
W Warszawie sytuacja jest prostsza, gdy zmienia się wyłącznie liczba osób tworzących to samo gospodarstwo domowe. Przy obecnej metodzie jedna dodatkowa osoba nie powoduje doliczenia kolejnej stawki, a wyprowadzka jednego z domowników nie obniży rachunku. Nowa deklaracja staje się potrzebna wtedy, gdy zmieniają się dane, od których warszawski system rzeczywiście uzależnia wysokość należności, na przykład liczba gospodarstw domowych na nieruchomości. Dlatego przed zgłaszaniem samej przeprowadzki członka rodziny trzeba odróżnić zmianę liczby mieszkańców od zmiany danych, które faktycznie służą w danej gminie do wyliczenia opłaty.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z blisko 20-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.