ZUS ogłosił zmiany. Miliony emerytów i rencistów muszą sprawdzić swoje dokumenty
ZUS wprowadza nowy wzór legitymacji emeryta-rencisty. Zmiany zaczną obowiązywać od 12 lipca 2026 roku, jednak większość obecnych emerytów i rencistów nie będzie musiała wymieniać swoich dokumentów. Nowe karty otrzymają przede wszystkim osoby składające wniosek o wydanie legitymacji po tej dacie.
ZUS zmienia legitymacje emeryta i rencisty. Od lipca pojawi się nowy wzór dokumentu
Zakład Ubezpieczeń Społecznych wprowadza zmiany dotyczące legitymacji emeryta-rencisty. Od 12 lipca 2026 roku wydawane będą dokumenty według nowego wzoru, wyposażone w dodatkowe zabezpieczenia. ZUS uspokaja jednak, że obecni posiadacze legitymacji nie muszą wymieniać swoich dokumentów.
Legitymacja daje dostęp do wielu ulg i zniżek
Legitymacja emeryta-rencisty to dokument potwierdzający prawo do pobierania emerytury, renty lub nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego. Dzięki niej seniorzy mogą korzystać z licznych ulg i zniżek oferowanych zarówno przez instytucje publiczne, jak i prywatne firmy.
Dokument umożliwia między innymi korzystanie ze zniżek na przejazdy kolejowe, ulg w komunikacji miejskiej, zwolnień z abonamentu RTV czy preferencyjnych cen w wybranych placówkach kulturalnych i uzdrowiskowych.
Coraz większą rolę odgrywa mLegitymacja
Obecnie legitymacja funkcjonuje w dwóch równorzędnych formach. Pierwszą jest tradycyjna karta plastikowa, drugą cyfrowa mLegitymacja dostępna w aplikacji mObywatel.
Wersja elektroniczna generowana jest automatycznie dla osób uprawnionych. Wystarczy zalogować się do aplikacji mObywatel i dodać dokument do swojego cyfrowego portfela. Nie ma potrzeby składania dodatkowych wniosków w ZUS.
Nowy wzór legitymacji od 12 lipca
Najważniejsza zmiana dotyczy wyglądu i zabezpieczeń plastikowych dokumentów. Od 12 lipca 2026 roku ZUS rozpocznie wydawanie legitymacji według nowego wzoru.
Nowe dokumenty mają otrzymać nowocześniejsze zabezpieczenia utrudniające ich podrobienie oraz zwiększające bezpieczeństwo użytkowników. Zmiana jest elementem szerszej modernizacji dokumentów wydawanych przez instytucje publiczne.
Kto będzie musiał wymienić dokument?
Dla większości emerytów i rencistów najważniejsza informacja jest prosta – nie będzie obowiązkowej wymiany dotychczasowych legitymacji. Dokumenty wydane wcześniej zachowują pełną ważność i nadal będą honorowane przy korzystaniu z ulg i uprawnień.
Nowy wzór otrzymają przede wszystkim osoby, które po 12 lipca 2026 roku po raz pierwszy wystąpią o wydanie legitymacji lub złożą wniosek o jej duplikat.
Kiedy trzeba złożyć wniosek do ZUS?
Wniosek o wydanie plastikowej legitymacji należy złożyć między innymi wtedy, gdy dotychczasowy dokument został zgubiony, skradziony, uszkodzony lub zawiera nieaktualne dane.
Osoby korzystające wyłącznie z wersji elektronicznej również mogą wystąpić o wydanie tradycyjnej karty. W tym celu należy złożyć formularz ERL.
Cyfrowa wersja zyskuje na popularności
ZUS od kilku lat zachęca świadczeniobiorców do korzystania z mLegitymacji dostępnej w aplikacji mObywatel. Dokument elektroniczny ma taką samą moc jak tradycyjna karta i jest akceptowany przez instytucje honorujące legitymację emeryta-rencisty.
Rozwiązanie pozwala mieć dokument zawsze przy sobie i eliminuje ryzyko jego zgubienia.
Co to oznacza dla Ciebie?
Jeżeli posiadasz już plastikową legitymację emeryta-rencisty, nie musisz podejmować żadnych działań. Dokument zachowuje ważność także po 12 lipca 2026 roku. Nowe karty będą wydawane wyłącznie osobom składającym nowe wnioski lub występującym o wymianę dokumentu z powodu jego utraty, uszkodzenia lub zmiany danych.
Inżynier gastronomii i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.