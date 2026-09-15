ZUS wypłaca 336,16 zł co miesiąc. Dochód nie ma znaczenia, ale jest jeden ważny warunek
336,16 zł miesięcznie można otrzymywać niezależnie od wysokości emerytury czy innych dochodów. Chodzi o ryczałt energetyczny wypłacany przez ZUS. Świadczenie bywa przedstawiane jako dopłata do rachunków za prąd i gaz, jednak trzeba od razu zaznaczyć jedno: nie przysługuje wszystkim seniorom. Prawo do pieniędzy mają ściśle określone grupy osób.
W czasie rosnących kosztów utrzymania każde dodatkowe kilkaset złotych może mieć duże znaczenie dla domowego budżetu. Jednym ze świadczeń, o którym część uprawnionych może nie wiedzieć, jest ryczałt energetyczny.
Od 1 marca 2026 roku wynosi on dokładnie 336,16 zł miesięcznie. Kwota została oficjalnie ogłoszona przez Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w Monitorze Polskim.
Co ważne, w przypadku tego świadczenia nie obowiązuje typowe kryterium dochodowe. O prawie do pieniędzy decyduje przede wszystkim posiadanie określonych ustawowo uprawnień, a nie wysokość emerytury.
Nie każdemu emerytowi przysługuje 336,16 zł
Sam fakt pobierania emerytury, ukończenia 60 czy 65 lat albo wysokich rachunków za energię nie daje prawa do ryczałtu.
ZUS wskazuje cztery główne grupy osób, którym świadczenie może przysługiwać:
- kombatanci i inne osoby posiadające odpowiednie uprawnienia,
- byli żołnierze zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudniani m.in. w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach wydobycia rud uranu lub batalionach budowlanych,
- wdowy i wdowcy będący emerytami lub rencistami, pozostali po kombatantach i innych osobach uprawnionych,
- wdowy po żołnierzach przymusowo zatrudnianych, jeżeli pobierają emeryturę albo rentę.
To bardzo ważne zastrzeżenie, bo ryczałtu energetycznego nie należy mylić z powszechnym dodatkiem dla wszystkich seniorów.
Dochód nie zamyka drogi do świadczenia
W przeciwieństwie do wielu świadczeń socjalnych ZUS nie wskazuje dla ryczałtu energetycznego limitu dochodów, którego przekroczenie powodowałoby utratę prawa do pieniędzy.
Liczy się posiadanie odpowiedniego statusu i dokumentów potwierdzających uprawnienia. Oznacza to, że osoba należąca do jednej z ustawowych grup nie traci automatycznie prawa do ryczałtu dlatego, że otrzymuje wyższą emeryturę.
Trzeba jednak pamiętać o innej zasadzie. Jeżeli jedna osoba pobiera więcej niż jedno świadczenie z ZUS, nie oznacza to kilku ryczałtów energetycznych. Przysługuje tylko jeden.
Od marca kwota wzrosła do 336,16 zł
Wysokość ryczałtu zmienia się raz w roku. Nowa stawka zaczyna obowiązywać 1 marca.
W Monitorze Polskim opublikowano komunikat z 20 stycznia 2026 roku, zgodnie z którym od 1 marca ryczałt wynosi 336,16 zł miesięcznie. Taką samą wysokość świadczenia podaje obecnie ZUS oraz Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.
Osoby, które już mają ustalone prawo do tego świadczenia, nie muszą każdego roku składać nowego wniosku tylko dlatego, że zmieniła się jego wysokość.
Potrzebny jest wniosek ERK
Osoba, która spełnia warunki, ale dotychczas nie pobierała ryczałtu, musi wystąpić o jego przyznanie.
Podstawowym dokumentem jest formularz ERK – wniosek o świadczenie w wysokości dodatku kombatanckiego, dodatek kombatancki, dodatek kompensacyjny lub ryczałt energetyczny. Formularz jest dostępny w placówkach ZUS oraz na stronie internetowej Zakładu.
W zależności od podstawy uprawnienia potrzebna może być również decyzja Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych albo odpowiednie zaświadczenie organu wojskowego.
Przykładowo kombatant musi udokumentować okres działalności kombatanckiej lub represji, natomiast wdowa lub wdowiec po kombatancie potrzebuje potwierdzenia swoich uprawnień jako członek rodziny osoby uprawnionej.
Nie ma jednego terminu na złożenie dokumentów
To dobra wiadomość dla osób, które dopiero teraz dowiadują się o świadczeniu. ZUS informuje wprost, że wniosek o ryczałt energetyczny można złożyć w każdym czasie.
Nie ma więc corocznego naboru ani terminu w rodzaju „do końca września”. Jeżeli dana osoba posiada wymagane uprawnienia, może wystąpić do ZUS o ustalenie prawa do świadczenia.
To nie jest nowa dopłata dla wszystkich seniorów
Informacja o 336,16 zł miesięcznie bez kryterium dochodowego może brzmieć bardzo atrakcyjnie, ale kluczowe jest właśnie to zastrzeżenie.
Ryczałt energetyczny istnieje od lat i jest świadczeniem skierowanym do konkretnych grup wynikających z przepisów dotyczących kombatantów, osób represjonowanych i byłych żołnierzy przymusowo zatrudnianych oraz części ich małżonków po śmierci osoby uprawnionej.
Nie jest więc powszechną dopłatą do prądu dla każdego emeryta.
Dla osób spełniających warunki jest to jednak stałe, comiesięczne wsparcie, a wysokość emerytury sama w sobie nie pozbawia prawa do 336,16 zł. Dlatego szczególnie wdowy i wdowcy po osobach posiadających uprawnienia kombatanckie powinni sprawdzić, czy ryczałt nie przysługuje również im.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.