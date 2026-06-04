Znany warszawski DJ walczy o powrót do zdrowia. Prosi o pomoc, by znów stanąć na nogi

4 czerwca 2026 22:22 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

Jeszcze niedawno rozkręcał imprezy i dostarczał mieszkańcom Warszawy niezapomnianych emocji. Dziś sam znalazł się w sytuacji, w której potrzebuje wsparcia. Konrad Tomaszewski, znany w stołecznym środowisku muzycznym DJ, prowadzi zbiórkę na leczenie i operację, która ma dać mu szansę na odzyskanie sprawności. O sprawie poinformował nas Jego przyjaciel DJ Greg Morph, który grał na imprezie charytatywnej, by wesprzeć kolegę

Fot. Pixabay

Choroba odebrała mu możliwość normalnego życia

Problemy zdrowotne Konrada zaczęły narastać od wielu miesięcy. Mężczyzna zmaga się z zaawansowaną chorobą zwyrodnieniową stawów biodrowych. Od ubiegłego roku porusza się przy pomocy kul, a codzienne czynności, które dla większości osób są czymś naturalnym, stały się dla niego ogromnym wyzwaniem.

Jak podkreśla, samodzielne przygotowanie posiłku, zrobienie prania czy utrzymanie mieszkania w porządku wymaga dziś ogromnego wysiłku i wiąże się z bólem.

Operacja została wstrzymana

Konrad miał przejść operację wszczepienia endoprotez w ramach NFZ. Plany pokrzyżowały jednak poważne komplikacje zdrowotne. U mężczyzny pojawiły się owrzodzenia, które uniemożliwiły przeprowadzenie zabiegu.

Leczenie ran jest długotrwałe i wymaga regularnej opieki medycznej. Dopiero po jego zakończeniu możliwe będzie ponowne zakwalifikowanie do operacji. Problem w tym, że czas oczekiwania na zabieg może być bardzo długi.

Stracił możliwość pracy

Stan zdrowia sprawił, że warszawski DJ nie jest już w stanie wykonywać swojej pracy. To oznacza nie tylko utratę źródła dochodu, ale również coraz większe trudności w finansowaniu leczenia.

Każdy dzień oznacza walkę z bólem i ograniczeniami. Dodatkowym problemem jest konieczność stosowania leków przeciwbólowych, które przy długotrwałym przyjmowaniu mogą negatywnie wpływać na organizm.

Zbiera środki na leczenie i prywatną operację

Mężczyzna podkreśla, że jego największym marzeniem jest odzyskanie sprawności i powrót do normalnego życia. Chce ponownie pracować, samodzielnie funkcjonować i wrócić do tego, co przez lata było jego pasją.

Aby było to możliwe, potrzebuje środków na leczenie owrzodzeń oraz operację, która pozwoli mu stanąć na nogi. Sam nie jest w stanie pokryć wszystkich kosztów, dlatego zwrócił się o pomoc do ludzi dobrej woli.

Link do zbiórki: https://pomagam.pl/chke7f

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