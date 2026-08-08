ZUS podniesie limit 500 plus dla seniorów. Od marca 2027 roku część osób może odzyskać pełne 500 zł
W marcu 2027 roku zmienią się nie tylko emerytury i renty. Wraz z waloryzacją wzrośnie również limit stosowany przy świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji, nazywanym potocznie 500 plus dla seniorów. Przy obecnej rządowej prognozie granica pełnej wypłaty może wzrosnąć do około 2281,20 zł brutto, a górny limit do około 2781,20 zł. Dla części świadczeniobiorców może to oznaczać powrót do pełnych 500 zł miesięcznie.
Zmiana może być szczególnie istotna dla osób, których emerytura lub renta znajduje się obecnie w pobliżu obowiązujących progów. Nie chodzi bowiem o podwyższenie samego dodatku. Maksymalna kwota nadal wynosi 500 zł. Zmieniają się natomiast limity decydujące o tym, czy ZUS wypłaci pełne świadczenie, jego część, czy nie wypłaci go wcale.
Dziś obowiązują 2 ważne kwoty
Obecnie pełne 500 zł przysługuje, gdy suma świadczeń uwzględnianych przez ZUS nie przekracza 2187,67 zł brutto. Górna granica wynosi natomiast 2687,67 zł brutto. Po jej przekroczeniu prawo do świadczenia wygasa. :contentReference[oaicite:1]{index=1}
Te kwoty nie pozostaną jednak na obecnym poziomie. Limity są powiązane z waloryzacją emerytur i rent.
Rząd przyjął propozycję zakładającą waloryzację świadczeń w 2027 roku na poziomie co najmniej 3,48 proc. Ostateczny wskaźnik będzie można obliczyć dopiero po poznaniu danych dotyczących całego 2026 roku. :contentReference[oaicite:2]{index=2}
Od marca nawet 2781,20 zł. Tyle może wynieść nowy limit
Jeżeli waloryzacja rzeczywiście wyniesie 3,48 proc., obecny górny próg 2687,67 zł wzrośnie do około 2781,20 zł brutto.
Jeszcze ważniejsza dla części świadczeniobiorców będzie druga kwota. Granica pozwalająca otrzymywać pełne 500 zł wzrosłaby z 2187,67 zł do około 2281,20 zł brutto. :contentReference[oaicite:3]{index=3}
To oznacza przesunięcie granicy pełnej wypłaty o około 93,53 zł.
Masz teraz 2200 zł? Tu pojawia się ciekawa sytuacja
Przykład osoby otrzymującej obecnie 2200 zł brutto bardzo dobrze pokazuje, jak działa ten mechanizm.
Po waloryzacji o 3,48 proc. świadczenie wzrosłoby do:
2200 zł × 1,0348 = 2276,56 zł.
Jednocześnie prognozowana granica pełnego świadczenia wynosiłaby około 2281,20 zł.
2276,56 zł jest o 4,64 zł niższe od nowego progu.
W takim wariancie osoba, która obecnie przekracza granicę pełnej wypłaty, po marcowej zmianie mogłaby ponownie znaleźć się poniżej limitu i otrzymywać pełne 500 zł miesięcznie. :contentReference[oaicite:4]{index=4}
2300 zł emerytury. ZUS wypłaciłby około 401,16 zł
Inaczej wygląda sytuacja przy wyższych świadczeniach.
Przy obecnej kwocie 2300 zł i waloryzacji o 3,48 proc. otrzymujemy:
2300 zł × 1,0348 = 2380,04 zł.
To o 98,84 zł więcej niż prognozowany próg pełnego świadczenia.
Zadziała więc zasada „złotówka za złotówkę”:
500 zł – 98,84 zł = 401,16 zł.
W tym przykładzie miesięczna wypłata świadczenia uzupełniającego wyniosłaby około 401,16 zł. :contentReference[oaicite:5]{index=5}
Przy 2400 zł zostanie około 297,68 zł
Emerytura w wysokości 2400 zł po prognozowanej waloryzacji wzrosłaby do:
2483,52 zł brutto.
Różnica względem granicy pełnych 500 zł wyniosłaby 202,32 zł.
Po zastosowaniu zasady „złotówka za złotówkę” pozostaje:
500 zł – 202,32 zł = 297,68 zł.
Taką wartość wskazuje również symulacja zawarta w materiale źródłowym. :contentReference[oaicite:6]{index=6}
2500 zł emerytury. Dodatek spadnie poniżej 200 zł
Przy obecnej emeryturze 2500 zł waloryzacja o 3,48 proc. oznaczałaby wzrost do 2587 zł brutto.
W tym przypadku świadczenie uzupełniające wyniosłoby około 194,20 zł miesięcznie. :contentReference[oaicite:7]{index=7}
W skali pełnych 12 miesięcy daje to:
194,20 zł × 12 = 2330,40 zł.
To nasze wyliczenie pokazujące, jak nawet stosunkowo niewielkie miesięczne świadczenie przekłada się na ponad 2,3 tys. zł w ciągu roku.
2600 zł emerytury. Z 500 zł pozostanie około 90 zł
Przy obecnej emeryturze wynoszącej 2600 zł po waloryzacji mielibyśmy:
2690,48 zł brutto.
Prognozowana wysokość dodatku wyniosłaby wówczas zaledwie 90,72 zł miesięcznie. :contentReference[oaicite:8]{index=8}
Rocznie oznaczałoby to:
90,72 zł × 12 = 1088,64 zł.
Nasze wyliczenia. Tak mogą wyglądać wypłaty
Przy założeniu waloryzacji dokładnie o 3,48 proc. sytuacja wyglądałaby następująco:
2000 zł obecnie → 2069,60 zł po waloryzacji → 500 zł dodatku
2100 zł obecnie → 2173,08 zł → 500 zł dodatku
2200 zł obecnie → 2276,56 zł → 500 zł dodatku
2300 zł obecnie → 2380,04 zł → 401,16 zł dodatku
2400 zł obecnie → 2483,52 zł → 297,68 zł dodatku
2500 zł obecnie → 2587 zł → 194,20 zł dodatku
2600 zł obecnie → 2690,48 zł → 90,72 zł dodatku
Takie wartości wynikają z symulacji wykonanej przy prognozowanym wskaźniku 3,48 proc. :contentReference[oaicite:9]{index=9}
500 plus dla seniorów nie jest świadczeniem dla każdego emeryta
To bardzo ważne. Potoczna nazwa może wprowadzać w błąd, ponieważ samo osiągnięcie wieku emerytalnego nie daje prawa do 500 zł.
Świadczenie uzupełniające przeznaczone jest dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Znaczenie ma między innymi odpowiednie orzeczenie oraz suma świadczeń uwzględnianych przez ZUS.
Zgodnie z opisanymi zasadami świadczenia nie otrzymają między innymi osoby, które nie posiadają orzeczenia o niezdolności do samodzielnej egzystencji, przekroczą odpowiedni limit, nie spełniają ustawowych warunków pobytowych albo nie ukończyły 18 lat. :contentReference[oaicite:10]{index=10}
Dlaczego samo 500 zł nie rośnie?
Może pojawić się pytanie: skoro ZUS waloryzuje emerytury i podnosi limity, dlaczego maksymalny dodatek nadal wynosi 500 zł?
Powód wynika z konstrukcji przepisów. Waloryzowany jest próg uprawniający do świadczenia, natomiast maksymalna wysokość samego świadczenia pozostaje na poziomie 500 zł. Przepisy nie przewidują jego automatycznej corocznej waloryzacji. :contentReference[oaicite:11]{index=11}
Najważniejsza data to 1 marca 2027 roku
Nowe limity będą miały znaczenie przy przyszłorocznej waloryzacji. Na ostateczne wartości trzeba jednak poczekać.
3,48 proc. nie jest jeszcze ostatecznym wskaźnikiem waloryzacji. Końcowa wartość będzie zależała między innymi od danych dotyczących inflacji i wzrostu przeciętnych wynagrodzeń w całym 2026 roku. :contentReference[oaicite:12]{index=12}
Dlatego podawane dziś kwoty 2281,20 zł i 2781,20 zł należy traktować jako symulację, a nie jako oficjalnie ogłoszone przez ZUS limity na 2027 rok.
Co to oznacza dla Ciebie?
Jeżeli pobierasz świadczenie uzupełniające albo możesz mieć do niego prawo, zwróć szczególną uwagę na komunikaty pojawiające się przed 1 marca 2027 roku.
Największe znaczenie zmiana może mieć dla osób znajdujących się blisko progów. Przy obecnych prognozach osoba otrzymująca dziś 2200 zł brutto po waloryzacji znalazłaby się jeszcze poniżej nowej granicy pełnej wypłaty i mogłaby otrzymać całe 500 zł.
Przy 2300 zł obecnej emerytury symulacja daje około 401,16 zł dodatku, przy 2400 zł około 297,68 zł, przy 2500 zł około 194,20 zł, a przy 2600 zł już tylko około 90,72 zł.
Nie trzeba jednak podejmować decyzji na podstawie tych kwot już teraz. Ostateczne limity poznamy przed waloryzacją w 2027 roku. Szczególnie osoby pobierające świadczenia w granicach 2200-2400 zł powinny wtedy sprawdzić swoją sytuację, ponieważ nawet niewielka różnica w ostatecznym wskaźniku może zmienić wysokość wypłaty. :contentReference[oaicite:13]{index=13}
Podstawa prawna
Zasady świadczenia wynikają przede wszystkim z ustawy z 31 lipca 2019 roku o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji oraz ustawy z 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. :contentReference[oaicite:14]{index=14}
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.