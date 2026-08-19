Ogłoszono nowy próg podatkowy. Sprawdzamy kto dostanie dodatkowo 3600 zł
Rząd potwierdził dużą zmianę w podatku dochodowym. Od 2027 roku pierwszy próg PIT ma wzrosnąć do 130 tys. zł, a między nim a stawką 32 proc. pojawi się nowa stawka 24 proc. Ministerstwo Finansów zapowiada oszczędność do 3600 zł rocznie, ale taką kwotę otrzyma tylko część podatników.
Rząd potwierdził 3 stawki PIT od 2027 roku
O wysokości korzyści nie zdecyduje sama pensja brutto. Najważniejsza będzie roczna podstawa opodatkowania. Inaczej ustala ją pracownik, inaczej przedsiębiorca, a jeszcze inaczej wygląda sytuacja emeryta.
Obecnie dochód do 120 tys. zł podlega stawce 12 proc. Podatek pomniejsza się o kwotę zmniejszającą w wysokości 3600 zł. Od nadwyżki ponad 120 tys. zł fiskus pobiera już 32 proc.
Jak poinformowało 19 sierpnia Ministerstwo Finansów, od 2027 roku pierwsza stawka nadal wyniesie 12 proc., ale obejmie dochody do 130 tys. zł. Nadwyżka od 130 tys. do 150 tys. zł zostanie opodatkowana według nowej stawki 24 proc. Dopiero dochód przekraczający 150 tys. zł będzie objęty stawką 32 proc.
Resort szacuje, że na reformie skorzysta około 3,5 mln podatników. Odsetek osób płacących najwyższą stawkę ma spaść z 14 proc. do 7,2 proc. wszystkich podatników rozliczających się według skali.
Ministerstwo uzasadnia zmianę szybkim wzrostem wynagrodzeń. Według danych przedstawionych przez resort przeciętne pensje wzrosły między 2023 a 2026 rokiem o 31 proc. Po uwzględnieniu inflacji realny wzrost wyniósł 19 proc.
Na razie jest to zapowiedź rządu i Ministerstwa Finansów. Aby nowe zasady zaczęły obowiązywać, potrzebna jest jeszcze ustawa. Projekt musi przejść przez parlament i zostać podpisany przez prezydenta.
Skąd bierze się maksymalne 3600 zł?
Maksymalna korzyść składa się z 2 części. Pierwsza dotyczy dochodu między 120 tys. a 130 tys. zł. Obecnie ten fragment jest opodatkowany stawką 32 proc. Po zmianie obejmie go stawka 12 proc. Różnica wynosi 20 punktów procentowych. Przy pełnych 10 tys. zł daje to 2000 zł oszczędności.
Druga część dotyczy dochodu między 130 tys. a 150 tys. zł. Dzisiaj również podlega on stawce 32 proc. Od 2027 roku ma zostać objęty stawką 24 proc. Różnica wyniesie 8 punktów procentowych. Przy 20 tys. zł dochodu daje to kolejne 1600 zł.
Łączna maksymalna korzyść wyniesie więc 3600 zł rocznie. Otrzyma ją podatnik, którego podstawa opodatkowania osiągnie co najmniej 150 tys. zł. Osoba z niższym dochodem skorzysta tylko z części zmiany. Podatnik, który nie przekroczy 120 tys. zł, nie zyska nic.
Dochód 125 tys. zł da 1000 zł oszczędności
Przy rocznej podstawie opodatkowania wynoszącej 125 tys. zł podatek na obecnych zasadach wynosi 12 400 zł. Po zmianie spadnie do 11 400 zł. Roczna korzyść wyniesie dokładnie 1000 zł, czyli średnio około 83 zł miesięcznie.
Przy dochodzie równym 130 tys. zł obecny podatek wynosi 14 tys. zł. Nowa skala obniży go do 12 tys. zł. Podatnik zachowa więc 2000 zł rocznie.
Osoba z podstawą opodatkowania na poziomie 140 tys. zł płaci obecnie 17 200 zł PIT. Po reformie pierwsze 130 tys. zł zostanie rozliczone według stawki 12 proc., a pozostałe 10 tys. zł według stawki 24 proc. Podatek wyniesie 14 400 zł. Oszczędność wzrośnie do 2800 zł.
Przy dochodzie 150 tys. zł obecny podatek wynosi 20 400 zł. Po zmianie spadnie do 16 800 zł. W tym przypadku podatnik wykorzysta pełne 3600 zł.
Korzyść nie będzie dalej rosła. Przy podstawie wynoszącej 180 tys. zł obecny podatek to 30 tys. zł. Według nowej skali wyniesie 26 400 zł. Różnica nadal będzie równa 3600 zł, ponieważ dochód powyżej 150 tys. zł pozostanie objęty stawką 32 proc.
Pracownik z pensją 12 tys. zł brutto zyska niewiele
W przypadku pracownika wynagrodzenie brutto nie jest podstawą opodatkowania. Najpierw odejmuje się składki społeczne finansowane przez zatrudnionego oraz koszty uzyskania przychodu. Z tego powodu próg 130 tys. zł nie odpowiada pensji wynoszącej około 10 833 zł brutto miesięcznie.
Poniższe obliczenia zakładają pełny rok pracy u jednego pracodawcy, standardowe koszty uzyskania przychodu wynoszące 3000 zł rocznie oraz brak dodatkowych ulg. Pokazują wyłącznie różnicę w PIT. Składki społeczne i zdrowotne pozostają bez zmian.
Pracownik zarabiający 10 tys. zł brutto miesięcznie uzyska roczną podstawę opodatkowania w wysokości około 100 548 zł. Nie przekroczy obecnego progu, dlatego reforma nie zmieni jego podatku. Roczna korzyść wyniesie 0 zł.
Przy pensji 12 tys. zł brutto miesięcznie podstawa wyniesie około 121 258 zł. Podatnik wejdzie tylko nieznacznie ponad obecny próg. W skali całego roku zaoszczędzi około 252 zł, czyli średnio 21 zł miesięcznie.
Przy wynagrodzeniu 13 tys. zł brutto podstawa opodatkowania wzrośnie do około 131 612 zł. Roczna korzyść wyniesie około 2129 zł. W przeliczeniu na 12 miesięcy będzie to średnio 177 zł.
Pracownik otrzymujący 14 tys. zł brutto miesięcznie osiągnie podstawę na poziomie około 141 967 zł. Jego podatek spadnie o około 2957 zł rocznie, czyli średnio o 246 zł miesięcznie.
Pełną korzyść uzyska pracownik zarabiający około 14 800 zł brutto miesięcznie lub więcej. Jego roczna podstawa przekroczy 150 tys. zł, dlatego podatek będzie niższy o 3600 zł. Daje to średnio 300 zł miesięcznie.
Zmiana nie musi być widoczna w identycznej wysokości w każdym miesiącu. Zaliczki na PIT są liczone narastająco. Największa różnica pojawi się pod koniec roku, gdy pracownik przekroczy kolejne progi.
Emeryt rozlicza PIT według tej samej skali
Emerytury i renty również podlegają skali podatkowej. W ich przypadku nie występują pracownicze koszty uzyskania przychodu ani składki społeczne potrącane z pensji. Kwota brutto świadczenia jest więc znacznie bliższa podstawie opodatkowania.
Emeryt z rocznym dochodem wynoszącym 100 tys. zł nie odczuje zmiany. Przy dochodzie 125 tys. zł zyska 1000 zł. Dochód 140 tys. zł przyniesie 2800 zł oszczędności, a dopiero podstawa wynosząca co najmniej 150 tys. zł pozwoli wykorzystać pełne 3600 zł.
Przy wyliczeniach trzeba uwzględnić nie tylko 12 podstawowych wypłat. Do rocznego dochodu mogą wejść także 13. i 14. emerytura oraz inne świadczenia podlegające opodatkowaniu. Znaczenie mają również dodatkowe dochody z pracy, zlecenia albo najmu rozliczanego według skali.
Reforma nie zmieni składki zdrowotnej pobieranej ze świadczeń. Emeryt zyska wyłącznie na niższym PIT. Ostateczną kwotę pokaże roczne rozliczenie wszystkich dochodów opodatkowanych według skali.
Przedsiębiorca skorzysta tylko wtedy, gdy wybrał skalę
Przedsiębiorca rozliczający działalność według skali skorzysta z tych samych progów co pracownik i emeryt. Podstawą nie jest jednak przychód firmy, lecz dochód po odjęciu kosztów oraz dopuszczalnych odliczeń.
Firma może osiągnąć 300 tys. zł przychodu, ale po odjęciu 175 tys. zł kosztów jej dochód wyniesie 125 tys. zł. Przy takiej podstawie właściciel zaoszczędzi 1000 zł rocznie. Jeżeli dochód wyniesie 140 tys. zł, korzyść wzrośnie do 2800 zł. Pełne 3600 zł pojawi się od podstawy wynoszącej 150 tys. zł.
Przedsiębiorca na podatku liniowym nie skorzysta z nowych progów, ponieważ płaci PIT według stawki 19 proc. Zmiana nie obejmie też osób rozliczających ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Dla nich korzyść z reformy skali wyniesie 0 zł.
Rząd zapowiedział jednocześnie przywrócenie limitu 250 tys. euro, który ma warunkować możliwość wyboru ryczałtu. Obecny limit wynosi 2 mln euro. Część przedsiębiorców może więc stracić prawo do tej formy rozliczenia. Dopiero pełny projekt ustawy pokaże, czy przejście na skalę lub podatek liniowy zneutralizuje korzyść wynikającą z nowych progów.
Pakiet obejmuje także podniesienie daniny solidarnościowej z 4 do 5 proc. oraz zmiany w preferencji IP Box. Podstawowa stawka CIT dla największych podmiotów ma wzrosnąć z 19 do 22 proc. Zmiana obejmie firmy z przychodami przekraczającymi 50 mln euro oraz podatkowe grupy kapitałowe.
Sprawdź podstawę opodatkowania w swoim zeznaniu
Aby oszacować własną korzyść, trzeba sprawdzić roczną podstawę opodatkowania w PIT-37 albo PIT-36. Pensja brutto, przychód firmy lub kwota wpływająca na konto nie wystarczą do prawidłowego obliczenia.
Przy podstawie do 120 tys. zł zmiana nie przyniesie oszczędności. Między 120 tys. a 130 tys. zł korzyść wyniesie 20 proc. nadwyżki ponad 120 tys. zł. Przy dochodzie od 130 tys. do 150 tys. zł trzeba dodać 2000 zł oraz 8 proc. nadwyżki ponad 130 tys. zł. Od 150 tys. zł oszczędność osiągnie maksymalne 3600 zł rocznie.
Przed podjęciem decyzji o zmianie formy opodatkowania przedsiębiorca powinien poczekać na pełny projekt. Rząd przedstawił główne parametry reformy, ale szczegółowe przepisy mogą określić dodatkowe zasady, terminy oraz rozwiązania przejściowe.
Tagi: PIT, progi podatkowe, podatki 2027, Ministerstwo Finansów, wynagrodzenia, emerytury, przedsiębiorcy, skala podatkowa
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z ponad 15-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni inwestor giełdowy i praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.