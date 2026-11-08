11 listopada przerwa w zwykłych przelewach. Sprawdź godzinę w swoim banku, żeby pieniądze dotarły przed świętem
Zwykły przelew do innego banku zlecony we wtorek 10 listopada po ostatniej sesji wychodzącej poczeka na realizację do czwartku 12 listopada. W środę, w Narodowe Święto Niepodległości, system Elixir nie prowadzi standardowych rozliczeń. Godzina graniczna zależy od banku — w niektórych ostatnia sesja odbywa się już wczesnym popołudniem.
Jeśli przed świętem chcesz przekazać pieniądze rodzinie, opłacić zakup albo rozliczyć się z usługodawcą, sprawdź harmonogram banku nadawcy. Samo zatwierdzenie dyspozycji w aplikacji nie oznacza jeszcze, że środki zostały wysłane do drugiego banku. PKO BP wyjaśnia wprost, że po godzinie granicznej rachunek może zostać obciążony od razu, choć transakcja zostanie zrealizowana dopiero w następnym dniu roboczym.
Dlaczego przelew może poczekać do 12 listopada?
Zwykłe krajowe przelewy międzybankowe w złotych są rozliczane w systemie Elixir. Sesje odbywają się w dni robocze, z wyłączeniem świąt ustawowo wolnych od pracy. W 2026 roku 11 listopada przypada w środę. Oznacza to jednodniową przerwę w standardowych rozliczeniach międzybankowych.
Dla przelewów zlecanych przed świętem istotne są trzy sytuacje:
|Kiedy zlecasz zwykły przelew do innego banku?
|Co to oznacza?
|We wtorek 10 listopada przed właściwą sesją wychodzącą
|Może zostać rozliczony jeszcze przed świętem; znaczenie ma również harmonogram banku odbiorcy
|We wtorek 10 listopada po ostatniej sesji wychodzącej
|Poczeka na wysłanie do następnego dnia roboczego, czyli czwartku 12 listopada
|W środę 11 listopada
|Standardowe rozliczenie nastąpi najwcześniej w czwartek 12 listopada
Nie ma jednej godziny granicznej dla wszystkich klientów. Każdy bank ustala własne godziny przekazywania i odbierania przelewów.
PKO BP, Pekao, ING i mBank. Sprawdź ostatnią sesję
Z opublikowanych harmonogramów dla klientów indywidualnych wynika, że ostatnie sesje wychodzące zwykłych przelewów Elixir odbywają się o następujących godzinach:
|Bank
|Ostatnia sesja wychodząca lub wskazana godzina graniczna
|mBank
|13:25
|PKO Bank Polski
|około 14:30
|ING Bank Śląski
|14:30
|Bank Pekao
|15:00
Źródłem godzin są harmonogramy poszczególnych banków. PKO BP zaznacza, że podaje godziny sesji w przybliżeniu.
Przykładowo zwykły przelew z ING do innego banku zlecony we wtorek 10 listopada o 16:00 będzie już po ostatniej sesji wychodzącej. Zgodnie z harmonogramem zostanie skierowany na pierwszą sesję następnego dnia roboczego — w tym przypadku 12 listopada.
Warto zostawić sobie zapas czasu. Godzina wyjścia pieniędzy z banku nadawcy nie jest godziną ich zaksięgowania u odbiorcy. Bank odbierający przelew ma własne sesje przychodzące.
Przelew natychmiastowy może dotrzeć również w święto
Inaczej działa Express Elixir. System przelewów natychmiastowych jest dostępny całodobowo, również w weekendy i święta. Może więc pozwolić na przekazanie pieniędzy 11 listopada bez oczekiwania na czwartkową sesję zwykłego Elixir.
Przed zatwierdzeniem sprawdź jednak, czy usługa jest dostępna dla danego rachunku, jaki obowiązuje limit i czy bank pobiera opłatę. Pekao wskazuje również, że realizacja szybkiego przelewu zależy od obsługi tej usługi po stronie odbiorcy.
Co to oznacza dla Ciebie?
Jeżeli pieniądze mają dotrzeć przed 11 listopada, praktycznym rozwiązaniem jest zlecenie zwykłego przelewu już w poniedziałek 9 listopada. Przy wysyłce we wtorek sprawdź sesje obu banków i nie czekaj do ostatniej minuty.
Gdy przelew jest pilny, a ostatnia sesja już minęła, sprawdź możliwość skorzystania z przelewu natychmiastowego. Przed zatwierdzeniem przeczytaj wyświetlany termin realizacji i koszt usługi.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.