Ujawniono nazwiska rannych policjantów z Krakowa. Premier: „To prawdziwi bohaterowie”
Starszy posterunkowy Jakub Kulik i starszy posterunkowy Artur Morański — to nazwiska policjantów, których Donald Tusk wymienił w poruszającym wpisie po tragicznych wydarzeniach w Krakowie. Premier poinformował, że ich stan jest poważny, a funkcjonariusze pozostają pod bardzo dobrą opieką. Wiadomość udostępniła Komenda Miejska Policji w Krakowie.
Premier podziękował funkcjonariuszom
Donald Tusk nazwał obu policjantów prawdziwymi bohaterami. Podkreślił, że podejmując interwencję, ryzykowali własnym życiem i prawdopodobnie uratowali wiele innych osób.
To ważne zastrzeżenie: premier mówi o prawdopodobnie uratowanych ludzkich istnieniach. W opublikowanej wiadomości nie wskazano liczby osób, którym działania funkcjonariuszy mogły ocalić życie.
Wpis szefa rządu został udostępniony przez Komendę Miejską Policji w Krakowie, która przytoczyła jego słowa.
Jakub Kulik i Artur Morański pod opieką lekarzy
Według informacji przekazanej przez premiera stan obu funkcjonariuszy jest poważny. Tusk zapewnił jednocześnie, że policjanci znajdują się pod bardzo dobrą opieką.
W przedstawionym wpisie nie podano szczegółów dotyczących obrażeń poszczególnych funkcjonariuszy, przeprowadzonych zabiegów ani rokowań. Nie opisano również dokładnej kolejności ich działań podczas interwencji.
Za nazwiskami i stopniami służbowymi stoją dwaj ludzie, którzy podjęli działanie w obliczu śmiertelnego zagrożenia. Teraz najważniejsze pozostają ich zdrowie oraz wsparcie dla nich i ich bliskich.
„Cała Polska trzyma za Was kciuki”
Premier zakończył wiadomość słowami solidarności:
„Cała Polska trzyma za Was kciuki”.
To również przesłanie do rodzin rannych policjantów, które czekają na kolejne informacje o ich stanie. Publiczne podziękowanie przypomina, jak wysoką cenę może mieć interwencja w obronie innych.
Starszy posterunkowy Jakub Kulik i starszy posterunkowy Artur Morański pozostają pod opieką medyczną. W przekazanym komunikacie nie poinformowano o zakończeniu ich leczenia ani o ustąpieniu zagrożenia.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.