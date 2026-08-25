ZUS wypłaca dodatkowe 700 zł. Nie ma limitu wieku i progu dochodowego
Osoby pobierające rentę rodzinną po zmarłych rodzicach mogą otrzymać z ZUS dodatkowe pieniądze. Chodzi o dodatek dla sieroty zupełnej, który od 1 marca 2026 roku wynosi 689,17 zł miesięcznie. Przy jego przyznawaniu nie obowiązuje kryterium dochodowe, a sam dodatek nie ma osobnego limitu wieku. Najważniejszy warunek jest jednak jeden: osoba składająca wniosek musi mieć prawo do renty rodzinnej.
ZUS wypłaca 689,17 zł miesięcznie
Dodatek dla sieroty zupełnej jest wypłacany razem z rentą rodzinną, ale stanowi osobne świadczenie. Od 1 marca 2026 roku jego wysokość wynosi 689,17 zł miesięcznie. Kwota jest co roku podnoszona podczas marcowej waloryzacji emerytur i rent.
Od dodatku nie jest pobierana zaliczka na podatek dochodowy ani składka zdrowotna. Oznacza to, że uprawniona osoba otrzymuje pełną kwotę świadczenia. Wysokość zarobków i posiadanego majątku nie jest sprawdzana, ponieważ w przypadku tego dodatku nie obowiązuje kryterium dochodowe.
Dodatek może przysługiwać także osobie dorosłej
Dodatek często kojarzony jest wyłącznie z małoletnimi dziećmi, jednak przepisy nie określają maksymalnego wieku osoby uprawnionej. Nie oznacza to jednak, że pieniądze może otrzymać każdy dorosły, którego rodzice nie żyją. Prawo do dodatku jest bezpośrednio związane z prawem do renty rodzinnej.
Dzieci mogą pobierać rentę rodzinną do ukończenia 16 lat, a jeśli kontynuują naukę – co do zasady do ukończenia 25 lat. Renta może przysługiwać również bez względu na wiek osobie, która stała się całkowicie niezdolna do pracy przed ukończeniem 16 lat albo podczas nauki przed ukończeniem 25 lat. Jeżeli taka osoba nadal ma prawo do renty rodzinnej, może również otrzymywać dodatek dla sieroty zupełnej.
Utrata prawa do renty rodzinnej oznacza jednocześnie koniec wypłaty dodatku. Sam fakt śmierci obojga rodziców nie wystarczy więc do uzyskania pieniędzy z ZUS.
Kto jest uznawany za sierotę zupełną?
Dodatek przysługuje osobie uprawnionej do renty rodzinnej, której oboje rodzice nie żyją. ZUS może przyznać go również osobie pobierającej rentę po zmarłej matce, jeżeli ojciec jest nieznany. W takiej sytuacji brak danych ojca musi wynikać z aktu urodzenia.
Przepisy są w tej kwestii proste. Jeżeli oboje rodzice nie żyją, osoba pobierająca rentę rodzinną spełnia warunek sieroctwa zupełnego. Drugi przypadek dotyczy sytuacji, w której zmarła matka, a ojcostwo nigdy nie zostało ustalone. Sam brak kontaktu z ojcem albo nieuczestniczenie przez niego w wychowaniu dziecka nie oznacza, że jest on nieznany w rozumieniu przepisów.
Każde z rodzeństwa otrzymuje pełny dodatek
Renta rodzinna jest jednym wspólnym świadczeniem, które może zostać podzielone pomiędzy kilka uprawnionych osób. Inaczej wygląda sytuacja z dodatkiem dla sieroty zupełnej. ZUS przyznaje go każdej uprawnionej osobie oddzielnie.
Jeżeli więc troje rodzeństwa pobiera części tej samej renty rodzinnej i każde spełnia warunki do otrzymania dodatku, każdemu przysługuje pełne 689,17 zł miesięcznie. Kwota dodatku nie jest dzielona pomiędzy rodzeństwo.
Potrzebny jest wniosek ERRD
Dodatek nie jest wypłacany automatycznie. Aby go otrzymać, należy złożyć w ZUS wniosek ERRD. Do dokumentów trzeba dołączyć akty zgonu obojga rodziców. Jeżeli ojciec jest nieznany, potrzebny będzie akt zgonu matki oraz akt urodzenia potwierdzający brak danych ojca. Dokumentów nie trzeba przekazywać ponownie, jeżeli zostały wcześniej złożone przy ubieganiu się o rentę rodzinną.
Wniosek można złożyć osobiście lub przez pełnomocnika w dowolnej placówce ZUS, a także wysłać pocztą. Osoby przebywające za granicą mogą przekazać dokumenty za pośrednictwem polskiego konsulatu. W przypadku małoletniego dziecka formalności załatwia jego opiekun.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z ponad 15-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni inwestor giełdowy i praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.