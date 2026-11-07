Warszawa reaguje na zamach w Krakowie. Betonowe zapory, służby w gotowości
Po sobotnim zamachu w Krakowie władze Warszawy wzmacniają środki bezpieczeństwa w stolicy. Na wlotach ulic prowadzących do Krakowskiego Przedmieścia stają betonowe zapory drogowe, a Straż Miejska i służby dyżurne mają zachować szczególną czujność. Decyzję podjął prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski na podstawie rekomendacji policji.
Zapory na Świętokrzyskiej, Miodowej, Karowej i Królewskiej
Jak przekazał w sobotę wieczorem prezydent stolicy, zgodnie z rekomendacją policji służby miejskie przystąpiły do ustawiania zapór drogowych na wlotach ulic prowadzących do Krakowskiego Przedmieścia. Według informacji przekazanych przez ratusz chodzi m.in. o wjazdy od ulic:
- Świętokrzyskiej,
- Miodowej,
- Karowej,
- Królewskiej.
Betonowe bariery mają uniemożliwić wjazd samochodów na jeden z najbardziej uczęszczanych traktów pieszych w Warszawie. W Krakowie napastnik wjechał samochodem na Rynek Główny i strzelał do przechodniów.
Ratusz nie podał, jak długo zapory pozostaną na ulicach. Na czas ich obowiązywania zmienią się trasy komunikacji miejskiej kursującej przez ten rejon.
Szczególna czujność na Trakcie Królewskim i Starym Mieście
Prezydent polecił Straży Miejskiej i miejskim służbom dyżurnym zachowanie szczególnej czujności. Uwaga ma się skupić m.in. na obrazie z miejskiego monitoringu w rejonie Traktu Królewskiego, Starego Miasta i w miejscach, gdzie gromadzą się większe grupy ludzi.
Według mediów policja monitoruje sytuację w stolicy i skierowała na ulice dodatkowe siły. Ratusz jest w stałym kontakcie z policją.
Przede wszystkim apelujemy o zachowanie spokoju i korzystanie z wiarygodnych źródeł informacji – zaapelował Rafał Trzaskowski.
Przed Warszawą obchody 11 listopada
Wzmocnione środki bezpieczeństwa zbiegają się z przygotowaniami do Narodowego Święta Niepodległości. W środę 11 listopada w centrum Warszawy odbędą się oficjalne uroczystości państwowe i zgromadzenia, w tym Marsz Niepodległości. Tego dnia w całej Warszawie ma obowiązywać zakaz noszenia i przemieszczania broni, także rozładowanej.
W całym kraju obowiązują też stopnie alarmowe BRAVO i BRAVO-CRP, a na liniach kolejowych stopień CHARLIE. Zostały wprowadzone wcześniej i nie mają związku z sobotnim atakiem. Do momentu publikacji rząd nie ogłosił ich zmiany.
Zamach w Krakowie. Co wiadomo
W sobotę 7 listopada ok. godz. 15:00 24-letni mężczyzna otworzył ogień do przypadkowych osób na Rynku Głównym w Krakowie. Zginęło 6 osób, a co najmniej 15 zostało rannych, w tym 2 policjantów. Sprawca został postrzelony i zatrzymany. W jego mieszkaniu w Ostrowcu Świętokrzyskim znaleziono ciała 3 osób, według TVN24 członków rodziny. W niedzielę i poniedziałek obowiązuje żałoba narodowa.
Co warto wiedzieć, jeśli wybierasz się do centrum Warszawy
- Nie wjedziesz samochodem na Krakowskie Przedmieście od ulic Świętokrzyskiej, Miodowej, Karowej i Królewskiej. Zaplanuj inną trasę.
- Sprawdzaj komunikaty Warszawskiego Transportu Publicznego. Autobusy jadące przez ten rejon mogą kursować objazdami.
- Na Trakcie Królewskim i Starym Mieście spodziewaj się większej liczby patroli policji i Straży Miejskiej. Stosuj się do ich poleceń.
- Widzisz pozostawiony bagaż lub niepokojące zachowanie? Dzwoń pod 112. Straż Miejska przyjmuje zgłoszenia pod numerem 986.
- Nie powielaj niesprawdzonych informacji o zagrożeniach w Warszawie. Korzystaj z komunikatów policji i ratusza.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z blisko 20-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.