ZUS wypłaca nawet ponad 4,3 tys. zł miesięcznie. Od 2026 roku pieniądze dostała kolejna grupa
Jedno z najwyższych świadczeń dodatkowych wypłacanych przez ZUS może obecnie przekraczać 4,3 tys. zł miesięcznie. Co istotne, nie obowiązuje przy nim kryterium dochodowe. Od początku 2026 roku dostęp do świadczenia wspierającego został rozszerzony na ostatnią grupę osób przewidzianą w harmonogramie programu.
Od 2026 roku wystarczy już 70 punktów
Świadczenie wspierające było wprowadzane etapami.
W 2024 roku program obejmował przede wszystkim osoby z najwyższą punktacją potrzeby wsparcia. W 2025 roku dołączyła kolejna grupa.
Od 1 stycznia 2026 roku o pieniądze mogą ubiegać się również osoby mające od 70 do 77 punktów potrzeby wsparcia. Tym samym program osiągnął docelowy zakres od 70 do 100 punktów.
Im więcej punktów, tym większa wypłata
Wysokość świadczenia jest bezpośrednio powiązana z rentą socjalną.
ZUS stosuje sześć progów:
- 95–100 punktów – 220 proc. renty socjalnej,
- 90–94 punkty – 180 proc.,
- 85–89 punktów – 120 proc.,
- 80–84 punkty – 80 proc.,
- 75–79 punktów – 60 proc.,
- 70–74 punkty – 40 proc.
Przy kwocie renty socjalnej obowiązującej od marca 2026 roku najwyższy poziom świadczenia wynosi około 4353 zł miesięcznie.
Zarobki nie przekreślają świadczenia
To jedna z najważniejszych zasad programu.
Świadczenie wspierające nie jest uzależnione od dochodu. ZUS wskazuje również, że można je pobierać niezależnie od innych świadczeń, np. emerytury, renty socjalnej czy świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji.
Pieniądze są ponadto zwolnione z podatku dochodowego i nie podlegają zajęciu przez komornika.
Najpierw WZON, dopiero później ZUS
Samo posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności nie wystarcza.
Najpierw trzeba uzyskać decyzję wojewódzkiego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności określającą poziom potrzeby wsparcia.
Dopiero gdy decyzja stanie się ostateczna, można złożyć wniosek o wypłatę świadczenia do ZUS.
Wniosek do ZUS składany jest elektronicznie.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.