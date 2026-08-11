ZUS może zażądać zwrotu 13. emerytury. Pieniądze już trafiły na konta, ale część osób może dostać decyzję
13. emerytura została już wypłacona, ale dla części świadczeniobiorców sprawa może się na tym nie zakończyć. Jeśli okaże się, że dodatkowe świadczenie zostało pobrane nienależnie, ZUS może wydać decyzję nakazującą jego zwrot. W określonych sytuacjach do oddania mogą być również odsetki. Szczególną uwagę powinny zachować osoby dorabiające do wcześniejszych emerytur i rent.
W 2026 roku 13. emerytura wyniosła 1978,49 zł brutto. Dodatkowe świadczenie otrzymało ponad 10 mln osób. Trzynastka wypłacana jest automatycznie, dlatego emeryt lub rencista nie składa osobnego wniosku. Problem może pojawić się później, jeżeli weryfikacja wykaże, że w dniu decydującym o prawie do dodatkowych pieniędzy podstawowe świadczenie było zawieszone albo prawo do niego nie istniało.
Jeden dzień może zdecydować o 1978,49 zł
W przypadku tegorocznej 13. emerytury najważniejszą datą był 31 marca 2026 roku.
To właśnie sytuacja świadczeniobiorcy w tym dniu decydowała o prawie do dodatkowego rocznego świadczenia. Nie należy więc patrzeć wyłącznie na dzień, w którym przelew rzeczywiście pojawił się na rachunku bankowym.
Jeżeli na 31 marca prawo do podstawowej emerytury lub renty było zawieszone, może się okazać, że trzynastka nie przysługiwała.
Sam fakt, że ZUS przelał pieniądze, nie przesądza jeszcze, że w każdej sytuacji można je zachować. Jeżeli po późniejszej weryfikacji zostaną spełnione ustawowe przesłanki uznania świadczenia za nienależnie pobrane, Zakład może wydać decyzję dotyczącą jego zwrotu.
Dorabiasz do wcześniejszej emerytury? Tu trzeba szczególnie uważać
Problem może dotyczyć między innymi części osób pobierających wcześniejsze emerytury lub renty i jednocześnie osiągających dodatkowe przychody.
W ich przypadku znaczenie mają limity dorabiania. Po przekroczeniu pierwszego progu świadczenie może zostać zmniejszone, natomiast przekroczenie wyższego limitu może doprowadzić do jego zawieszenia.
Do 31 maja 2026 roku próg odpowiadający 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wynosił 6438,50 zł brutto. Przekroczenie 130 proc., czyli 11 957,20 zł brutto, mogło skutkować zawieszeniem świadczenia.
Od czerwca limity uległy zmianie, ale nowe wartości nie zmieniają sytuacji, jaka istniała 31 marca. W przypadku trzynastki właśnie ta data ma zasadnicze znaczenie.
Pieniądze wydane, a po kilku miesiącach przychodzi decyzja
To może być najbardziej problematyczny scenariusz. Świadczeniobiorca otrzymuje trzynastkę wraz z kwietniową wypłatą, wykorzystuje pieniądze na codzienne wydatki, a dopiero później otrzymuje decyzję dotyczącą zwrotu.
Do oddania może być wówczas nie tylko samo świadczenie. W przypadkach określonych przepisami mogą pojawić się także odsetki ustawowe za opóźnienie.
Dlatego pisma z ZUS dotyczącego nienależnie pobranego świadczenia nie należy odkładać na później. Trzeba przede wszystkim sprawdzić podstawę decyzji, okres, którego dotyczy, wyliczoną kwotę oraz pouczenie dotyczące możliwości odwołania.
Jesienią kolejna wypłata. Tym razem chodzi o 14. emeryturę
W 2026 roku świadczeniobiorców czeka jeszcze wypłata czternastki. W tym przypadku zasady ustalania wysokości dodatkowego świadczenia są inne.
Pełna 14. emerytura odpowiada kwocie 1978,49 zł brutto, jeżeli nie zostanie ustalona wyższa kwota, a przy ustalaniu prawa do pełnego świadczenia znaczenie ma próg 2900 zł brutto.
Jeżeli podstawowa emerytura lub renta przekracza 2900 zł, stosowana jest zasada „złotówka za złotówkę”. Oznacza to, że każda złotówka ponad wskazaną granicę odpowiednio zmniejsza wysokość czternastki.
Masz 3500 zł emerytury? Czternastka będzie niższa
Mechanizm można pokazać na prostym przykładzie.
Przy świadczeniu wynoszącym 3500 zł brutto próg 2900 zł zostaje przekroczony o 600 zł. Przy założeniu czternastki wynoszącej 1978,49 zł brutto dodatkowa wypłata zostałaby więc zmniejszona o 600 zł, do 1378,49 zł brutto.
Przy świadczeniu 4000 zł przekroczenie wynosi 1100 zł, co dawałoby 878,49 zł brutto czternastki.
Jeżeli po zastosowaniu zasady „złotówka za złotówkę” wyliczona kwota dodatkowego świadczenia będzie niższa od ustawowego minimum wynoszącego 50 zł brutto, czternastka nie zostanie wypłacona.
14. emerytura również może okazać się nienależna
Także w przypadku czternastki wypłata pieniędzy nie oznacza, że można zignorować późniejszą decyzję ZUS, gdyby organ ustalił brak prawa do świadczenia.
Ochrona dodatkowego świadczenia przed określonymi potrąceniami i egzekucją jest czymś innym niż obowiązek zwrotu świadczenia, które zostanie prawidłowo uznane za nienależnie pobrane.
To istotne rozróżnienie. Ochrona pieniędzy przed zajęciem nie oznacza automatycznego prawa do zachowania świadczenia wypłaconego bez podstawy prawnej.
Odsetki mogą zwiększyć kwotę do zwrotu
Zasady dotyczące nienależnie pobranych świadczeń reguluje między innymi art. 84 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.
Przepisy przewidują możliwość dochodzenia zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie. Dlatego ostateczna kwota wskazana przez ZUS może być wyższa od pierwotnie otrzymanego świadczenia.
Znaczenie ma również zachowanie świadczeniobiorcy po otrzymaniu decyzji. Jeżeli ZUS wyznaczy termin uregulowania należności, jego przestrzeganie może mieć wpływ na dalsze naliczanie odsetek.
Sam poinformowałeś ZUS? To może mieć znaczenie
Przepisy przewidują także mechanizmy ograniczające zakres odpowiedzialności w określonych przypadkach.
Istotne może być między innymi to, czy świadczeniobiorca poinformował ZUS o okolicznościach wpływających na prawo do świadczenia, a Zakład mimo otrzymanej informacji nadal przekazywał pieniądze.
To kolejny powód, dla którego osoby dorabiające do świadczeń powinny pilnować obowiązków informacyjnych i zachowywać dokumenty potwierdzające przekazanie danych do ZUS.
Nie masz pieniędzy na jednorazowy zwrot? Są inne możliwości
Otrzymanie decyzji o zwrocie nie oznacza, że jedynym rozwiązaniem zawsze jest natychmiastowe znalezienie całej kwoty.
W przewidzianych prawem sytuacjach można wystąpić między innymi o rozłożenie należności na raty. ZUS może również w szczególnie uzasadnionych okolicznościach rozpatrywać wnioski dotyczące odstąpienia od żądania zwrotu.
Nie następuje to jednak automatycznie. Konieczne może być złożenie odpowiedniego wniosku i przedstawienie swojej sytuacji.
Możesz również odwołać się od decyzji
Jeżeli świadczeniobiorca uważa, że ZUS nieprawidłowo ustalił obowiązek zwrotu, decyzja nie musi kończyć sprawy.
Od decyzji ZUS przysługuje odwołanie na zasadach wskazanych w pouczeniu znajdującym się w otrzymanym dokumencie.
Dlatego szczególnie ważne jest dokładne przeczytanie całego pisma, a nie tylko informacji o kwocie do zapłaty.
Co to oznacza dla Ciebie?
Jeżeli otrzymałeś w 2026 roku 13. emeryturę, w zdecydowanej większości przypadków nie oznacza to żadnego problemu. Nie ma powodu, aby zwracać świadczenie na własną rękę tylko dlatego, że pojawiła się informacja o możliwych decyzjach ZUS.
Szczególną uwagę powinny jednak zachować osoby pobierające wcześniejszą emeryturę lub rentę, które jednocześnie osiągały przychody mogące wpływać na zawieszenie prawa do podstawowego świadczenia.
W przypadku trzynastki sprawdź przede wszystkim swoją sytuację na 31 marca 2026 roku. Jeżeli ZUS wyda decyzję o zwrocie, sprawdź dokładnie jej uzasadnienie, kwotę, sposób naliczenia ewentualnych odsetek i termin na wniesienie odwołania.
Nie ignoruj pisma nawet wtedy, gdy otrzymane kilka miesięcy wcześniej pieniądze zostały już wydane. W razie problemów z jednorazową spłatą warto sprawdzić możliwość rozłożenia należności na raty.
Najważniejsze: sam przelew 13. lub 14. emerytury nie powinien być powodem do niepokoju. Obowiązek zwrotu może pojawić się dopiero w konkretnych przypadkach, gdy ZUS ustali brak prawa do dodatkowego świadczenia i wyda w tej sprawie decyzję.
Podstawa prawna
Zasady dotyczące zwrotu nienależnie pobranych świadczeń określa między innymi art. 84 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. Szczegółowe zasady prawa do dodatkowych rocznych świadczeń wynikają z odrębnych przepisów dotyczących 13. i 14. emerytury.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.