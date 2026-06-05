Znana polska marka na zakręcie. Wyniki finansowe mogą wymusić zamknięcie części sklepów

Oficjalne raporty opublikowane przez spółkę na jej stronach internetowych wskazują, że w pierwszym kwartale 2026 roku przychody Wittchen zamknęły się w kwocie 85,8 mln zł. W porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego oznacza to regres o ponad 8 proc.. Na tak niesprzyjający obrót spraw złożył się splot kilku niezależnych od przedsiębiorstwa czynników makroekonomicznych i pogodowych.

Wzrost wydatków i nietrafiona polityka cenowa

Aby nie dopuścić do paraliżu finansowego, marka zdecydowała się na agresywną wyprzedaż starszych kolekcji. Zabieg ten przyniósł pożądane rezultaty w postaci wyraźnego obniżenia nadmiernych stanów magazynowych, przyspieszenia rotacji towarów oraz uwolnienia zamrożonego dotychczas kapitału obrotowego. Ceną za te porządki było jednak drastyczne zwiększenie kosztów operacyjnych, co ostatecznie zepchnęło finalny wynik finansowy pod kreskę.

Firma musiała znacząco zwiększyć budżety marketingowe, by stymulować popyt w warunkach ogólnego osłabienia nastrojów konsumenckich. Dodatkowo budżet obciążyły rosnące koszty logistyczne, wywołane przede wszystkim bardzo wysokim wskaźnikiem zwrotów towarów od klientów.