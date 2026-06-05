Znana polska marka na zakręcie. Wyniki finansowe mogą wymusić zamknięcie części sklepów
Mroźna zima i kryzys geopolityczny. Dlaczego Polacy kupili mniej walizek?
Oficjalne raporty opublikowane przez spółkę na jej stronach internetowych wskazują, że w pierwszym kwartale 2026 roku przychody Wittchen zamknęły się w kwocie 85,8 mln zł. W porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego oznacza to regres o ponad 8 proc.. Na tak niesprzyjający obrót spraw złożył się splot kilku niezależnych od przedsiębiorstwa czynników makroekonomicznych i pogodowych.
Zarząd firmy precyzyjnie zdiagnozował źródła kryzysu przychodowego:
- Anomalia pogodowe: Wyjątkowo mroźna i długa zima skutecznie zniechęciła konsumentów do odwiedzania tradycyjnych centrów handlowych, co drastycznie ograniczyło ruch w salonach stacjonarnych.
- Załamanie w turystyce: Wybuch konfliktu zbrojnego na Bliskim Wschodzie pod koniec lutego br. wywołał natychmiastowe obostrzenia i ograniczenia w międzynarodowym ruchu turystycznym.
- Tąpnięcie w kluczowym segmencie: Niepewność geopolityczna uderzyła bezpośrednio w popyt na walizki i akcesoria podróżne, które od lat stanowią jeden z najważniejszych i najbardziej zyskownych filarów asortymentu Wittchen.
Wzrost wydatków i nietrafiona polityka cenowa
Aby nie dopuścić do paraliżu finansowego, marka zdecydowała się na agresywną wyprzedaż starszych kolekcji. Zabieg ten przyniósł pożądane rezultaty w postaci wyraźnego obniżenia nadmiernych stanów magazynowych, przyspieszenia rotacji towarów oraz uwolnienia zamrożonego dotychczas kapitału obrotowego. Ceną za te porządki było jednak drastyczne zwiększenie kosztów operacyjnych, co ostatecznie zepchnęło finalny wynik finansowy pod kreskę.
Firma musiała znacząco zwiększyć budżety marketingowe, by stymulować popyt w warunkach ogólnego osłabienia nastrojów konsumenckich. Dodatkowo budżet obciążyły rosnące koszty logistyczne, wywołane przede wszystkim bardzo wysokim wskaźnikiem zwrotów towarów od klientów.
– Obok niekorzystnych czynników zewnętrznych, niezależnych od nas, zmiana polityki cenowej również nie przyniosła oczekiwanych rezultatów — nie przełożyła się na poprawę dynamiki sprzedaży. Wyciągamy wnioski i dostosowujemy działania promocyjne do bieżących warunków rynkowych oraz oczekiwań konsumentów – przyznał samokrytycznie Marcin Szyguła, wiceprezes zarządu Wittchen.
Struktura sieci sprzedaży i plany restrukturyzacji na rok 2026
Obecnie trwają intensywne audyty efektywności ekonomicznej poszczególnych punktów handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem tradycyjnej sieci stacjonarnej. Lokalizacje, które w dłuższej perspektywie nie rokują trwałej rentowności, zostaną definitywnie zlikwidowane.
Tabela: Kondycja operacyjna i struktura Grupy Wittchen (stan na koniec I kwartału 2026 r.)
|Obszar działalności firmy
|Dane liczbowe i struktura sieci
|Planowane działania naprawcze
|Przychody w I kwartale 2026
|85,8 mln zł (-8% r/r)
|Dostosowanie akcji promocyjnych do realiów rynkowych.
|Zagraniczne salony własne
|16 sklepów (Czechy, Węgry, Rumunia, Austria, Niemcy, Słowacja)
|Możliwe ograniczenie liczby placówek.
|Sklepy zagraniczne (franczyza)
|8 placówek działających na terenie Ukrainy
|Utrzymanie stabilnej współpracy franczyzowej.
|Kanały cyfrowe (E-commerce)
|7 e-sklepów zagranicznych + 37 platform marketplace
|Dalszy, priorytetowy rozwój handlu online.
|Całkowita sieć stacjonarna
|Ponad 100 salonów globalnie
|Głęboka weryfikacja i cięcia nierentownych adresów.
Zwrot ku e-commerce szansą dla giganta galanterii
Choć Wittchen posiada obecnie rozbudowaną sieć tradycyjną liczącą ponad 100 punktów sprzedaży, to przyszłość marki ma opierać się na nowoczesnych kanałach cyfrowych. Likwidacja fizycznych sklepów, zwłaszcza tych zlokalizowanych na rynkach zagranicznych, ma przebiegać równolegle z agresywnym rozwijaniem zagranicznych platform e-commerce oraz zacieśnianiem obecności na 37 zewnętrznych platformach typu marketplace. Przeniesienie akcentu na handel w sieci pozwoli firmie uniknąć potężnych kosztów stałych związanych z utrzymaniem lokali, co w trudnych czasach geopolitycznych może okazać się kluczem do odzyskania stabilności finansowej.
Prawnik, menedżer i ekspert ds. prawa nowych technologii. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz prestiżowych studiów menedżerskich Executive MBA. Posiada unikalne kompetencje cyfrowe potwierdzone dyplomem SGH i Google w programie „Umiejętności Jutra AI”. Wieloletni praktyk samorządowy, który doskonale zna mechanizmy legislacyjne. W redakcji zajmuje się najtrudniejszymi tematami na styku regulacji prawnych, strategii biznesowych i sztucznej inteligencji, wyjaśniając, jak nowoczesne przepisy wpływają na przedsiębiorców i obywateli.