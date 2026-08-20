ZUS wypłaci seniorom 1978,49 zł miesięcznie. Jeden warunek: liczba dzieci
Senior otrzymujący zaledwie 400 zł emerytury może dostać dodatkowo 1578,49 zł miesięcznie. Łączna wypłata wzrośnie wtedy do 1978,49 zł brutto. Nie jest to jednak zwykłe przeliczenie emerytury. Pieniądze pochodzą z rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego „Mama 4+”.
ZUS może dopłacić do najniższej emerytury
Od 1 marca 2026 roku najniższa emerytura wynosi 1978,49 zł brutto. Do tej kwoty może zostać podniesiony łączny dochód osoby uprawnionej do świadczenia „Mama 4+”. Nie zawsze oznacza to wypłatę pełnych 1978,49 zł. Jeżeli senior pobiera już emeryturę albo rentę, ZUS wypłaci jedynie brakującą różnicę.
Osoba otrzymująca 400 zł emerytury może więc uzyskać 1578,49 zł uzupełnienia. Łączna kwota wyniesie 1978,49 zł. Oznacza to prawie 5-krotny wzrost miesięcznej wypłaty. Przy emeryturze wynoszącej 900 zł świadczenie uzupełniające może sięgnąć 1078,49 zł. Przy emeryturze 1500 zł będzie to 478,49 zł. Senior otrzymujący 1900 zł może dostać 78,49 zł.
Jeżeli emerytura albo renta wynosi przynajmniej 1978,49 zł, świadczenie nie przysługuje, że suma emerytury i świadczenia uzupełniającego nie może przekroczyć najniższej emerytury.
Pełne 1978,49 zł dla osoby bez emerytury
Program obejmuje także osoby, które nie wypracowały prawa do żadnej emerytury ani renty. Jeżeli spełniają pozostałe warunki, mogą otrzymać pełne 1978,49 zł brutto miesięcznie. To ważne dla rodziców, którzy przez wiele lat zajmowali się dziećmi. Część z nich nie podejmowała pracy albo pracowała zbyt krótko, aby uzyskać świadczenie z własnych składek. „Mama 4+” nie jest jednak nagrodą za wychowanie licznej rodziny. Ma zapewnić podstawowe utrzymanie osobie, która nie ma odpowiedniego dochodu. Dlatego każda sprawa jest oceniana indywidualnie.
Które matki mogą otrzymać pieniądze
Kobieta musi mieć ukończone 60 lat. Powinna urodzić i wychować albo tylko wychować co najmniej 4 dzieci.
Uwzględnione mogą zostać dzieci własne, dzieci współmałżonka oraz dzieci przysposobione. Przepisy obejmują również dzieci przyjęte do rodziny zastępczej. Wyjątkiem jest zawodowa rodzina zastępcza. Wnioskodawczyni musi mieszkać w Polsce. Powinna mieć tutaj ośrodek interesów życiowych przez co najmniej 10 lat po ukończeniu 16. roku życia. Obowiązują również warunki dotyczące obywatelstwa albo legalnego pobytu. Najważniejszym warunkiem finansowym jest brak dochodu zapewniającego niezbędne środki utrzymania. ZUS nie podaje jednej granicy dochodowej obowiązującej wszystkich wnioskodawców.
Ojciec również może złożyć wniosek, ale tylko wyjątkowo
Nazwa „Mama 4+” może sugerować, że świadczenie jest przeznaczone wyłącznie dla kobiet. W określonych przypadkach może je jednak otrzymać także ojciec.
Mężczyzna musi mieć ukończone 65 lat i wychować co najmniej 4 dzieci. Dodatkowo matka dzieci musiała umrzeć, porzucić rodzinę albo przez długi czas nie uczestniczyć w wychowaniu. Ojciec musi również spełnić warunki dotyczące dochodu, miejsca zamieszkania i sytuacji materialnej. Nie wystarczy samo posiadanie 4 dorosłych dzieci.
ZUS sprawdzi nie tylko wysokość emerytury
Niska emerytura nie przesądza jeszcze o przyznaniu świadczenia. ZUS może sprawdzić inne dochody wnioskodawcy, posiadany majątek oraz sytuację rodzinną.
Znaczenie może mieć wynagrodzenie z pracy, dochód z działalności oraz dochód z gospodarstwa rolnego. ZUS zapyta również o pobierane świadczenia i inne źródła utrzymania. W formularzu trzeba przedstawić sytuację osobistą, rodzinną, majątkową i materialną. Nie należy pomijać dodatkowych dochodów. Ich późniejsze ujawnienie może doprowadzić do wydania decyzji o zwrocie nienależnie pobranych pieniędzy.
Nie istnieje prosta zasada mówiąca, że każda osoba z dochodem poniżej 1978,49 zł otrzyma uzupełnienie. Prezes ZUS ocenia, czy wnioskodawca rzeczywiście nie ma środków potrzebnych do utrzymania.
Jakie dokumenty trzeba przygotować
Świadczenie nie zostanie przyznane z urzędu. Osoba zainteresowana musi złożyć wniosek o rodzicielskie świadczenie uzupełniające.
We wniosku należy podać dane osobowe i adresowe. Potrzebne będą również numery PESEL dzieci. W określonych przypadkach ZUS może zażądać zagranicznych aktów urodzenia albo dokumentów dotyczących rodziny zastępczej. Do wniosku dołącza się oświadczenie opisujące sytuację osobistą, rodzinną i materialną. ZUS może poprosić o zaświadczenia z urzędu skarbowego, dokumenty dotyczące zatrudnienia oraz informacje o gospodarstwie rolnym. Urząd może również badać, czy wnioskodawca faktycznie wychowywał dzieci. Znaczenie mają przerwy w wychowywaniu, ograniczenie praw rodzicielskich oraz umieszczenie dzieci w pieczy zastępczej.
Wniosek osoby objętej powszechnym systemem rozpatruje prezes ZUS. W przypadku części rolników właściwy będzie prezes KRUS.
Pieniądze nie przysługują za wszystkie poprzednie miesiące
Złożenie wniosku nie oznacza automatycznej wypłaty za okres od ukończenia 60 lub 65 lat. Nie należy też zakładać, że ZUS wyrówna świadczenie za kilka wcześniejszych lat. Według ZUS, wypłata przysługuje od pierwszego dnia miesiąca, w którym prezes Zakładu wydał decyzję. Nie może to nastąpić przed osiągnięciem powszechnego wieku emerytalnego. Jeżeli ktoś spełnia warunki, ale nie składa wniosku, ZUS nie rozpocznie wypłat samodzielnie. Odkładanie sprawy może więc oznaczać utratę kolejnych miesięcy świadczenia.
Przyznane świadczenie można stracić
Prawo do „Mama 4+” nie zawsze jest przyznawane na niezmiennych zasadach do końca życia. Osoba pobierająca pieniądze ma obowiązek informować ZUS o zmianach.
Dotyczy to między innymi rozpoczęcia pracy, uzyskania dodatkowego dochodu albo prawa do kolejnego świadczenia. ZUS może wtedy ponownie ocenić sytuację materialną. Znaczenie ma także dalsze zamieszkiwanie w Polsce. Świadczenie przysługuje podczas zamieszkiwania na terytorium kraju. Prawo może ustać, jeżeli znikną okoliczności będące podstawą jego przyznania. ZUS wyda wówczas decyzję i wskaże datę zakończenia wypłat. Świadczenia nie otrzyma również osoba, której emerytura albo renta osiąga kwotę najniższej emerytury. Przeszkodą może być pozbawienie praw rodzicielskich albo długotrwałe zaprzestanie wychowywania dzieci.
Od odmowy ZUS można się odwołać
Odmowa nie musi kończyć sprawy. W ciągu 14 dni od otrzymania decyzji można wystąpić do prezesa ZUS o ponowne rozpatrzenie wniosku.
Możliwe jest także złożenie skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Termin wynosi 30 dni od doręczenia decyzji. Skargę składa się za pośrednictwem prezesa ZUS. W odwołaniu warto wskazać pominięte dokumenty oraz dokładnie opisać sytuację materialną. Istotne mogą być również dowody potwierdzające osobiste wychowywanie dzieci.
Przed wizytą w ZUS warto wykonać 3 kroki
Najpierw należy sprawdzić wysokość własnej emerytury albo renty. Od 1 marca 2026 roku punktem odniesienia jest 1978,49 zł brutto. Następnie trzeba przygotować dane 4 dzieci i dokumenty dotyczące sytuacji finansowej. Warto wykazać wszystkie dochody, świadczenia oraz składniki majątku. Ostatnim krokiem jest złożenie kompletnego wniosku. Sam fakt wychowania 4 dzieci nie uruchamia wypłaty. Bez decyzji prezesa ZUS pieniądze nie trafią na konto.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z ponad 15-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni inwestor giełdowy i praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.