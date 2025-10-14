Zostało kilka dni! Właściciele domów muszą to zgłosić, inaczej stracą wodę i zapłacą tysiące
To już ostatnia szansa, by uniknąć kary za nielegalne korzystanie z wody lub kanalizacji. Do 15 października 2025 roku właściciele nieruchomości w Warszawie i okolicznych gminach mogą dobrowolnie zgłosić nielegalne przyłącza i podpisać umowę z MPWiK bez żadnych konsekwencji. Po tym terminie Wodociągi Warszawskie rozpoczną kontrole, a na nieuczciwych użytkowników spadną wysokie opłaty i odcięcia dostaw.
Ostatni dzwonek dla właścicieli nieruchomości. Po 15 października ruszą kary za nielegalne przyłącza
Właściciele domów i działek mają tylko do 15 października 2025 roku, by uniknąć wysokich kar za nielegalne korzystanie z wodociągów lub kanalizacji. Wodociągi Warszawskie po raz ostatni wydłużyły program abolicji, dając mieszkańcom Warszawy i okolic ostatnią szansę na uregulowanie sytuacji bez konsekwencji finansowych. Po tym terminie ruszą kontrole i naliczanie kar za bezumowne korzystanie z usług.
Zgłoś się dobrowolnie i uniknij kary
Program abolicji dotyczy właścicieli i użytkowników nieruchomości, którzy korzystają z wody lub kanalizacji bez podpisanej umowy z MPWiK. Zgłoszenie można złożyć do 15 października 2025 roku, osobiście w punktach obsługi klienta przy pl. Starynkiewicza 5 i ul. Zaruskiego 4, lub elektronicznie – wysyłając wniosek na adres dok@mpwik.com.pl.
Z abolicji mogą skorzystać mieszkańcy Warszawy, Piastowa, Pruszkowa, Michałowic, Raszyna, Nieporętu, Wieliszewa i Serocka. To ostatnia szansa na zgłoszenie nielegalnego przyłącza bez ponoszenia kar finansowych.
Zgłoszenie się opłaca. Nawet kilka tysięcy złotych oszczędności
Osoby, które dobrowolnie ujawnią nielegalne przyłącze, unikną kosztów związanych z jego weryfikacją – a te są niemałe. Standardowo opłata za kontrolę przyłącza wodociągowego wynosi ponad 2400 zł, a za kanalizacyjne – ponad 3500 zł brutto.
Dodatkowo MPWiK zrezygnuje z naliczania opłat za dotychczasowe, bezumowne korzystanie z wody i odprowadzanie ścieków. Rachunki będą naliczane dopiero od dnia złożenia wniosku o abolicję. To oznacza, że właściciele mogą uniknąć nawet kilku miesięcy, a w niektórych przypadkach – kilku lat zaległych należności.
Po 15 października ruszą kontrole i kary
Ci, którzy nie zgłoszą nielegalnego przyłącza w terminie, muszą liczyć się z konsekwencjami. MPWiK zapowiada, że po 15 października rozpocznie naliczanie opłat karnych i odłączanie nielegalnych przyłączy. W praktyce może to oznaczać brak dostępu do wody lub kanalizacji aż do momentu podpisania legalnej umowy.
Zgodnie z regulaminem, właściciel nieruchomości, który nie spełni warunków programu w wyznaczonym czasie, otrzyma oficjalne pismo o trwałym odcięciu dostaw wody lub zamknięciu przyłącza kanalizacyjnego.
300 osób już skorzystało z abolicji
Do tej pory z programu skorzystało blisko 300 mieszkańców Warszawy i okolic, którzy dobrowolnie zgłosili swoje nielegalne przyłącza. MPWiK zachęca, by nie zwlekać z decyzją – jak podkreśla, to ostatnia edycja programu abolicyjnego i nie planuje się dalszego wydłużania terminu.
Program ma na celu nie tylko legalizację przyłączy, ale także ograniczenie strat wody i uszczelnienie systemu kanalizacyjnego w aglomeracji warszawskiej. Wodociągi przypominają, że po zakończeniu abolicji nie będzie już możliwości uniknięcia kar ani rozłożenia ich na raty. Po 15 października pozostanie więc tylko jedno rozwiązanie — zapłacić pełne należności i ponieść konsekwencje.
