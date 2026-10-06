Polska obniżyła VAT na paliwa. Komisja Europejska reaguje
Komisja Europejska analizuje polskie przepisy, które od 3 października obniżyły VAT na benzynę i olej napędowy z 23 do 8 proc. Bruksela przypomina, że unijne regulacje nie przewidują takiej preferencyjnej stawki dla paliw kopalnych. Na razie KE nie przesądza jednak, jakie działania podejmie wobec Polski.
Obniżka jest częścią programu „Ceny Paliwa Niżej” i ma obowiązywać do 31 grudnia 2026 r. Rząd zmniejszył również akcyzę oraz wprowadził maksymalne ceny benzyny i oleju napędowego.
Bruksela: unijne przepisy się nie zmieniły
Rzeczniczka Komisji Europejskiej ds. podatków Louise Bogey powiedziała w rozmowie z brukselską korespondentką RMF FM Katarzyną Szymańską-Borginon, że KE analizuje nowe polskie regulacje.
Jak podkreśliła, „unijne prawo w tej sprawie się nie zmieniło”. Dyrektywa VAT pozwala państwom stosować stawki obniżone wyłącznie do określonych kategorii towarów i usług. Standardowa stawka VAT w UE nie może być niższa niż 15 proc., a obniżone stawki mogą być stosowane na zasadach określonych w załączniku III do dyrektywy.
Komisja już wcześniej zwracała Polsce uwagę na podobne rozwiązanie. Warszawa argumentowała wówczas, że obniżka ma charakter wyjątkowy i czasowy oraz jest reakcją na gwałtowny wzrost cen paliw związany z sytuacją geopolityczną.
Polska jest obecnie wyjątkiem w UE
Według informacji przekazanych przez Komisję Europejską Polska jest obecnie jedynym znanym Brukseli państwem UE stosującym obniżoną stawkę VAT na benzynę i olej napędowy.
Inaczej wygląda sytuacja z akcyzą. Państwa członkowskie mogą ją obniżać, o ile zachowują minimalne poziomy określone w prawie unijnym. Polska właśnie do tych minimalnych poziomów obniżyła akcyzę – o 29 gr na litrze benzyny i 28 gr na litrze oleju napędowego.
KE kwestionuje skuteczność obniżania VAT
Bruksela zwraca uwagę również na ekonomiczny aspekt rozwiązania. Według Komisji obniżenie VAT nie musi w całości przełożyć się na ceny widoczne na stacjach. Część korzyści podatkowej może zostać zatrzymana na wcześniejszych etapach sprzedaży.
Polski rząd szacuje natomiast, że cały pakiet – obejmujący VAT, akcyzę oraz maksymalne ceny detaliczne – pozwala obniżyć cenę paliwa o około 1,2-1,3 zł na litrze.
Kierowcy w Warszawie też korzystają z niższej stawki
Nowe zasady obowiązują na stacjach w całej Polsce, również w Warszawie. Na 6 października maksymalna cena Pb95 została ustalona na 6,79 zł za litr, Pb98 na 7,66 zł, a oleju napędowego na 7,82 zł. Stacje mogą sprzedawać paliwo taniej, ale nie mogą przekraczać tych limitów.
Co może zrobić Komisja Europejska?
Na razie nie ma decyzji o wszczęciu nowej procedury naruszeniowej. Komisja analizuje przepisy i może poprosić polskie władze o dalsze wyjaśnienia.
Dopiero później może zdecydować, czy sprawa zostanie zamknięta, czy przejdzie do formalnego postępowania dotyczącego naruszenia prawa UE.
Dla kierowców oznacza to, że 8-procentowy VAT nadal obowiązuje. Sama analiza prowadzona przez Brukselę nie powoduje automatycznego wycofania obniżki ani zmiany cen na stacjach.
Magister inżynier Technologii Żywienia i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.