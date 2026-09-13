ZUS wypłaci pieniądze wcześniej. Ta grupa emerytów dostanie przelew już 18 września, dojdzie nawet 1978,49 zł
Część emerytów i rencistów nie będzie musiała czekać do swojego standardowego terminu wypłaty. 20 września wypada w tym roku w niedzielę, dlatego świadczenia powinny trafić do uprawnionych wcześniej – najpóźniej w piątek 18 września. Tegoroczny wrzesień jest szczególny również z innego powodu. ZUS wypłaca razem z emeryturami i rentami czternaste emerytury. Pełne dodatkowe świadczenie wynosi 1978,49 zł brutto.
Dla części seniorów druga połowa września przyniesie pieniądze wcześniej, niż wynikałoby to z daty wpisanej w standardowym harmonogramie.
Powód jest prosty: 20 września 2026 roku przypada w niedzielę.
Zasady stosowane przez ZUS są w takich przypadkach korzystne dla świadczeniobiorców. Jeżeli termin płatności emerytury lub renty przypada w sobotę, niedzielę albo inny ustawowo wolny dzień, wypłata jest realizowana do ostatniego dnia roboczego poprzedzającego termin. ZUS opisywał ten mechanizm również przy wcześniejszych przesunięciach wypłat.
W tym przypadku będzie to piątek 18 września.
ZUS wypłaci pieniądze wcześniej
Standardowe terminy wypłacania emerytur i rent przez ZUS przypadają na 1., 6., 10., 15., 20. i 25. dzień miesiąca.
ZUS potwierdził również, że właśnie w tych terminach we wrześniu 2026 roku wypłacane są czternaste emerytury.
Dla osób z terminem przypadającym na 20 września układ kalendarza oznacza więc przyspieszenie.
20 września – niedziela
18 września – piątek i ostatni dzień roboczy przed terminem
Właśnie dlatego osoby należące do tej grupy powinny otrzymać świadczenie najpóźniej przed weekendem.
I to nie musi być tylko zwykła emerytura
Wrześniowa wypłata może być znacznie wyższa od tej, którą senior otrzymuje w zwykłym miesiącu.
Wszystko za sprawą czternastej emerytury.
ZUS rozpoczął jej wypłacanie 1 września. Dodatkowe świadczenie jest przekazywane automatycznie razem z wrześniową emeryturą lub rentą. Nie trzeba wypełniać formularza, odwiedzać placówki ani składać elektronicznego wniosku.
Dla osób z terminem 20. dnia miesiąca oznacza to, że wcześniejsza wrześniowa wypłata może obejmować zarówno podstawowe świadczenie, jak i należną czternastkę.
Nawet 1978,49 zł brutto dodatkowo
Pełna czternasta emerytura w 2026 roku wynosi 1978,49 zł brutto.
Nie jest to przypadkowa kwota. Od 1 marca 2026 roku właśnie tyle wynosi najniższa emerytura.
Pełną czternastkę otrzymują osoby, których podstawowa emerytura lub renta nie przekracza 2900 zł brutto.
Przykładowo senior otrzymujący 2500 zł brutto podstawowego świadczenia może mieć we wrześniu naliczone:
2500 zł emerytury + 1978,49 zł czternastki = 4478,49 zł brutto.
Przy emeryturze 2900 zł będzie to:
2900 zł + 1978,49 zł = 4878,49 zł brutto.
To kwoty przed potrąceniem składki zdrowotnej i ewentualnej zaliczki na PIT.
Powyżej 2900 zł czternastka zaczyna maleć
Przekroczenie 2900 zł emerytury nie oznacza automatycznej utraty dodatkowego świadczenia.
ZUS stosuje zasadę „złotówka za złotówkę”.
Za każdą złotówkę przekroczenia progu 2900 zł czternasta emerytura zostaje pomniejszona o złotówkę.
ZUS podaje konkretny przykład: przy emeryturze wynoszącej 3500 zł brutto czternastka wyniesie 1378,49 zł brutto.
Łącznie daje to we wrześniu:
3500 zł + 1378,49 zł = 4878,49 zł brutto.
Przy świadczeniu 4000 zł brutto czternastka wyniesie 878,49 zł brutto.
Przy 4500 zł będzie to 378,49 zł brutto.
Jest granica, po której ZUS czternastki nie wypłaci
Przepisy przewidują minimalną wysokość dodatkowego świadczenia.
Jeżeli po zastosowaniu zasady „złotówka za złotówkę” czternastka byłaby niższa niż 50 zł brutto, ZUS jej nie wypłaci.
W praktyce oznacza to, że dodatkowego świadczenia nie otrzymają osoby, których emerytura lub renta przekracza 4828,49 zł brutto.
Czternastki nie otrzyma również osoba, która na dzień poprzedzający miesiąc wypłaty ma zawieszone prawo do emerytury lub renty.
Nie trzeba składać żadnego wniosku
To ważna informacja szczególnie dla osób starszych.
ZUS wypłaca czternastkę z urzędu.
Nie trzeba składać wniosku ani płacić żadnej firmie za „pomoc” w uzyskaniu świadczenia. Jeżeli senior spełnia warunki, pieniądze zostaną naliczone automatycznie.
ZUS pobiera natomiast od czternastki składkę zdrowotną oraz – jeśli wynika to z zasad podatkowych – zaliczkę na podatek dochodowy.
Samo dodatkowe świadczenie jest jednocześnie wolne od potrąceń i egzekucji komorniczej oraz nie wpływa na prawo do świadczeń uzależnionych od dochodu.
18 września warto sprawdzić konto
Najważniejsza informacja dotyczy więc seniorów, którzy standardowo mają ustalony termin płatności na 20. dzień miesiąca.
We wrześniu 2026 roku jest to niedziela.
Z tego powodu pieniądze powinny zostać przekazane wcześniej, a 18 września jest ostatnim dniem roboczym przed standardowym terminem wypłaty.
Dla części osób będzie to przy tym wyjątkowo wysoki przelew, ponieważ do podstawowej emerytury lub renty ZUS dołączy należną czternastą emeryturę.
Pełna kwota dodatkowego świadczenia to w tym roku 1978,49 zł brutto.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.