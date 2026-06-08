ZUS zakończył wielkie przeliczenie emerytur. Niektórzy seniorzy dostaną średnio 163 zł więcej co miesiąc
Tysiące emerytów przez lata otrzymywały niższe świadczenia tylko dlatego, że przeszły na emeryturę w konkretnym miesiącu. Teraz Zakład Ubezpieczeń Społecznych zakończył przegląd takich spraw. Ponad 133 tys. osób otrzyma wyższe emerytury, a średnia podwyżka wyniesie 163 zł miesięcznie. Część seniorów może liczyć również na jednorazowe wyrównania.
Wystarczyło przejść na emeryturę w czerwcu. Problem trwał przez lata
Sprawa dotyczy osób, którym emerytura została przyznana lub ponownie przeliczona w czerwcu w latach 2009-2019. To właśnie ta grupa znalazła się w mniej korzystnej sytuacji z powodu sposobu naliczania waloryzacji składek emerytalnych.
W praktyce osoby przechodzące na emeryturę w czerwcu mogły otrzymywać niższe świadczenia niż osoby z podobnym stażem pracy i podobnymi zarobkami, które zakończyły aktywność zawodową miesiąc wcześniej lub później.
Problem był od lat wskazywany przez organizacje senioralne oraz Rzecznika Praw Obywatelskich. Ostatecznie zdecydowano się na zmianę przepisów i ponowne przeliczenie świadczeń.
ZUS sprawdził setki tysięcy spraw. Są już wyniki
Podstawą do przeprowadzenia ponownej analizy była ustawa z 5 sierpnia 2025 roku. Na jej podstawie Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoczął weryfikację emerytur przyznanych w czerwcu w latach 2009-2019 oraz powiązanych z nimi rent rodzinnych.
Z najnowszych danych wynika, że wyższe świadczenia otrzyma 133,1 tys. osób. To właśnie w tych przypadkach nowe wyliczenia okazały się korzystniejsze od dotychczasowych.
Jednocześnie około 86,4 tys. osób zachowa dotychczasową wysokość emerytury. Przepisy gwarantują bowiem, że nikt nie otrzyma niższego świadczenia po przeprowadzeniu ponownego przeliczenia.
Średnio 163 zł więcej każdego miesiąca
Najważniejsza informacja dla seniorów dotyczy wysokości podwyżek. Według danych ZUS przeciętny wzrost świadczenia wyniósł 163,36 zł miesięcznie.
Największa grupa beneficjentów otrzyma podwyżki mieszczące się w przedziale od 100 do 200 zł miesięcznie. W wielu przypadkach oznacza to wzrost rocznych dochodów o ponad 2 tys. zł.
Podwyżka ma charakter trwały. Oznacza to, że nowe kwoty staną się podstawą dla kolejnych waloryzacji przeprowadzanych w następnych latach.
Nie tylko wyższa emerytura. ZUS wypłaci także wyrównania
Na samych podwyżkach zmiany się nie kończą. Seniorzy, których świadczenia przez lata były naliczane w mniej korzystny sposób, mogą otrzymać również wyrównania za wcześniejsze okresy.
Wysokość takiej dopłaty zależy od indywidualnej sytuacji, długości pobierania świadczenia oraz wysokości składek zgromadzonych na koncie emerytalnym.
W niektórych przypadkach jednorazowe przelewy mogą wynieść kilka tysięcy złotych. Środki będą wypłacane wraz z nowymi decyzjami wydawanymi przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
Kto może otrzymać wyższą emeryturę?
Zmiany dotyczą przede wszystkim osób, którym emerytura została przyznana lub przeliczona w czerwcu pomiędzy 2009 a 2019 rokiem. Nie ma przy tym znaczenia miejsce zamieszkania czy wysokość obecnie pobieranego świadczenia.
Jeżeli dana osoba znajduje się w grupie objętej ustawą, ZUS przeprowadzał przeliczenie z urzędu. Oznacza to, że nie było konieczności składania dodatkowych wniosków.
Warszawa: tysiące seniorów mogło znaleźć się w grupie objętej przeliczeniem
Warszawa pozostaje największym skupiskiem emerytów w Polsce. Według danych samorządowych osoby po 60. roku życia stanowią znaczącą część mieszkańców stolicy. To oznacza, że również tysiące warszawskich seniorów mogły zostać objęte przeliczeniem świadczeń.
Dla osób pobierających emerytury i jednocześnie mierzących się z wysokimi kosztami życia w stolicy dodatkowe 100-200 zł miesięcznie może stanowić realne wsparcie domowego budżetu. Szczególnie dotyczy to wydatków na leki, czynsz czy energię.
Eksperci zwracają uwagę, że osoby, które mają wątpliwości dotyczące swojej decyzji emerytalnej sprzed lat, mogą zwrócić się do ZUS o wyjaśnienia dotyczące przeprowadzonego przeliczenia.
Co to oznacza dla Ciebie? Sprawdź, czy ZUS przeliczył Twoje świadczenie
1. Sprawdź datę przyznania emerytury – kluczowe są decyzje wydane w czerwcu w latach 2009-2019.
2. Przejrzyj korespondencję z ZUS i sprawdź, czy otrzymałeś nową decyzję.
3. Zwróć uwagę na wysokość najbliższego przelewu emerytury.
4. Jeżeli masz wątpliwości, skontaktuj się z najbliższą placówką ZUS lub infolinią.
5. Zachowaj wszystkie decyzje dotyczące przeliczenia świadczenia i ewentualnego wyrównania.
6. Pamiętaj, że nowe przepisy gwarantują zachowanie korzystniejszej wysokości emerytury – nikt nie powinien otrzymać niższego świadczenia.
Inżynier gastronomii i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.