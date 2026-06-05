Znana polska marka na zakręcie. Wyniki finansowe mogą wymusić zamknięcie części sklepów

5 czerwca 2026 12:27 | Autor: Marek Borkowski | Aktualności | Brak komentarzy
Polska marka luksusowej galanterii skórzanej, torebek oraz akcesoriów podróżnych Wittchen, znalazła się na poważnym biznesowym wirażu. Szczegółowe podsumowanie finansowe za pierwszy kwartał 2026 roku wykazało widoczne spadki sprzedaży oraz ujemne wyniki finansowe. Aby ratować rentowność, zarząd firmy przygotowuje się do likwidacji części salonów stacjonarnych.

podróżniczka z walizka

Mroźna zima i kryzys geopolityczny. Dlaczego Polacy kupili mniej walizek?

Oficjalne raporty opublikowane przez spółkę na jej stronach internetowych wskazują, że w pierwszym kwartale 2026 roku przychody Wittchen zamknęły się w kwocie 85,8 mln zł. W porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego oznacza to regres o ponad 8 proc.. Na tak niesprzyjający obrót spraw złożył się splot kilku niezależnych od przedsiębiorstwa czynników makroekonomicznych i pogodowych.

Zarząd firmy precyzyjnie zdiagnozował źródła kryzysu przychodowego:

  • Anomalia pogodowe: Wyjątkowo mroźna i długa zima skutecznie zniechęciła konsumentów do odwiedzania tradycyjnych centrów handlowych, co drastycznie ograniczyło ruch w salonach stacjonarnych.
  • Załamanie w turystyce: Wybuch konfliktu zbrojnego na Bliskim Wschodzie pod koniec lutego br. wywołał natychmiastowe obostrzenia i ograniczenia w międzynarodowym ruchu turystycznym.
  • Tąpnięcie w kluczowym segmencie: Niepewność geopolityczna uderzyła bezpośrednio w popyt na walizki i akcesoria podróżne, które od lat stanowią jeden z najważniejszych i najbardziej zyskownych filarów asortymentu Wittchen.

Wzrost wydatków i nietrafiona polityka cenowa

Aby nie dopuścić do paraliżu finansowego, marka zdecydowała się na agresywną wyprzedaż starszych kolekcji. Zabieg ten przyniósł pożądane rezultaty w postaci wyraźnego obniżenia nadmiernych stanów magazynowych, przyspieszenia rotacji towarów oraz uwolnienia zamrożonego dotychczas kapitału obrotowego. Ceną za te porządki było jednak drastyczne zwiększenie kosztów operacyjnych, co ostatecznie zepchnęło finalny wynik finansowy pod kreskę.

Firma musiała znacząco zwiększyć budżety marketingowe, by stymulować popyt w warunkach ogólnego osłabienia nastrojów konsumenckich. Dodatkowo budżet obciążyły rosnące koszty logistyczne, wywołane przede wszystkim bardzo wysokim wskaźnikiem zwrotów towarów od klientów.

– Obok niekorzystnych czynników zewnętrznych, niezależnych od nas, zmiana polityki cenowej również nie przyniosła oczekiwanych rezultatów — nie przełożyła się na poprawę dynamiki sprzedaży. Wyciągamy wnioski i dostosowujemy działania promocyjne do bieżących warunków rynkowych oraz oczekiwań konsumentów – przyznał samokrytycznie Marcin Szyguła, wiceprezes zarządu Wittchen.

Struktura sieci sprzedaży i plany restrukturyzacji na rok 2026

Obecnie trwają intensywne audyty efektywności ekonomicznej poszczególnych punktów handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem tradycyjnej sieci stacjonarnej. Lokalizacje, które w dłuższej perspektywie nie rokują trwałej rentowności, zostaną definitywnie zlikwidowane.

Tabela: Kondycja operacyjna i struktura Grupy Wittchen (stan na koniec I kwartału 2026 r.)

Obszar działalności firmy Dane liczbowe i struktura sieci Planowane działania naprawcze
Przychody w I kwartale 2026 85,8 mln zł (-8% r/r) Dostosowanie akcji promocyjnych do realiów rynkowych.
Zagraniczne salony własne 16 sklepów (Czechy, Węgry, Rumunia, Austria, Niemcy, Słowacja) Możliwe ograniczenie liczby placówek.
Sklepy zagraniczne (franczyza) 8 placówek działających na terenie Ukrainy Utrzymanie stabilnej współpracy franczyzowej.
Kanały cyfrowe (E-commerce) 7 e-sklepów zagranicznych + 37 platform marketplace Dalszy, priorytetowy rozwój handlu online.
Całkowita sieć stacjonarna Ponad 100 salonów globalnie Głęboka weryfikacja i cięcia nierentownych adresów.

Zwrot ku e-commerce szansą dla giganta galanterii

Choć Wittchen posiada obecnie rozbudowaną sieć tradycyjną liczącą ponad 100 punktów sprzedaży, to przyszłość marki ma opierać się na nowoczesnych kanałach cyfrowych. Likwidacja fizycznych sklepów, zwłaszcza tych zlokalizowanych na rynkach zagranicznych, ma przebiegać równolegle z agresywnym rozwijaniem zagranicznych platform e-commerce oraz zacieśnianiem obecności na 37 zewnętrznych platformach typu marketplace. Przeniesienie akcentu na handel w sieci pozwoli firmie uniknąć potężnych kosztów stałych związanych z utrzymaniem lokali, co w trudnych czasach geopolitycznych może okazać się kluczem do odzyskania stabilności finansowej.

 

 

Artykuł opracowany na podstawie oficjalnego komunikatu finansowo-operacyjnego Grupy Wittchen,  Business Insider, oświadczeń wiceprezesa Marcina Szyguły oraz analiz rynkowych sektora retail za pierwszy kwartał 2026 roku.

 

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