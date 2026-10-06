Polska obniżyła VAT na paliwa. Komisja Europejska reaguje

6 października 2026 12:37 | Autor: Bartłomiej Radecki | Polska i świat | Brak komentarzy

Komisja Europejska analizuje polskie przepisy, które od 3 października obniżyły VAT na benzynę i olej napędowy z 23 do 8 proc. Bruksela przypomina, że unijne regulacje nie przewidują takiej preferencyjnej stawki dla paliw kopalnych. Na razie KE nie przesądza jednak, jakie działania podejmie wobec Polski.

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Fot. Warszawa w Pigułce

Obniżka jest częścią programu „Ceny Paliwa Niżej” i ma obowiązywać do 31 grudnia 2026 r. Rząd zmniejszył również akcyzę oraz wprowadził maksymalne ceny benzyny i oleju napędowego.

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Rzeczniczka Komisji Europejskiej ds. podatków Louise Bogey powiedziała w rozmowie z  brukselską korespondentką RMF FM Katarzyną Szymańską-Borginon, że KE analizuje nowe polskie regulacje.

Jak podkreśliła, „unijne prawo w tej sprawie się nie zmieniło”. Dyrektywa VAT pozwala państwom stosować stawki obniżone wyłącznie do określonych kategorii towarów i usług. Standardowa stawka VAT w UE nie może być niższa niż 15 proc., a obniżone stawki mogą być stosowane na zasadach określonych w załączniku III do dyrektywy.

Komisja już wcześniej zwracała Polsce uwagę na podobne rozwiązanie. Warszawa argumentowała wówczas, że obniżka ma charakter wyjątkowy i czasowy oraz jest reakcją na gwałtowny wzrost cen paliw związany z sytuacją geopolityczną.

Polska jest obecnie wyjątkiem w UE

Według informacji przekazanych przez Komisję Europejską Polska jest obecnie jedynym znanym Brukseli państwem UE stosującym obniżoną stawkę VAT na benzynę i olej napędowy.

Inaczej wygląda sytuacja z akcyzą. Państwa członkowskie mogą ją obniżać, o ile zachowują minimalne poziomy określone w prawie unijnym. Polska właśnie do tych minimalnych poziomów obniżyła akcyzę – o 29 gr na litrze benzyny i 28 gr na litrze oleju napędowego.

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Bruksela zwraca uwagę również na ekonomiczny aspekt rozwiązania. Według Komisji obniżenie VAT nie musi w całości przełożyć się na ceny widoczne na stacjach. Część korzyści podatkowej może zostać zatrzymana na wcześniejszych etapach sprzedaży.

Polski rząd szacuje natomiast, że cały pakiet – obejmujący VAT, akcyzę oraz maksymalne ceny detaliczne – pozwala obniżyć cenę paliwa o około 1,2-1,3 zł na litrze.

Kierowcy w Warszawie też korzystają z niższej stawki

Nowe zasady obowiązują na stacjach w całej Polsce, również w Warszawie. Na 6 października maksymalna cena Pb95 została ustalona na 6,79 zł za litr, Pb98 na 7,66 zł, a oleju napędowego na 7,82 zł. Stacje mogą sprzedawać paliwo taniej, ale nie mogą przekraczać tych limitów.

Co może zrobić Komisja Europejska?

Na razie nie ma decyzji o wszczęciu nowej procedury naruszeniowej. Komisja analizuje przepisy i może poprosić polskie władze o dalsze wyjaśnienia.

Dopiero później może zdecydować, czy sprawa zostanie zamknięta, czy przejdzie do formalnego postępowania dotyczącego naruszenia prawa UE.

Dla kierowców oznacza to, że 8-procentowy VAT nadal obowiązuje. Sama analiza prowadzona przez Brukselę nie powoduje automatycznego wycofania obniżki ani zmiany cen na stacjach.

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