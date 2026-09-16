ZUS wypłaci emeryturę wcześniej. Te osoby dostaną pieniądze przed terminem
Część emerytów i rencistów nie będzie musiała czekać do 20 września na swoje pieniądze. Najbliższy standardowy termin wypłaty przypada w niedzielę, dlatego ZUS musi zrealizować świadczenia wcześniej. Kluczową datą będzie piątek 18 września. Dla części seniorów wrześniowy przelew może być dodatkowo większy, ponieważ właśnie w tym miesiącu wypłacane są czternaste emerytury.
Wrześniowy kalendarz wypłat emerytur i rent przynosi kolejne przesunięcie.
Zakład Ubezpieczeń Społecznych standardowo realizuje świadczenia emerytalno-rentowe w kilku terminach: 1., 6., 10., 15., 20. i 25. dnia miesiąca.
Problem pojawia się wtedy, kiedy ustalony termin wypada w dzień wolny.
W takiej sytuacji seniorzy nie muszą czekać dłużej. ZUS przesuwa wypłatę do przodu. Zakład potwierdza, że jeśli termin płatności przypada w sobotę, niedzielę lub inny dzień wolny od pracy, świadczenie jest wypłacane wcześniej.
20 września wypada w niedzielę
I dokładnie z taką sytuacją będziemy mieli do czynienia za kilka dni.
20 września 2026 roku przypada w niedzielę.
Oznacza to zmianę dla osób, które właśnie 20. dnia miesiąca mają ustalony termin płatności emerytury lub renty.
Zamiast czekać do poniedziałku, pieniądze mają zostać przekazane wcześniej.
Termin przesuwa się na piątek 18 września.
Dla seniora oznacza to bardzo konkretną zmianę: świadczenie powinno zostać zrealizowane przed weekendem.
ZUS ma jasną zasadę
Nie jest to jednorazowa decyzja dotycząca wyłącznie września.
ZUS stosuje tę zasadę zawsze wtedy, gdy standardowy dzień płatności koliduje z weekendem albo innym dniem wolnym od pracy.
Zakład wyjaśnia:
Jeśli termin płatności świadczenia przypada na sobotę, niedzielę lub inny dzień wolny, wypłatę realizujemy do ostatniego dnia roboczego przed tym terminem.
Dlatego osoby mające termin na 20 września nie powinny być zaskoczone wcześniejszym pojawieniem się pieniędzy.
We wrześniu stało się to już raz
Wrzesień 2026 roku jest pod tym względem nietypowy.
Także 6 września przypadł w niedzielę. W rezultacie świadczenia z tego terminu zostały przesunięte na piątek 4 września.
Teraz sytuacja się powtarza.
Najbliższy zmieniony termin to:
20 września – niedziela,
18 września – piątek i wcześniejsza realizacja świadczeń.
Pozostały jeszcze jeden podstawowy wrześniowy termin ZUS – 25 września, który przypada w piątek i nie wymaga z tego powodu przesunięcia.
Dla części seniorów przelew będzie znacznie większy
Wrzesień jest jednak szczególny z jeszcze jednego powodu.
To właśnie teraz ZUS wypłaca czternaste emerytury.
Dodatkowe świadczenie trafia do uprawnionych razem z podstawową emeryturą lub rentą. ZUS wskazał jako terminy wypłat: 1, 6, 10, 15, 20 i 25 września. Osoby pobierające świadczenia przedemerytalne otrzymają je natomiast 1 października.
Dlatego osoby uprawnione do czternastki, których standardowy termin przypada na 20. dzień miesiąca, mogą otrzymać wcześniej nie tylko podstawową emeryturę lub rentę, ale także należną czternastkę.
Nawet 1978,49 zł dodatkowo
Pełna czternasta emerytura w 2026 roku wynosi 1978,49 zł brutto.
Tyle otrzymują osoby, których podstawowe świadczenie nie przekracza 2900 zł brutto.
Przy świadczeniach powyżej 2900 zł obowiązuje mechanizm „złotówka za złotówkę”. Każda złotówka przekroczenia progu zmniejsza czternastkę o złotówkę.
Przykładowo przy emeryturze wynoszącej 3500 zł brutto przekroczenie wynosi 600 zł, dlatego czternastka wyniesie 1378,49 zł brutto.
Jeżeli wyliczona czternastka byłaby niższa niż 50 zł brutto, ZUS jej nie wypłaci. W praktyce dodatkowego świadczenia nie otrzymają osoby, których podstawowa emerytura lub renta przekracza 4828,49 zł brutto.
Nie trzeba składać żadnego wniosku
To kolejna istotna informacja.
Seniorzy uprawnieni do czternastej emerytury nie muszą składać w ZUS żadnego wniosku.
Zakład ustala prawo do dodatkowego świadczenia i wypłaca je automatycznie razem z wrześniową emeryturą lub rentą.
Oznacza to, że osoba mająca termin płatności na 20 września nie musi również występować do ZUS o wcześniejszą wypłatę z powodu niedzieli.
Przesunięcie wynika z kalendarza i zasad stosowanych przez Zakład.
Sprawdź datę swojej wypłaty
Najważniejsza informacja dotyczy więc konkretnej grupy świadczeniobiorców.
Jeżeli termin twojej emerytury lub renty przypada na 20. dzień miesiąca, wrześniowe świadczenie zostanie zrealizowane wcześniej – w związku z tym, że 20 września wypada w niedzielę. Kluczową datą jest piątek 18 września.
Dla części seniorów będzie to dodatkowo jedna z największych wypłat w tym roku, ponieważ razem z podstawowym świadczeniem ZUS wypłaca we wrześniu należną czternastą emeryturę.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.