ZUS podniesie wypłaty seniorom z jednego rocznika. Pieniądze przyzna automatycznie
Seniorzy urodzeni w 1952 roku powinni pamiętać o świadczeniu, które zacznie przysługiwać im w 2027 roku po ukończeniu 75 lat. Chodzi o dodatek pielęgnacyjny wypłacany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych razem z emeryturą lub rentą. W przypadku osób, które osiągnęły wymagany wiek, nie trzeba składać wniosku ani przedstawiać dokumentacji medycznej.
To oznacza comiesięczne zwiększenie wypłaty z ZUS. Obecnie dodatek wynosi 366,68 zł, ale seniorzy nabywający prawo do niego w 2027 roku mogą otrzymać inną kwotę. Świadczenie podlega bowiem corocznej waloryzacji.
Rocznik 1952 zyska w 2027 roku
Mechanizm jest prosty. Osoba pobierająca emeryturę lub rentę, która ukończy 75 lat, uzyskuje prawo do dodatku pielęgnacyjnego z racji wieku.
W 2027 roku 75. urodziny będą obchodziły osoby urodzone w 1952 roku. To właśnie kolejni seniorzy z tego rocznika będą sukcesywnie uzyskiwać prawo do dodatkowych pieniędzy.
Nie jest przy tym wymagane wykazanie choroby czy niesamodzielności. Po ukończeniu 75 lat decydujący jest wiek.
Ile pieniędzy można dostać?
Od 1 marca 2026 roku dodatek pielęgnacyjny wynosi 366,68 zł miesięcznie. Nie oznacza to jednak, że dokładnie tyle otrzymają osoby kończące 75 lat w przyszłym roku.
Dodatek jest waloryzowany na takich zasadach jak emerytury i renty. W związku z tym po waloryzacji przeprowadzanej w 2027 roku jego wysokość zostanie ustalona na nowo.
Dla seniora oznacza to stałe zwiększenie miesięcznej wypłaty, a nie jednorazowy bonus. Pieniądze są przekazywane razem z emeryturą lub rentą.
Przy obecnej stawce 366,68 zł pełne 12 miesięcy pobierania dodatku oznaczałoby łącznie 4400,16 zł. W 2027 roku suma może być wyższa ze względu na kolejną waloryzację.
ZUS przyzna pieniądze bez wniosku
To jedna z najważniejszych informacji dla seniorów. Po ukończeniu 75 lat osoba pobierająca emeryturę lub rentę z ZUS nie musi składać specjalnego wniosku o przyznanie dodatku z racji wieku.
Zakład przyznaje świadczenie z urzędu. Senior nie musi również przedstawiać zaświadczeń lekarskich potwierdzających stan zdrowia.
Inaczej wygląda sytuacja osób, które nie ukończyły jeszcze 75 lat. One również mogą mieć prawo do dodatku pielęgnacyjnego, ale muszą zostać uznane za całkowicie niezdolne do pracy oraz do samodzielnej egzystencji. W takim przypadku konieczne jest spełnienie dodatkowych warunków i przejście odpowiedniej procedury.
Dodatek pielęgnacyjny i zasiłek pielęgnacyjny to nie to samo
Nazwy tych świadczeń są bardzo podobne, dlatego łatwo je pomylić. Dodatek pielęgnacyjny jest świadczeniem związanym z emeryturą lub rentą i może być wypłacany przez ZUS.
Zasiłek pielęgnacyjny funkcjonuje natomiast na innych zasadach i jest świadczeniem rodzinnym wypłacanym przez właściwe organy gminne. Nie należy więc traktować tych dwóch świadczeń jako dwóch nazw tego samego dodatku.
Kiedy rocznik 1952 zobaczy wyższy przelew?
Nie wszyscy urodzeni w 1952 roku zaczną otrzymywać pieniądze w tym samym momencie. Prawo do dodatku z racji wieku jest związane z ukończeniem 75 lat, dlatego znaczenie ma data urodzenia konkretnej osoby.
W praktyce kolejni seniorzy z rocznika 1952 będą nabywali uprawnienie w ciągu 2027 roku. Następnie dodatek będzie wypłacany razem z ich podstawowym świadczeniem.
Dla wielu osób będzie to zauważalne zwiększenie domowego budżetu – i, co szczególnie istotne, w przypadku dodatku przyznawanego po ukończeniu 75 lat formalności za seniora załatwi ZUS.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.