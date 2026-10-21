ZUS zmienia terminy wypłat. Część emerytów nie dostanie w listopadzie ani jednego przelewu
Część emerytów otrzyma pieniądze za listopad, zanim ten miesiąc się zacznie. Wszystko przez układ kalendarza: 1 i 15 listopada 2026 roku wypadają w niedziele, dlatego świadczenia z tych terminów muszą dotrzeć wcześniej. Dla osób z wypłatą na początku miesiąca najważniejszą datą będzie piątek 30 października, a dla pobierających emeryturę w połowie miesiąca — piątek 13 listopada. Przesunięcia dotyczą również październikowych wypłat. Warto sprawdzić swój termin, ponieważ wcześniejszy wpływ trzeba uwzględnić przy planowaniu rachunków i codziennych wydatków.
Emerytura za listopad jeszcze przed Wszystkimi Świętymi
Osoby, którym ZUS wyznaczył termin płatności na pierwszy dzień miesiąca, nie będą czekać na listopadową emeryturę do poniedziałku 2 listopada. Pieniądze powinny otrzymać najpóźniej w piątek 30 października, czyli przed weekendem obejmującym Wszystkich Świętych. ZUS stosuje zasadę wcześniejszej wypłaty, gdy ustalony termin przypada w sobotę lub dzień wolny od pracy. W tym przypadku pierwszy dzień listopada jest jednocześnie niedzielą i świętem, ale nie oznacza to podwójnego przesunięcia ani dodatkowego świadczenia. Pieniądze przekazane pod koniec października pozostają emeryturą należną za listopad, a 1 listopada nie należy oczekiwać ponownej wypłaty tej samej należności.
Podobna sytuacja czeka emerytów z terminem płatności na 15 listopada. Ponieważ także ten dzień wypada w niedzielę, świadczenie powinno dotrzeć do nich najpóźniej w piątek 13 listopada. To dwudniowe przyspieszenie wynikające z kalendarza, które samo w sobie nie zmienia wysokości emerytury. Pozostałe standardowe listopadowe terminy — 6, 10, 20 i 25 — przypadają w dni robocze, więc nie wymagają takiego przesunięcia. Święto Niepodległości obchodzone 11 listopada nie oznacza natomiast, że wypłata z terminem na 10 listopada ma nastąpić dopiero po święcie.
Październik też przynosi zmiany. Wypłata najpóźniej 23 października
Zanim rozpocznie się listopad, wcześniejszą emeryturę otrzyma jeszcze grupa ze stałym terminem na 25. dzień miesiąca. 25 października 2026 roku wypada w niedzielę, dlatego pieniądze powinny dotrzeć najpóźniej w piątek 23 października. Wcześniejsze przesunięcie dotyczyło osób z terminem na 10 października: była to sobota, więc graniczną datą otrzymania świadczenia był piątek 9 października. Październikowe terminy przypadające na 1, 6, 15 i 20 nie wymagały przesuwania z powodu weekendu. W poniższym zestawieniu widać zarówno te zmiany, jak i wypłatę listopadowego świadczenia jeszcze przed końcem października.
|Stały termin płatności
|Emerytura za październik 2026 — najpóźniej
|Emerytura za listopad 2026 — najpóźniej
|1. dzień miesiąca
|1 października, czwartek
|30 października, piątek
|6. dzień miesiąca
|6 października, wtorek
|6 listopada, piątek
|10. dzień miesiąca
|9 października, piątek
|10 listopada, wtorek
|15. dzień miesiąca
|15 października, czwartek
|13 listopada, piątek
|20. dzień miesiąca
|20 października, wtorek
|20 listopada, piątek
|25. dzień miesiąca
|23 października, piątek
|25 listopada, środa
Dwie wypłaty w październiku? Ważne, za jaki miesiąc są pieniądze
Wcześniejsza wypłata listopadowej emerytury może sprawić, że w październikowej historii rachunku pojawią się dwa wpływy z ZUS: świadczenie za październik oraz świadczenie za listopad. Nie jest to jednak gwarantowany układ na każdym koncie, ponieważ również wypłata należna na 1 października mogła zostać zaksięgowana wcześniej. Najważniejszy jest miesiąc, którego dotyczy świadczenie, a nie sama liczba przelewów widocznych między pierwszym a ostatnim dniem miesiąca. Wpływ pod koniec października nie oznacza przyznania kolejnej dodatkowej emerytury. W domowym budżecie należy potraktować go jako środki na listopadowe opłaty, zakupy i inne wydatki.
Nie można też kategorycznie zapowiadać, że każdy emeryt z terminem na pierwszy dzień miesiąca nie zobaczy w listopadzie ani jednego przelewu. Kolejny stały termin to wtorek 1 grudnia, a środki przeznaczone na grudniową wypłatę mogą zostać zaksięgowane jeszcze pod koniec listopada. Sam ZUS wyjaśnia, że przekazuje pieniądze do banków z wyprzedzeniem. Należy więc rozróżniać datę wysłania środków przez zakład, moment ich pojawienia się na rachunku oraz termin płatności wskazany w decyzji. Pewne jest wcześniejsze wypłacenie świadczenia należnego na 1 listopada; brak wszystkich możliwych wpływów przez cały listopad nie wynika z tej zasady.
Przelew i dostawa przez listonosza mają różny harmonogram
Tabela pokazuje najpóźniejsze daty otrzymania świadczeń wynikające ze standardowych terminów i układu dni wolnych, a nie obowiązkowy dzień zaksięgowania każdego przelewu. ZUS podaje, że środki przekazuje do banku jeden dzień roboczy przed terminem wypłaty, a na pocztę — trzy dni robocze wcześniej. Data przekazania pieniędzy poczcie nie jest datą wizyty listonosza w mieszkaniu emeryta. Również przelew wysłany przez ZUS nie musi od razu być widoczny w historii rachunku odbiorcy. Dlatego jeden senior może mieć już pieniądze na koncie, podczas gdy inny otrzyma je później, wciąż przed upływem właściwego terminu.
Sprawdź termin w decyzji i zaplanuj listopadowe opłaty
Punktem odniesienia pozostaje termin płatności przypisany do konkretnego świadczenia. Można go sprawdzić w decyzji ZUS i porównać z harmonogramem, zamiast zakładać, że wcześniejsza wypłata dotyczy wszystkich emerytów. Dla osoby z terminem na pierwszy dzień miesiąca przelew przed Wszystkimi Świętymi oznacza wcześniejszy dostęp do listopadowych pieniędzy, ale nadal trzeba z nich pokryć wydatki całego miesiąca. Warto zostawić odpowiednią kwotę na czynsz, energię, leki i pozostałe stałe zobowiązania, nawet jeśli na rachunku chwilowo widać większą sumę. Samo przyspieszenie wypłaty nie zwiększa przecież miesięcznego dochodu, a kolejny stały termin płatności przypada dopiero na 1 grudnia.
Źródło: komunikaty ZUS „Wcześniejsze wypłaty emerytur i rent” z 28 lipca 2026 r. oraz „Wypłata zwaloryzowanych rent i emerytur. Niektórzy otrzymają pieniądze wcześniej niż zwykle” z 28 lutego 2025 r. Daty w tabeli wynikają z opisanej przez ZUS zasady wypłat oraz kalendarza na październik i listopad 2026 r.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z blisko 20-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.