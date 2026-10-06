ZUS dolicza 366,68 zł miesięcznie. Po 75. roku życia nie trzeba nawet składać wniosku
Minimalna emerytura wynosi obecnie 1978,49 zł brutto, ale część seniorów może otrzymywać z ZUS dodatkowe 366,68 zł miesięcznie. Chodzi o dodatek pielęgnacyjny. W ciągu pełnego roku daje to łącznie 4400,16 zł dodatkowego świadczenia. Co ważne, osoby, które ukończyły 75 lat, nie muszą składać wniosku – ZUS przyznaje im dodatek z urzędu.
Dodatek pielęgnacyjny nie jest świadczeniem przeznaczonym wyłącznie dla osób pobierających minimalną emeryturę. Może przysługiwać osobom uprawnionym do emerytury lub renty, jeżeli spełniają ustawowe warunki.
Od 1 marca 2026 roku jego wysokość wynosi 366,68 zł miesięcznie. Kwota dodatku jest waloryzowana.
366,68 zł co miesiąc. W rok uzbiera się ponad 4400 zł
Przy obecnej wysokości świadczenia rachunek jest prosty:
366,68 zł × 12 miesięcy = 4400,16 zł.
To pieniądze wypłacane razem z emeryturą lub rentą. Dodatek pielęgnacyjny jest przy tym wolny od podatku dochodowego i nie podlega egzekucji na zasadach dotyczących samego świadczenia emerytalnego.
Nie oznacza to jednak, że każdy emeryt automatycznie otrzyma dodatkowe 366,68 zł.
Masz 75 lat? ZUS przyznaje dodatek z urzędu
Najprostsza sytuacja dotyczy osób, które ukończyły 75. rok życia i mają prawo do emerytury lub renty.
W ich przypadku nie trzeba składać specjalnego wniosku ani przedstawiać zaświadczenia lekarskiego tylko z powodu wieku. ZUS przyznaje dodatek pielęgnacyjny z urzędu.
Oznacza to, że po ukończeniu 75 lat świadczeniobiorca spełniający warunki nie musi chodzić do placówki ZUS i występować o te pieniądze.
Dodatek można dostać również przed 75. urodzinami
Wiek nie jest jedyną drogą do świadczenia.
Dodatek pielęgnacyjny może otrzymać również osoba, która nie ukończyła 75 lat, jeżeli lekarz orzecznik ZUS stwierdzi, że jest ona całkowicie niezdolna do pracy oraz do samodzielnej egzystencji.
W takim przypadku konieczne jest przejście odpowiedniej procedury i uzyskanie orzeczenia. ZUS wymaga wniosku oraz dokumentacji medycznej.
Jest ważny wyjątek
Przepisy przewidują sytuację, w której dodatek pielęgnacyjny nie będzie wypłacany mimo spełnienia podstawowych warunków.
Dotyczy to osób przebywających w zakładzie opiekuńczo-leczniczym albo zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym, jeżeli przebywają poza taką placówką przez mniej niż dwa tygodnie w miesiącu.
Jeżeli natomiast osoba opuszcza placówkę na okres dłuższy niż dwa tygodnie w miesiącu, prawo do dodatku może zostać zachowane.
Dodatek pielęgnacyjny to nie zasiłek pielęgnacyjny
Te dwa świadczenia są często mylone, choć działają na innych zasadach.
Dodatek pielęgnacyjny wypłaca ZUS razem z emeryturą lub rentą. Zasiłek pielęgnacyjny jest natomiast innym świadczeniem, przyznawanym w ramach systemu świadczeń rodzinnych.
Nie można więc traktować tych nazw zamiennie.
Minimalna emerytura plus dodatek. Ile to daje?
Jeżeli osoba pobierająca minimalną emeryturę 1978,49 zł brutto jest jednocześnie uprawniona do dodatku pielęgnacyjnego, do świadczenia dochodzi 366,68 zł.
Samo matematyczne zestawienie obu kwot daje 2345,17 zł miesięcznie, przy czym należy pamiętać, że emerytura i dodatek mają odmienny charakter oraz zasady opodatkowania.
Najważniejsza informacja dla seniorów jest więc prosta: 1978,49 zł minimalnej emerytury nie musi być jedyną wypłatą z ZUS. Po spełnieniu warunków można otrzymywać dodatkowo 366,68 zł miesięcznie, czyli 4400,16 zł w skali pełnego roku.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.